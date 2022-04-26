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Скандал в Катаре: чемпионат мира пройдет без пива?

До мундиаля остается меньше семи месяцев, а ФИФА никак не может решить главный вопрос: продажа пива на стадионах пока не разрешена. Сообщаем все подробности, которые нам известны.
Скандал в Катаре: чемпионат мира пройдет без пива?
26 апреля 2022 23:35
автор: Сергей Терехов
автор фото: Sports Illustrated

ФИФА, похоже, должна начинать кусать себе локти. Слишком уж много косяков прилетает из арабского мира, готовящегося принять ЧМ-2022. Подрядчики FIFA говорят, что и на стадионах, и даже на фан-зоне FIFA FAN FEST продажа алкогольного пива будет запрещена.

Полностью запрещена. Без каких бы то ни было послаблений.

Дескать, эмир Катара против.

Что известно точно: в ФИФА чиновники сейчас в полнейшей растерянности и понимают, что это минус деньги, минус нормальные отношения со спонсорами. Но как идти против эмира Катара? Фактически – хозяина чемпионата мира.

С одной стороны, они пытаются продолжать «продавливать» продажу алкогольного пива, хотя уже меньше верят в окончательный успех переговоров.

Есть еще один вариант: шейх Хоаан бин Хамад бин Халифа Аль Тани (он же - глава Олимпийского комитет Катара), видимо, чуть более лоялен к увлечениям международных партнеров. В его полномочиях сделать свою собственную, неофициальную фан-зону, коммерческую и закрытую, где будет продажа пива. Но всё это будет позволено сделать вдали от стадионов и от официальных мероприятий – на окраине страны. Утешает, что страна небольшая.

Напомним, в России этот вопрос на время чемпионата мира смогли решить. Катар же оказался жёстче и последовательнее в своих антиалкогольных заблуждениях.

источник: «Советский спорт»
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