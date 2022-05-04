Чемпионский коридор – опасная провокация от «Зенита»

Слава богу, от этой идеи довольно быстро, без ненужных и уж точно избыточных дискуссий в «Спартаке» отказались. То есть дискуссии, строго говоря, были: советник владельца красно-белых Камоцци идею коридора поддержал, но сам Федун быстро отверг идею. Можно сказать, на корню. И правильно. Иначе это могло грозить серьезными последствиями.

«Зенит» выиграл «золото» в девятый раз («Сборная Санкт-Петербурга» в чемпионате 1912 года в зачет точно не идет – никакого правопреемства там нет), в том числе в четвертый раз подряд. Почему вдруг сейчас встал вопрос об этом? И если делать коридор, то логично делать в следующем матче после того, как завоевано золото, не так ли? Тогда почему «Зенит» не к «Химкам» обращается, с которому ему играть в 28-м туре, а к «Спартаку»? Напомню, там командам играть в 29-м туре. За этим видится банальный троллинг. А может быть – и это даже более вероятно – желание некрасиво унизить соперника.

«Зенит» ведь прекрасно понимает, что ему можно всё. Как можно было в 2012 году покупать парочку футболистов – Халка и Витселя – за 100 миллионов евро. Не важно, стоили они столько или нет. Мутко тогда четко дал понять (он-то был обижен – в его времена в «Зените» столько денег тратить не разрешалось): просто хотели показать, что могут себе позволить что угодно.

Можно позволить как угодно работать с судьями. Можно позволить себе очень сомнительные баннеры перед игрой. Те, в которых у других найдут политику и завернут – фанатскому «виражу» можно будет всё.

Эта идея с чемпионским коридором в тушине – из той же оперы. А проглотите и такое? Нет, Леонид Арнольдыч не прогнулся. Молодец! Или Зарема молодец? Я не знаю, но это уже нюансы. Как было сказано в знаменитом фильме «А вы все тут – мо-ло-дцы!»

Роман Нагучев в своих соцсетях очень верно написал: «Чемпионские коридоры - опасная штука. Вроде ж просто: одни выстроились, другие прошли под аплодисменты соперника. К матчу «Спартака» и «Зенита» в нынешних реалиях особенно неуместно. Да, приводят в пример и другие топ-матчи, но ведь фишка в том, что «Интер» - «Милан» или «Барса» - «Реал» - это матчи друзей друг с другом. Для фанов, понятно, что нет, но игроки - другое. В миланском дерби даже Рональдо за и тех, и за тех забивал. Как и в классико, кстати. А «Барса» с «Реалом», играя страшные матчи с Моуриньо против Гвардиолы, потом совместно чемпионаты мира и Европы брали - какая уж тут реальная вражда? Капитаны Мальдини и Дзанетти так мило всегда обнимались.

Но в «Спартаке» и «Зените», если не путаю, не так уж много друзей. Если вообще есть. Зарема каждый час накидывает на госкорпорацию, Дзюба не сдержал слово в споре против воспитанника «Спартака» Генича, Артём давно уже против всего красно-белого, а сами красно-белые ещё не обезопасили себя от вылета. Плюс фаны «Спартака» не такие, чтобы взять и простить чемпионский коридор для «Зенита». Только для «Црвены Звезды» или «Олимпиакоса». Так что идея очень плохая. У неё могут быть ужасные последствия».

Иван Карпов копнул в европейскую историю: «Подобное (чемпионские коридоры) практикуют в Англии и в Испании. Например, 2 года назад игроки «Ман Сити» выстроились и отдали честь «Ливерпулю», завоевавшему чемпионство впервые за почти 30 лет. Точно также поступали и «Барса» с «Реалом», и «Интер» с «Миланом».

Красно-белому клубу еще фартануло, что Семак и Ко оформили титул до очной встречи: так бы еще и трофей им вручили на «Открывашке» (больше домашних матчей у питерцев не будет). Что может быть унизительнее для фаната «Спартака», чем лично наблюдать, как на родном стадике Дзюбиньо-Рукаку в синем поднимает чемпионский кубок над головой?»