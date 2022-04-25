Сергей Хусаинов: Мешков дал такой пенальти в ворота «Спартака», это надо было очень захотеть

- Начнем с двух пенальти. Есть какие-то замечания к Мешкову по этим эпизодам?

- В первом случае с Полозом – Кофрие правила нарушал, пенальти назначен правильно. А вот второй пенальти вызывает вопросы. Нарушение было, но до штрафной. Повтор толком не показали, а к ВАРу Мешков почему-то не стал обращаться.

- Насколько я рассмотрел этот момент – сбили игрока «Ростова» перед самой линией штрафной, а упал он уже в штрафную. Это было четко видно.

- Я и говорю, что в такой пограничной ситуации, при счете 2:2, в добавленное время и не обратиться к ВАРу – это надо иметь 500-процентную уверенность в своей правоте, либо очень захотеть дать этот пенальти. А Мешков сразу без сомнения показал на точку. Сам Джикия находился в штрафной, но нарушение было перед линией штрафной площадки.

- Был еще эпизод с отменой гола «Спартака», который тоже вызвал большие споры.

- Совершенно правильно, что вызвал, хотя спорить там не о чем. В середине поля игрок «Спартака» принимает верховой мяч, в это время защитник «Ростова» залезает ему на спину, играет головой. Мяч от головы ростовчанина просто сверху падает на руку спартаковцу, согнувшегося под тяжестью тела защитника. Еще раз: мяч падает на руку, которая находится в естественном положении. Никой игры рукой здесь близко не было. Мешков не свистит – красавец! Потому что для защитника «Ростова» остановка игры и штрафной в пользу его команды в середине поля, был бы самым лучшим вариантом.

Далее, мяч подхватывают спартаковцы, в несколько передач доходят до штрафной соперника и забивают красивый гол.

- И тут вмешивается ВАР…

- Именно! Крики, шум, споры, просмотр – и Мешков гол отменяет из-за игры рукой спартача в том самом эпизоде в центре поля.

- Пора одному известному журналисту начинать новую книгу «Как убивали «Спартак».

- Именно. – смеется Хусаинов. – Мастерство актера определяется умением взять паузу. И Мешков взял паузу в том эпизоде, не стал свистеть в пользу «Спартака», сделал все правильно, эта пауза соответствовала духу игры. А потом – отменил гол.