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Помогут ли армейцы «Зениту» взять золото? В воскресенье дерби ЦСКА - «Динамо»

24 апреля в 26-м туре РПЛ красно-синие примут в дерби бело-голубых (19:30).
Помогут ли армейцы «Зениту» взять золото? В воскресенье дерби ЦСКА - «Динамо»
23 апреля 2022 23:03
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Динамо»

Столичное дерби - всегда большое событие, а когда в нем играют вторая и третья команды чемпионата – это лишь усиливает интригу. И это отличный повод для пари! Получайте джекпоны, независимо от его результатов, всего одной ставки хватит для участия в розыгрыше 50 призов каждый день! Призовой фонд грандиозной акции – 450 миллионов рублей, присоединяйтесь к клубу победителей!

Отрыв «Динамо» от ЦСКА составляет 8 очков за пять туров до окончания турнира. А ведь совсем недавно армейцы реально претендовали на второе место. Неудачная серия из трех игр против аутсайдеров дорого обошлась команде Алексея Березуцкого. Семь очков она потеряла там, где никто не ждал – сыграв вничью с «Уралом» (2:2) и «Уфой» (1:1), и проиграв «Химкам» (2:4).

Фото: Д. Тырин / ПФК ЦСКА

После этого было еще поражение в четвертьфинале Кубка России от «Спартака» (0:1). Все это позволяет говорить о кризисе красно-синих, который очевидно связан в первую очередь со спадом в игре квартета легионеров, пришедших в клуб в зимнее трансферное окно. Языджи, Карраскаль, Медина и Гбамен провели ряд отличных матчей после возобновления сезона в РПЛ, особенно выделялись первые двое, но затем все резко сдали.

С чем это связано? Версии есть разные. От просчетов в физической подготовке до банального объяснения «всех новых иностранцев просто изучили соперники». ЦСКА точно стал менее мобильным, в игре пропала скорость, как следствие, нет того давления на оборону соперников, которое мы видели в мартовских матчей.

Армейцы давно не оставляют свои ворота на замке, последний сухой поединок был 5 марта с «Нижним Новгородом» (1:0), и это несмотря на отличную игру Игоря Акинфеева. Только в дерби со «Спартаком» на неделе он раз пять спасал свою команду от верных голов. Но проблемы грянули не только в защите. ЦСКА тот же кубковый четвертьфинал начинал без номинальных нападающих. Чалова отдали в аренду в Швейцарию, у Заболотного не лучший период, а больше некого ставить в атаку. Вот и действует на острие турок Языджи, хотя Юсуф по амплуа полузащитник.

Фото: Д. Тырин / ПФК ЦСКА

Тем не менее именно армейцев букмекеры видят фаворитом матча. Не явным, но все же. Это для многих может быть неожиданностью, ведь «Динамо» выиграло три последних матча чемпионата, при этом ни разу не пропустив. Однако игра на Кубок на неделе против «Балтики» показала, что не все у бело-голубых гладко. Клуб ФНЛ был пройден с огромным трудом в серии пенальти. Да и предыдущие победы были не очень яркими. Разве что второй тайм с «Ахматом» москвичам удался.

Осеннего блеска в игре команды Сандро Шварца нет. ЦСКА же надарил кучу очков там, где не должен был этого делать. Черной полосе пора прерываться, не так плохи армейцы, чтобы сваливаться в длительную серию без побед. Они и со «Спартаком» могли вытащить встречу, играя второй тайм в меньшинстве. Дважды красно-белых выручали штанги, ЦСКА же смотрелся прилично, имея на игрока меньше.

Турнирная ситуация заставляет играть на победу в дерби обе команды. «Динамо» в трех очках от «Зенита», есть еще шанс побороться за чемпионство. Армейцы всего на очко опережают «Сочи» и на два (по потерянным) «Краснодар». Третье место им предстоит отстаивать в серьезной конкуренцию, учитывая тяжелый календарь. Ничья не слишком устроит соперников, но, пожалуй, именно такой исход сегодня видится самым вероятным. Причем ничья результативная.

Фото: Д. Тырин / ПФК ЦСКА

Чтобы выиграть – придется рисковать, ведь осечка обойдется большой ценой. Бело-голубые после этого могут поставить крест на чемпионских амбициях, а красно-синим грозит провал концовки турнира и всего сезона в целом. В такой ситуации не обойтись без удачи. Болельщикам также стоит ее испытать вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите Колесо фортуны и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут.

источник: «Советский спорт»
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