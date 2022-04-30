«Матч ТВ» все делает правильно? Почему одиозный ведущий – это грамотная находка

Этот текст можно озаглавить рубрикой «Посмотрено в соцсетях». С небольшими исправлениями (орфографические ошибки и проч.) публикуем пост от яркого телеграм-канала «Первоспортивный».

АНТОН АНИСИМОВ – ФЕНОМЕН РУССКОГО СПОРТИВНОГО ТВ

За пару месяцев человек из обычного корреспондента превратился в одного из главных ведущих страны.

30 марта – поворотный день в карьере Анисимова. Именно тогда в эфире «Есть тема» Антон произнес свой знаменитый спич в адрес сборной Польши:

– Хочу от себя сказать, не от лица канала, а конкретно от себя. Сборной Польши, и Левандовскому в том числе, я желаю крупнейшего провала на ЧМ. Ребята, «удачи» вам. Вы – мерзкие твари.

Такими выражениями вряд ли кого-то удивишь на Первом канале – там зрители уже привыкли к бесконечным полемикам в прайм-тайм. Но вряд ли такое ожидали увидеть на «Матч ТВ»: «Есть тема» и Анисимов в отсутствии многих трансляций (не по вине канала) стали чуть ли не главными ньюсмейкерами холдинга.

Безусловно, многим зрителям не заходит манера Анисимова: вся телега бурлит во время эфиров и считает Антона «Соловьевым на минималках». Но возникает логичный вопрос: если Анисимов и «Матч ТВ» так плохи, если они делают столь «низкосортный контент» — почему обсуждают именно это, а не великолепную экспертизу аналитиков по матчу «Урал» – «Уфа» или качество спортивных трансляций, которые идут на канале в оставшиеся 23 часа?

Будь вы на месте «Матча» или Анисимова, вы бы прекратили выпускать контент, который, по сути, без затрат и в 11:30 будет генерировать столько цитат и обратной связи? Попробуйте ответить себе на эти вопросы честно. Пока получается, что «Матч ТВ» все делает правильно.

Но мы согласны: эфир про Савина – перебор со стороны Анисимова. Каким бы, по твоему мнению, ни был плохим человек, нельзя переходить на прямые оскорбления и «плевать в лицо». Все же нужно соблюдать нормы базового приличия, чтобы не скатываться до уровня тех, кого ты оскорбляешь. Тем более в эфире федерального канала.

И «Матч ТВ» чувствует это: СМИ писали, что с Анисимовым была проведена определенная работа, чтобы он не перегибал со своими душевными порывами. То есть это не «партийное задание», как многие думают, а реальное мнение Анисимова.

Короче: меньше оскорблений, больше другой позиции (даже если она вам не нравится) – и «Есть тема» с Анисимовым будет только лучше. Радикальные перекосы еще никого не красили, заключает @firstallsport.