Сергей Хусаинов: Пенальти в ворота ЦСКА давать было нельзя – был кикс в руку от ноги форварда

- Давайте начнем с главного эпизода игры – назначения пенальти в ворота ЦСКА. Этот момент вызвал большинство споров. Трактовки игры рукой сейчас так разнятся, что сами судьи в них не могут разобраться.

- Действительно, сейчас столько рекомендаций по игре рукой в штрафной. Но в том эпизоде не было акцентированной передачи. Если б нападающий «Спартака» пытался обвести защитника армейцев, сделать прострел вдоль ворот и попал бы в выставленную руку защитника – тогда другое дело. А там был кикс от бедра нападающего, не было передачи.

- То есть, пенальти назначать в этой ситуации было нельзя?

- Нет, вообще, в таких матчах, как ЦСКА – «Спартак», нужно ставить пенальти, только если уверен на 500 процентов.

- В самом эпизоде было непросто разобраться, все слишком скоротечно. Но Москалев пошел смотреть ВАР…

- В том-то и дело. А на ВАРе сидел Иванов, он почему-то не подсказал арбитру в поле.

- Еще был эпизод с удалением Гбамена. Есть мнение, что он был первым на мяче, в его локоть врезался Зобнин.

- Нет, там было акцентированное движение рукой, здесь вторая желтая по делу. Я на другом эпизоде хочу остановиться. Еще вначале матча Бакаев убежал от защитника по флангу, тот его завалил, обхватив руками.

Москалев даже не остановил игру, напряжение на поле еще больше возросло. А оно в таких матчах и так зашкаливает.

Отсюда первая желтая тому же Гбамену – за разговоры. И затем были желтые за разговоры– тому же Жиго.

Формально карточки справедливые – нельзя вступать в пререкания с арбитром, но по факту их могло не быть.

- В таких случаях говорят: арбитр выпустил нити игры…

- Совершенно верно. Если б Москалев дал желтую за то нарушение на Бакаеве, или хотя бы остановил игру, затем еще где-то принимал бы последовательные решения. И ничего бы не было.

- Известный футбольный менеджер Алексей Сафонов высказал мнение, что на такие матчи нужно назначать более авторитетных арбитров, типа Сергея Карасева.

- Совершенно с ним согласен. На матчи московских команд нужно назначать арбитров из Москвы, а Москалев – парень из Воронежа. Это первое.

И второе, можно и на матч «Зенита» назначать арбитра их Москвы, если он пользуется большим авторитетом.

А у нас есть арбитр ФИФА – Карасев. Человек Евро-2020 судил, к тому же москвич. Карасика можно и на «Зенит» ставить, ничего страшного. Авторитет и класс у Сергея высокий.