Очередное столичное дерби: ЦСКА – «Динамо»

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Стоило только ЦСКА подарить своим болельщикам хотя бы призрачную надежду на борьбу за чемпионство в этом сезоне, как тут же «армейцы» потеряли кучу очков на ровном месте. Теперь ЦСКА борется лишь за третье место, а сзади находится «Сочи» всего на расстоянии в одно очко. Также не стоит забывать про «Краснодар» и «Локомотив», которые хоть и отстают на пять и шесть очков, но у них есть по матчу в запасе.

«Динамо» продолжает преследовать «Зенит» и любая ошибка может стать фатальной. Чтобы догнать питерцев, бело-голубым нужно обязательно побеждать ЦСКА и надеяться на осечку лидеров таблицы.

СТАТИСТИКА

● ЦСКА - самая малопропускаюущая команда на своём поле. Всего восемь мячей из своих ворот вытаскивал Игорь Акинфеев на «ВЭБ Арене».

● «Динамо» - лучшая команда лиги по игре в гостях. В 12 играх коллектив Сандро Шварца победил девять раз, в одной была зарегистрирована ничья и лишь в двух он проиграл («Ахмату» и «Зениту»).

● В последних десяти очных встречах победу четыре раза праздновало «Динамо», два раза ЦСКА, и еще четыре раза команды заканчивали нейтральным счётом.

● Несмотря на потерю Ивана Ордеца, «Динамо» пропустило всего два мяча в пяти матчах после зимнего перерыва.

● «Динамо» не проиграло в девяти из 11 последних личных встреч на поле ЦСКА в РПЛ (шесть побед, три ничьи)

СОСТАВЫ

Алексей Березуцкий почти весь сезон руководит ЦСКА, но кажется, что даже он сам точно не понимает, из кого состоит костяк команды. Состав, как и схема, меняются почти каждый тур. Поэтому на матч с «Динамо» трудно предугадать план главного тренера, но точно можно сказать, что дисквалифицированных и травмированных нет.

Ориентировочный состав ЦСКА (3-4-3): Акинфеев - Дивеев, Бийол, Щенников - Марио Фернандес, Мухин, Гбамен, Обляков - Эджуке, Языджи, Карраскаль

Сандро Шварц - намного более понятный с точки зрения футбольного стиля тренер, чью расстановку 4-1-4-1 можно считать уже фирменной. Состав у бело-голубых почти оптимальный, за исключением одного травмированного игрока. Опорный полузащитник Моро получил крайне неприятную травму челюсти и губы в матче Кубка России, из-за чего вряд ли сможет помочь в ближайшем дерби. Равноценной замены хорвату нет, поэтому, скорее всего, Шварц переведет в «опорку» Фомина.

Ориентировочный состав «Динамо» (4-1-4-1): Шунин - Скопинцев, Бальбуэна, Евгеньев, Паршивлюк - Фомин - Лесовой, Шиманьски, Захарян, Макаров - Тюкавин

КАКОГО ИСХОДА МАТЧА СТОИТ ЖДАТЬ?

Кресло Алексея Березуцкого серьёзно пошатнулось после вылета из Кубка России, и лишь третье место в РПЛ по окончании сезона сможет убедить руководство не увольнять молодого специалиста. Впереди у ЦСКА тяжелейший календарь из «Ахмата», «Сочи», «Краснодара» и «Ростова», поэтому в каждом матче «армейцы» должны настраиваться исключительно на три очка.

Это же касается и «Динамо», которому обязательно нужно набирать три очка в матче против принципиального соперника. Нас ждёт классическое дерби, которое может решить судьбу обоих соперников этого сезона. И конечно – судьбу чемпионства.