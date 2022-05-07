Армия не проСОЧИлась! ЦСКА вчистую проиграл «Сочи» и де-факто лишился шансов на медали

В пяти последних матчах ЦСКА одержал всего одну победу. Да и то в ничейном дерби с «Динамо», благодаря индивидуальным действиям форварда Эджуке и грубой ошибке защитника бело-голубых Евгеньева. Сочинцы напротив на этот отрезке не знают поражений.

В Грозном армейцы потеряли вратаря и капитана Акинфеева, травмировавшего в жестком столкновении ногу. Сегодня он числился в запасе. Его 18-летний дублер, Тороп, не ударил в газон лицом, пусть и пропустил едва ли не с первого удара. Юноша выглядел куда увереннее, чем лет десять назад голкипер Ревякин, поменявший вратаря республики. Тот буквально прятался за штангу в домашнем матче с «Зенитом», завершившемся 2:2. Зато первым попросил у Криштиану Роналду футболку в домашнем матче Лиги чемпионов с «Реалом».

Вины Торопа в пропущенном на десятой минуте голе нет. Левой хавбек Макарчук пробил головой после навеса Жоазиньо сильно, да и до ворот было метров 12-ть, но вратарь успел зацепить мяч пальцами, но не остановил его. Обидно!

Еще через десять минут гости отпраздновали второй гол за авторством того же Жоазиньо. Но лайнсмен зажег флаг, зафиксировав миллиметровый офсайд у Попова. Вскоре болгарин от огорчения покинул поле, вышедший на замену российский форвард-бракодел Мелкадзе ослабил южан.

В первом тайме хозяева отнюдь не напоминали претендента на медали, сочинцы доминировали, контролируя мяч на чужой половине. Создалось впечатление, что красно-синие вообще не тренируются, а собираются только на игры. Единственный запоминающийся момент у ворот Адамова был создан после скидки головой Гбамена на дальнюю штангу, но Фернандес не успел ее замкнуть.

Тренерский штаб москвичей во главе с Алексеем Березуцким оставили в запасе старательного Эджуке, сделав ставку на тандем форвардов Языджи – Заболотный. Новичок красно-синих в очередной раз разочаровал, ровным счетом ничем не запомнившись.

У хозяев проседали фланги и опорная зона, где опять провалился Гбамен, получивший перед перерывом предупреждение. В начале второго тайма пришлось его заменить, от греха подальше.

Плеймейкер Карраскаль с мячом на «ты» – дриблинг и все такое. Но расстается с ним, когда деваться некуда. Выхлопа нет! В перспективной контратаке он обязан был сделать передачу Языджи, турок мазал ему руками, требуя мяч, колумбиец же решил атаковать сам и упустил момент для удара.

На 59-й минуте Карраскаля заменил Эджуке. Нигериец лез из кожи вон, шел в обводку, но соперник не давал ему пространства, да и в штрафную не пускал.

Эпичным получился выход с лавки некогда кандидата в сборную полузащитника Ахметова, который, если верить разговорам, в межсезонье сменит команду. За 15 минут он запомнился слабым ударом в створ, неудачным навесом в направлении Эджуке и фолом последней надежды. Думается, это был прощальный матч Ахметова в ЦСКА.

После перерыва сочинцы сосредоточились на сохранении победного счета и без особых усилий преуспели. Непонятно, зачем после финального свистка Владислава Безбородова главный тренер гостей Владимир Федотов решил покачать права, за что увидел перед собой «горчичник».

ЦСКА же продолжает огорчать. Безликую игру в атаке еще можно объяснить: в бытность игроками братья Березуцкие были заточены на разрушение, нежели на созидание. Но что мешает им наладить крепкую оборону?! Сильно сдал Бийол. После привезенного пенальти в кубковом дерби со «Спартаком» (0:1) он бегает, пряча руки за спину, постоянно перестраховывается и грешит браком.

Не заслуживают упрека в отсутствии стараний Фернандес, Обляков, Мухин, Ушаков, Дивеев. А вратаря Акинфеева болельщики ЦСКА назвали лучшим игроком команды в апреле. Но занозой в их сердцах сидит гол из раздевалки, пропущенный в Грозном после удара Уткина. До ворот было 26 метров, мяч летел по дуге, но медленно – со скоростью 78 км/ч. Голкипер класса Акинфеева обязан был выручать.

Есть мнение, что в новых условиях вторые-третьи места не престижны, поскольку не дают путевки в еврокубки. Важны титулы – чемпиона или обладателя Кубка России. Армейцы, как уже говорилось, сошли с кубковой дистанции в четвертьфинале, стало быть, задачу на сезон не выполнили и сникли. Но нельзя же так рассыпаться и не уважать болельщиков! Ставка на легионеров провалилась.

За неудачи принято спрашивать с тренеров. На лавке нужны не легенды-иконы клуба, а специалисты, «режиссеры-постановщики». Такие как Владимир Федотов из «Сочи». Кстати, его имя и фамилия для ЦСКА не чужие. Теперь южане имеют распрекрасный шанс прыгнуть на серебряную ступень пьедестала.

СТАТИСТИКА

ЦСКА – «Сочи» – 0:1 (0:1)

Гол: Макарчук (10)