Полиграф или уж сразу электрический стул? Как проверять наших судей?

Телеграм-канал «Ноу криминалити» иронизирует: в интервью изданию «Свисток и деньги» глава ЭСК (экспертно-судейской коллегии) заявил: «В целях борьбы с недобросовестным судейством, со следующего сезона все арбитры будут проверяться на электрическом стуле».

Можно и так, конечно. Но у вас скоро все арбитры закончатся…

В центре обсуждения на этой неделе, конечно, арбитр Алексей Матюнин, который, по мнению ЭСК, допустил две голевые ошибки в Химках в минувшем туре. СМИ уже пишут, что судью ждёт полиграф. В просторечии – «детектор лжи».

После скандала в матче 2020 года «Спартак» – «Сочи», когда арбитры были вызваны на полиграф, началась неуправляемая буря: после каждого тура клубы требовали отправить на полиграф того или другого арбитра. Мол, почему тех проверяли, а этим изначально доверяют? В итоге Хачатурянц вынужден был проверки на полиграфе объявить сугубо внутренней историей и сообщил, что больше информация о проверках не станет становиться достоянием общественности.

Но из того, что мы знаем из открытых источников, Матюнин уже встречался с детектором: помните скандал, по-моему, из 2014 года? История с Халком, оскорблённым «расизмом» со стороны рефери. Проверка прошла и полностьюподтвердила невиновность мужчины со свистком – он лично вызвался на полиграф, чтобы отстоять честь.

У Матюнина было много сложных моментов в карьере. 2011 год, второй дивизион, матч «Сатурна-2» и тверской «Волги». Альберту Гаджибекову из «Волги» сломали нос в верховой борьбе, нарушитель Проньков получил желтую, пострадавший обратился к арбитру по этому поводу, на что, по словам Гаджибекова, услышал: «Вставай, черно…й, и закрой свой рот! Я тебя самого сейчас удалю».

Часть блогеров сегодня активно пишут, что «полиграф – это абсолютно псевдонаучная хрень, которая кроме унижения и психологического давления больше никакого смысла не имеет». Мол, полиграф используется прежде всего как инструмент психологического давления – по незнанию люди часто сознаются сами до или во время процедуры, а интерпретировать многочисленные данные полиграфа можно как угодно, утверждает Артем Рыженко, спортивный врач команды блогеров «Амкал».

Зато остальные судьи подумают: а стоит ли им работать в русском футболе дальше, если европейские матчи тебе не светят, а в случае чего ждет такое унижение.

«Вот представьте, у вас на работе пропали из сейфа деньги и начальник вместо того, чтобы пойти в полицию согнал всех на полиграф? На мой взгляд это вредная и бесполезная практика». Согласны, кстати. Атмосферу это не улучшит. Лучше уж точно – электрический стул.