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«Сумасшедшая мотивация». «Сочи» и «Нижний Новгород» открывают 29-й тур

В пятницу, в 19:00, «Сочи» и «Нижний Новгород» открывают 29-й тур чемпионата России по футболу 2021/2022. О проблемах составов, неожиданной статистике и мотивации соперников – в нашем материале.
«Сумасшедшая мотивация». «Сочи» и «Нижний Новгород» открывают 29-й тур
13 мая 2022 17:39
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автор фото: ФК «Нижний Новгород»

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ И ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

«Сочи» после первого круга единоличное занимал третье место в таблице РПЛ, отставая от идущего вторым «Динамо» всего на пять очков. С тех пор подопечные Владимира Федотова провели десять игр, в которых поражение было лишь однажды «Крыльям Советов» (2:3). На данный момент «Сочи» – это один из двух клубов, который не проиграл ни разу за шесть последних матчей. Стабильная игра и регулярные осечки соседей по турнирной таблице позволили сочинцам оторваться от ЦСКА на пять очков, а также полностью нивелировать отставание по отношению к «Динамо», которому они проигрывают только по дополнительным показателям.

У «Нижнего Новгорода» ситуация далеко не столь радужная. Клуб до зимней паузы одержал пять побед, а в весенней части их всего две. Команда Александра Кержакова не может победить даже у команд из нижней части таблицы, из-за чего велик риск «свалиться» в зону стыков уже по итогам этого тура. Если «Химки» и «Рубин» возьмут хотя бы по одному очку, а «Урал» победит, то «НН» окажется на 14-й строчке.

СОСТАВЫ

В прошлом туре «Сочи» с минимальным счётом обыграл ЦСКА, и это даже без лучшего бомбардира Матео Кассьеры, чье присутствие в предстоящем матче тоже вызывает вопросы - форвард не до конца восстановился от травмы Зато точно известно, что команде не смогут помочь Ивелин Попов и Данила Прохин, перебравшие желтые карточки.

Ориентировочный состав «Сочи» (3-4-2-1): Адамов Терехов, Родригао, Дркушич Маргасов, Нобоа, Цаллагов, Макарчук Жоазиньо, Юсупов - Мелкадзе

Александр Кержаков не сможет рассчитывать на автора победного гола в ворота «Сочи» в матче первого круга Игоря Горбунова, который тоже получил в последнем матче «лишнюю» четвертую желтую карточку. Зато после травмы восстановился основной и ключевой защитник Иброхимхалил Юлдошев, которого, впрочем, вряд ли главный тренер сразу рискнет бросить в бой.

Ориентировочный состав «НН» (3-4-2-1): Гойло Каккоев, Гоцук, Масоэро - Стоцкий, Кравцов, Калинский, Козлов Берковский, Шарипов Сулейманов

СТАТИСТИКА И ФАКТЫ

Всего между собой клубы встречались три раза: две победы на счету «НН» и один раз была ничья. Более того, «Сочи» не забил ни разу.
В первом круге нижегородцы выиграли со счетом 1:0.
«Сочи» самая забивная после «Зенита» команда лиги в домашних стенах, у которой 29 голов в 14 встречах на стадионе «Фишт».
 В домашних матчах «Сочи» забивается в среднем - 3.2 гола за матч. Лишь два раза за весь чемпионат было забито менее двух мячей.

ЧЕГО ОЖИДАТЬ ОТ МАТЧА?

Сегодняшние соперники имеют совершенно разные задачи и потенциал, где явным фаворитом считаются хозяева поля. Но упрямая статистика и потеря двух ключевых игроков «Сочи» хотя бы немного уравнивают шансы команд. У обоих коллективов сумасшедшая мотивация, и каждый из них заряжен на победу, ведь в последнем туре уже далеко не все может зависеть от них самих. Есть риск увидеть очередной малоголевой матч между ними, но если одна из команд забьет быстрый гол, то зрелище обеспечено.

источник: «Советский спорт»
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