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Эль Чоло, он же Диего Симеоне. Аргентинец идет на рекорд

Как игрок он провел 106 матчей за сборную Аргентины, успев даже завоевать «серебро» на Олимпийских играх в Атланте. Теперь, как тренер, он тоже идет на рекорд. Диего Симеоне, больше известный как «Эль Чоло», в шаге от того, чтобы получить особое место в зале славы чемпионата Испании.
Эль Чоло, он же Диего Симеоне. Аргентинец идет на рекорд
12 мая 2022 23:13
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: ФК «Атлетико»

У прошедшего в рамках 36-го тура Ла Лиги матча «Эльче» - «Атлетико», безусловно, была не такая же соблазнительная вывеска, что у мадридского дерби тремя днями ранее. Но интриг эта игра заключала в себе не меньше. По крайней мере, для «рохибланкос».

Для «Эльче», по большому счету, эта встреча с «матрасниками» не решала ничего. «Зелено-полосатые» уже удивили в этом сезоне чем смогли. Несмотря на то, что на счету валенсийцев шесть поражений в последних десяти матчах, «Эльче» заканчивает сезон не в самом низу турнирной таблицы, как многими ожидалось, а аж на 14-ом месте. От зоны вылета подопечных Франсиско отделяет 7 очков.

А вот для команды Диего Симеоне эта игра стала знаковой сразу по нескольким пунктам.

Во-первых, обыграв «Эльче» (2:0) и заработав необходимые очки, «Атлетико» гарантировал себе место в Лиге чемпионов-2022/23. Уже десять лет подряд «рохибланкос» под предводительством аргентинца без особых проблем квалифицируются на самый престижный европейский футбольный турнир.

Кстати, этой победой «матрасники» решили для себя еще одну проблему. Несмотря на возможность платить главному тренеру самую большую зарплату среди европейских клубов, «Атлетико Мадрид» - не самая зажиточная команда. Большую роль для клуба, безусловно, играют призовые от еврокубков. Снова обеспечив себе место в Лиге чемпионов, «Атлетико» теперь без особых проблем сможет продлить контракты с незаменимым Яном Облаком и Томом Лемаром. А также решиться на покупку топового центрального защитника.

Во-вторых, на «Эстадио Мануэль Мартинес Валеро» у «Эль Чоло» случился еще один юбилей: он в 400-й раз вышел на бровку в качестве наставника мадридского «Атлетико». Мало кто из европейских тренеров может похвастаться такой солидной цифрой. И тем не менее, пока Диего всего лишь третий в списке самых преданных своей команде коучей. Почетное первое место занял Мигель Муньос, который тренировал «Реал» 15 лет, с 1959 по 1974 год, и провел 424 матча. «Серебро» в этом списке у Луиса Арагонеса, на его счету - 407 игр. В общей сложности, пусть и с перерывами, он возглавлял «Атлетико Мадрид» 14 лет. У Симеоне есть реальные шансы превратить свою «бронзовую» позицию в новый рекорд Ла Лиги: еще 24 матча с «Атлетико» - и аргентинец станет самым заслуженным тренером одной команды за всю историю чемпионата Испании. Интересно, какую тогда песню заведут многочисленные хейтеры «Эль Чоло». Можно сколь угодно долго рассуждать о вреде его «автобусов» для зрелищности футбола, но против фактов не пойдешь: из четырёхсот игр - 244 победы и всего 63 поражения!

Так что, с интересом будем наблюдать, куда возьмет курс «автобус Симеоне» в следующем сезоне и докатится ли он, наконец, до самой важной остановки в своей истории - победы в Лиге чемпионов?

источник: «Советский спорт»
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