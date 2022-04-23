Судья Карасев на мачте ЦСКА – «Динамо»: что это будет значить для футбола?

КАРАСЕВ – ТОП-АРБИТР?

Конечно. Никто не спорит, что в своей лучшей форме Сергей Карасев может дать фору многим рефери Европы. Но в чемпионате России случаются матчи, когда его трактовка некоторых эпизодов воспринимается остро. И не всегда правильно, что признает и ЭСК.

Вспомнить можно многое: неудаление Беки Беки в матче «Локо» - «Спартак», матч «Динамо» - «Спартак», в котором Сергей карточкой на 1-й минуте загнал себя в угол и удалил уже в первом тайме Варелу, матч «Спартак» - «Динамо» в первом круге, когда запоздалое решение привело к массовой конфронтации.

Перепады в настрое

Сам Карасев отмечал, что в Европе ему проще судить: нарушений меньше, игроки относятся к арбитру с большим уважением, нежели в России. Как пойдет та или иная игра судьи, часто зависит от его концентрации и первых свистков.

Если вспоминать обе игры динамовцев и спартаковцев, то в первом круге планка единоборств была достаточно высока. Тем не менее бело-голубые получили 5 ЖК еще в 1 тайме. Игра второго круга -все наоборот: много свистков, непонятные желтые в начале игры, которые привели к удалению Варелы.

КАК СУДИЛ «ДИНАМО» И ЦСКА

Динамовские болельщики, как и Шварц (он получил ЖК от Карасева в перерыве матча со «Спартаком» за разговоры), вряд ли рады назначению Карасева.

При 5 матчах в этом сезоне - ни одной победы: ничья и поражение от «Зенита», одно очко в двух матчах со «Спартаком». Ничья с «Локомотивом» (ВАР). То есть всего 3 очка из 15 возможных.

ЦСКА, несмотря на ранние разговоры о «ручном» судье Гинера, обычно мало зарабатывает очков с Карасевым, но в этом сезона дела пошли на поправку: победы над «Ахматом», «Спартаком». Правда, было и поражение от «Зенита». Итог: 6 очков из 9.

ЧЕГО ЖДАТЬ?

Все будет зависеть от первых минут, от того, какую тактику на игру выберет судья. Я надеюсь, что Сергей проявит свои лучшие качества, будет давать бороться, что решения его будут прозрачны и понятны всем. Это главная задача любого арбитра. Но тут вывеска, конечно, говорит сама за себя. Борьба за первые места, ключевая игра для обеих команд.