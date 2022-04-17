«Пиастры, пиастры…»: попугай и Алана выиграли суд у Мамаева

Павел Мамаев с каждым годом все менее заметен на футбольном поле - возраст берёт своё. А вот личная жизнь полузащитника «Xимок» с каждым годом играет всё новыми красками.

Алана никак не может простить и отпустить. Поэтому регулярно панчит новую пассию бывшего возлюбленного - Надежду Санько. Та, впрочем, в долгу не остаётся.

Вот что такое любить определенный тип женщин! Слева – бывшая жена, справа – нынешняя. Или наоборот, погодите…

«Я закину видео, как она таблетки глотает. Я такой компромат на эту дуру соберу, лучше бы она свою пасть вообще не открывала. Если она меня выведет, то будет жалеть половину своей жизни», - прокомментировала ситуацию Надежда в одной из социальных сетей.

Дошло и до обсуждений достоинств футболиста. Отнюдь не игровых.

Соцсеть Надежды Санько

Возможно, это был разогрев перед судебным заседанием, которое прошло в понедельник. Главная цель которого, очернить соперницу. Если так, то план сработал - треть месячной зарплаты Мамаев теперь будет отдавать на содержание своей дочери Алисы.

Новую сюжетную линию получил и самый крылатый персонаж этого ситкома. Все ведь помнят историю появления попугая в доме Аланы и Паши? Так вот, теперь мудрая птица выразила поддержку «Ахмату». Видимо, в пику «Химкам». Рамзану Ахматовичу видео точно понравится.

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Главный тренер “красно-чёрных” Сергей Юран любит эффектные ходы, и у него в команде забивают все. Не на футбол, как во многих других коллективах, а в ворота. Поэтому думаем, что специалист может конвертировать злость Мамаева в серьёзную угрозу для защиты соперников.

Трэш-ток для не афиши последних туров РПЛ вышел знатным. Теперь будем внимательно следить за игрой.