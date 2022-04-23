Дмитрий Селюк: Карпин в душе рассчитывает вернуться «Спартак», но в Ростове будет ничья

- Не рядовой матч для Карпина, он помнит про слова Федуна о «сбитом летчике».

- Согласен, для Карпина у этого матча есть подтекст. Но есть один нюанс – проблема с логистикой в Ростов из-за известных событий. Соперники добираются в Ростов на поезде, а для легионеров «Спартака» такие поездки на поездах на матчи непривычны. Кто-то из российских ребят, возможно, а ФНЛ на поездах на выезд ездил. Возможно, поезд может повлиять на состояние футболистов.

- Возвращаясь к Карпину и подтексту…

- Да, есть здесь подоплека – существует давняя связь между Карпиным и «Спартаком». Карпин состоялся в «Спартаке» как игрок, дорос здесь до сборной и до перехода в чемпионат Испании. Работал гендиректором, затем тренировал.

- Еще есть подтекст - команды идут вровень в турнирной таблице.

- Это так, но в этом есть и другая история – обе уже не претендуют на медали и на места в еврокубках, а также вылет им не грозит, потому что в этом сезоне из РПЛ никто не вылетает. Как это ни парадоксально звучит по отношению к «Спартаку». Имею в виду слово «вылет».

Но, безусловно, Карпин человек амбициозный, конечно, он очень хочет выиграть и опередить «Спартак» в таблице. И, думаю, в душе он рассчитывает когда-то в «Спартак» вернуться.

С другой стороны, обеим командам ничего уже не грозит, о чем я говорил выше. По большому счету, этот матч ничего не дает им, есть только амбициозность Карпина.

Поэтому будем надеяться, что будет открытый футбол, будет много голов. Но «Спартак» сыграл тяжелый в моральном и психологическом плане матчи с ЦСКА, плюс дорога на поезде. Ваноли может дать отдых кому-то из ведущих футболистов. И, очевидно, сейчас главная цель «Спартака» - Кубок России. Думаю, вероятный исход – ничья.

АНОНС

Матч 26-го тура «Ростов» – «Спартак» пройдет завтра. Начало в 16.30.