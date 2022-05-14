Историческое дерби, предваряющее лето

Итак, обратный отсчет запущен. Последние приготовления завершены. Завесу тайны над кульминационным матчем этого футбольного сезона немного приподняли. В Москве состоялась пресс-конференция, посвященная финалу БЕТСИТИ Кубка России. На ней была представлена новая айдентика главного матча турнира и проведена техническая жеребьевка.

Подробнее об айдентике рассказал СЕО БЕТСИТИ Юрий Нестеров:

«Возвращение финала БЕТСИТИ Кубка России в «Лужники» спустя 15 лет – эпохальное событие. Это важный шаг в развитии и популяризации не только турнира, но и всего российского футбола.

Мы не могли не сделать его красочным, именно поэтому айдентика финала яркая, эмоциональная, придающая дополнительные краски этому и без того долгожданному матчу.

Она отражает богатое культурное наследие города и его характер. При создании мы вдохновлялись Москвой, ее историей и многочисленными достопримечательностями, в которых сочетаются современные тренды и исторические памятники культуры».

Номинальным хозяином поля стал московский «Спартак», с легкой руки своего технического координатора Артема Реброва, который и вытащил из жеребьевочной корзины победный шар. Бывший вратарь «красно-белых» отметил, что стать хозяевами поля для клуба было не принципиально. Но, безусловно, приятно, что теперь у «Спартака» есть преимущество в выборе раздевалки, скамейки запасных и домашней формы.

«Динамо» представлял защитник футбольного клуба и сборной Уругвая Диего Лаксальт. Наверное, «бело-голубым» все же стоило отправить на жеребьёвку своего воспитанника и капитана Антона Шунина. Может, карты легли бы и иначе. Хотя, посол БЕТСИТИ Кубка России, экс-наставник «красно-белых» и многократный чемпион России Олег Романцев, на пресс-конференции не мог не заметить, что «Лужники», где и пройдет финальный матч, исторически считается «спартаковским» стадионом, и с этим уже ничего не поделать. Как бы намекая, что жеребьевка для «Динамо» в каком-то смысле изначально была предрешена. Но, по мнению легендарного тренера, у столичных команд будут равные шансы на победу. А победу одержит тот, кто выйдет на поле в этот день не за призовыми, а исключительно за Кубком.

И про заманчивость финансовой составляющей Кубка Олег Романцев упомянул не зря. Титульному партнеру турнира - букмекерской компании БЕТСИТИ - за два сезона сотрудничества с РФС удалось увеличить призовой фонд финала в 16 раз. Таким образом, победитель текущего розыгрыша БЕТСИТИ Кубка России получит 40 миллионов рублей, а финалист - 10 миллионов.

Что касается имиджевой составляющей этого матча, тот тут, что называется, сошлись все звезды. Во-первых, «Спартак» и «Динамо» сыграют в финале кубка страны впервые за 72 года. В последний раз эти столичные клубы сходились в финальной схватке за кубок в далеком 1950 году. Кстати, тогда за «Спартак» играл первый вице-президент РФС Никита Симонян, а сама игра прошла в Петровском парке и собрала 70 000 зрителей! Во-вторых, «Лужники» примут финал Кубка России впервые за последние 15 лет. И организаторы не сомневаются в аншлаге. На пресс-конференции заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Эрика Сурикова отметила: «Развитие Кубка России — один из приоритетных проектов РФС в области профессионального футбола. В этом сезоне были 99 клубов из 77 регионов. Мы надеемся на максимальную посещаемость, соберем аншлаг и сделаем настоящий праздник футбола». В-третьих, сам трофей в этом году отмечает юбилей. Тридцать лет назад состоялся последний финал Кубка СССР. А осенью 1992 года стартовал первый розыгрыш Кубка России с новым трофеем. Кстати, первым обладателем заветного кубка в 1993 году стало московское «Торпедо». Билеты на историческое дерби в «Лужниках» поступят в продажу на следующей неделе. Как отметили организаторы, они постарались учесть интересы всех болельщиков и сформировали гибкую билетную программу.