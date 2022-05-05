Алкоголь, табак, лотереи плюс букмекеры. Откуда футбол деньги брать собирается

Речь идет, во-первых, о налоговых послаблениях в отношении Союза, профессиональных футбольных клубов и лиг. Это освобождение от НДФЛ, налога на прибыль, обнуление НДС по контрактам со спонсорами, телевидением, рекламе и услугам на стадионах, временное снижение страхового взноса во внебюджетные фонды с 30,2 до 20%. Эти предложения уже согласованы с Министерством финансов России.

Не поддержал Минфин предложения по обнулению земельного налога и налога на имущество для объектов спорта, а также расширение перечня доходов, не учитываемых при расчете налога на прибыль.

Также РФС нашел источники дополнительного финансирования футбола, которые ежегодно смогут приносить не менее ₽23 млрд. В первую очередь, это букмекеры. Союз предлагает вернуть первоначальную формулировку закона о базе отчислений — 1,5% от пари. Раньше букмекеры отчисляли 5% от дохода, но не менее ₽15 млн в год. Осенью вступила в силу реформа о регулировании букмекерского рынка. Сейчас компании отчисляют 1,5% от выручки за квартал, но не менее ₽30 млн.

Целевые отчисления в РФС в четвертом квартале 2021-го от Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) составили ₽762 млн генеральный директор ЕРАИ Алексей Грачев говорит, что в первом квартале 2021 года было обработаны данные о 800 млрд пари на спортивные события. По его оценке, если с каждого пари будет взиматься 1,5%, в итоге это приведет к увеличению фактической ставки до 5% от действующей базы, пишет «СпортБизнесКонсалтинг».

Должны увеличиться и отчисления от табачных компаний и фирм, производящих алкогольную продукцию — до 5% от акцизов. Среди потенциальных источников также называются отчисления от лотерей — их оценивают в сумму от ₽700 млн.