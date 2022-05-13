«Сумасшедшая мотивация». «Сочи» и «Нижний Новгород» открывают 29-й тур

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ И ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

«Сочи» после первого круга единоличное занимал третье место в таблице РПЛ, отставая от идущего вторым «Динамо» всего на пять очков. С тех пор подопечные Владимира Федотова провели десять игр, в которых поражение было лишь однажды – «Крыльям Советов» (2:3). На данный момент «Сочи» – это один из двух клубов, который не проиграл ни разу за шесть последних матчей. Стабильная игра и регулярные осечки соседей по турнирной таблице позволили сочинцам оторваться от ЦСКА на пять очков, а также полностью нивелировать отставание по отношению к «Динамо», которому они проигрывают только по дополнительным показателям.

У «Нижнего Новгорода» ситуация далеко не столь радужная. Клуб до зимней паузы одержал пять побед, а в весенней части их всего две. Команда Александра Кержакова не может победить даже у команд из нижней части таблицы, из-за чего велик риск «свалиться» в зону стыков уже по итогам этого тура. Если «Химки» и «Рубин» возьмут хотя бы по одному очку, а «Урал» победит, то «НН» окажется на 14-й строчке.

СОСТАВЫ

В прошлом туре «Сочи» с минимальным счётом обыграл ЦСКА, и это даже без лучшего бомбардира Матео Кассьеры, чье присутствие в предстоящем матче тоже вызывает вопросы - форвард не до конца восстановился от травмы Зато точно известно, что команде не смогут помочь Ивелин Попов и Данила Прохин, перебравшие желтые карточки.

Ориентировочный состав «Сочи» (3-4-2-1): Адамов – Терехов, Родригао, Дркушич – Маргасов, Нобоа, Цаллагов, Макарчук – Жоазиньо, Юсупов - Мелкадзе

Александр Кержаков не сможет рассчитывать на автора победного гола в ворота «Сочи» в матче первого круга Игоря Горбунова, который тоже получил в последнем матче «лишнюю» четвертую желтую карточку. Зато после травмы восстановился основной и ключевой защитник Иброхимхалил Юлдошев, которого, впрочем, вряд ли главный тренер сразу рискнет бросить в бой.

Ориентировочный состав «НН» (3-4-2-1): Гойло – Каккоев, Гоцук, Масоэро - Стоцкий, Кравцов, Калинский, Козлов – Берковский, Шарипов – Сулейманов

СТАТИСТИКА И ФАКТЫ

● Всего между собой клубы встречались три раза: две победы на счету «НН» и один раз была ничья. Более того, «Сочи» не забил ни разу.

● В первом круге нижегородцы выиграли со счетом 1:0.

● «Сочи» – самая забивная после «Зенита» команда лиги в домашних стенах, у которой 29 голов в 14 встречах на стадионе «Фишт».

● В домашних матчах «Сочи» забивается в среднем - 3.2 гола за матч. Лишь два раза за весь чемпионат было забито менее двух мячей.

ЧЕГО ОЖИДАТЬ ОТ МАТЧА?

Сегодняшние соперники имеют совершенно разные задачи и потенциал, где явным фаворитом считаются хозяева поля. Но упрямая статистика и потеря двух ключевых игроков «Сочи» хотя бы немного уравнивают шансы команд. У обоих коллективов сумасшедшая мотивация, и каждый из них заряжен на победу, ведь в последнем туре уже далеко не все может зависеть от них самих. Есть риск увидеть очередной малоголевой матч между ними, но если одна из команд забьет быстрый гол, то зрелище обеспечено.