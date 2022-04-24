Чемодан. Вокзал. Ростов

И СНОВА СУДЬИ ВИНОВАТЫ?

Зрелище на левом берегу Дона оказалось ярким, а развязка так и вовсе вышла драматичной! Спартаковцы по ходу матча сравнивали счет дважды – в первом тайме и во втором. Правда, разговоров о том, что главным героем матча снова стал судья, будет – тут к гадалке не ходи – хоть отбавляй. И дело даже не в том, что в концовке ростовчане вырвали победу благодаря голу Соу с сомнительного пенальти. Дело в том, что пенальти назначался дважды, голы «Спартака» отменялись…

Да, как шутят сегодня многие блогеры, нет ничего стабильнее в нашем футболе скандального судейства, но шутки шутками, а никакой судья тебя из группы лидеров поближе к зоне вылета не опустит. А от зоны переходных матчей за право остаться в РПЛ красно-белых теперь и вовсе всего три очка отделяют. И это при том, что куча соседей по таблице свои очки в этом туре исправно взяли.

И ПО ШПАЛАМ, ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ…

Поездка в Ростов была атмосферной. По причинам, о которых не принято говорить, «Спартак» не мог лететь на самолете. Пришлось ехать поездом. 16 часов по железной дороге – испытание для спортсмена, который выдержит что угодно, кроме долгой сидячей жизни.

«СБИТЫЙ ЛЕТЧИК» ОПУСКАЕТ «СПАРТАК» ВСЕ НИЖЕ

Карпин после игры «потроллил» соперника:

– «Спартак» удивил – за такие деньги с такими игроками играть вот так. В навал и просто грузить на Соболева… Не ожидал…