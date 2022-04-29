Русский футбол на распутье. Сценарии развития есть, будет ли само развитие?

В последний рабочий день апреля стало известно, что в недрах РФС подготовлено сразу три сценария развития российского футбола. РБК сообщил, что руководство футбольного союза прорабатывает различные варианты развития футбола в стране: условно их обозвали «европейский», «азиатский» и «внутренний».

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЦЕНАРИЙ

Ожидание снятия санкций со стороны ФИФА и УЕФА, РФС полностью следует решениям международных футбольных организаций.

Действия сборных команд: проведение регулярных товарищеских матчей до снятия санкций; возможна подача заявок на участие в международных турнирах других конфедераций (например, Кубок Америки-2024, который пройдет в Эквадоре).

Действия профессиональных клубов: реформа внутреннего чемпионата на период приостановки участия российских клубов в еврокубках (заполнение свободных игровых дней, повышение интенсивности матчей).

АЗИАТСКИЙ СЦЕНАРИЙ

Этот сценарий, согласно описанию, предусматривает выход из состава УЕФА с дальнейшим переходом в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

Действия сборных команд: переход всей структуры сборных в соревнования, проводимые под эгидой AFC; «повышение шансов» сборных команд квалифицироваться на чемпионаты мира, включая молодежные и Олимпийские игры.

Действия профессиональных клубов: переход клубов в турниры AFC (Азиатская лига чемпионов, Кубок AFC).

ВНУТРЕННИЙ СЦЕНАРИЙ

РФС фокусируется на развитии внутреннего чемпионата и взаимодействии с «дружественными» странами.

Действия сборных команд: проведение товарищеских турниров с «дружественными» странами.

Действия профессиональных клубов: реформа внутреннего чемпионата с возможным привлечением клубов из «дружественных» стран.