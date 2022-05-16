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Кому на вылет? Разбираем все расклады последнего тура РПЛ

29 туров чемпионата России по футболу сезона-2021/22 остались позади. Впереди остался лишь один тур, в котором решится судьба многих клубов. Про верхнюю часть таблицы говорить не будем. А вот внизу много всего еще может произойти. Все расклады нижней части таблицы перед последним туром - в нашем материале.
Кому на вылет? Разбираем все расклады последнего тура РПЛ
16 мая 2022 19:44
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Нижний Новгород»

Официально занял последнее место тульский «Арсенал», и еще пять команд не гарантировали себе прописку в РПЛ на следующий сезон.

Как сохранить место в лиге, так и вылететь напрямую в ФНЛ, могут пять клубов из подвала таблицы:

Поэтому «центральных» матчей в 30-м туре будет сразу четыре:

«Химки» - «Спартак»
«Нижний Новгород» - «Зенит»
«Арсенал» - «Урал»
«Рубин» - «Уфа»

И их могло быть на один больше, но расписание уготовило матч между прямыми конкурентами за выживание, в котором встретятся 13-я и 14-я команды.

Учитывая плотность турнирной таблицы, не лишним будет напомнить, как будут определяться занятые места, если количество очков у у нескольких команд будет равным. По регламенту турнира возьмутся следующие показатели:

– по результатам игр между собой
– общее количество побед в сезоне
– разница голов
– количество забитых голов

«НИЖНИЙ НОВГОРОД»

Победа над «Зенитом»

Гарантированное место в РПЛ на следующий сезон.

Ничья с «Зенитом»

Одно очко точно устроит, но нужно надеяться, что два клуба из троицы «Рубина», «Урала» и «Химок» не одержат победы.

Поражение от «Зенита»

В случае более очевидного результата, то есть проигрыша «Нижнего Новгорода» лучшей команде страны, то не исключен вариант, при котором сразу четыре клуба из подвала таблицы наберут равное количество очков. И тогда придётся отталкиваться именно по результатам игр между соперниками. «НН» сыграл с ними следующим образом:

Против «Рубина» - 1:0 и 2:1
Против «Урала» - 1:0 и 1:1
Против «Химок» - 0:0 и 1:1. Но побед в сезоне больше у «НН», поэтому они окажутся в таблице выше
Против «Уфы» - 0:0 и 1:2

Прямой вылет Александру Кержакову и его команде не грозит, но достаточно много раскладов, при котором они могут отправиться в «стыки».

«УРАЛ»

Победа над «Арсеналом»

Гарантированное место в РПЛ на следующий сезон.

Ничья с «Арсеналом»

Одно очко тоже может устроить, но нужно, чтобы хотя бы две команды из числа «Нижнего Новгорода», «Химок» и «Рубина» не одержали победы.

Поражение «Арсеналу»

Вновь нужно смотреть на очные противостояния с соседями по таблице:

Против «НН» - 1:1 и 0:1
Против «Рубина» - 0:4 и 3:0. Уступают по количеству голов
Против «Химок» - 0:0 и 0:1
Против «Уфы» - 1:0 и 2:1

Лишь благодаря двум победам над «Уфой», «Урал» обеспечил себе, хотя бы, место в стыках.

«ХИМКИ»

Победа над «Спартаком»

Гарантированное место в РПЛ на следующий сезон только в том случае, если «Урал» и «НН» не одержат свои победы.

Ничья со «Спартаком»

«Химкам» к дополнительным показателям придётся обращаться уже в случае ничьи:

Против «НН» - 0:0 и 1:1. Уступают по победам в сезоне
Против «Урала» - 0:0 и 1:0
Против «Рубина» - 1:1 и 3:2
Против «Уфы» - 1:2 и 2:3

Поражение «Спартаку»

Зона стыков, но точно не прямой вылет в ФНЛ.
«Химки» уступили в очных встречах «Уфе», но их спасает матч «Рубина» и «Уфы», благодаря чему лишь одна команда может обойти их в таблице.

«РУБИН»

Победа над «Уфой»

Гарантированное место в РПЛ на следующий сезон только в том случае, если две команды из тройки «НН», «Урал» и «Химки» потеряют очки.

Ничья с «Уфой»

Если казанцы смогут отстоять ничью с «Уфой», то они не только точно не вылетят в ФНЛ напрямую, но и могут избежать стыков. Для этого нужно, чтобы «Урал» проиграл «Туле», а «Химки» - «Спартаку». В других случаях Леонид Слуцкий вновь окажется в подвешенном состоянии, а очные встречи с соперниками выглядят так:

Против «НН» - 0:1 и 1:2
Против «Урала» - 4:0 и 0:3. Опережают по количеству голов
Против «Химок» - 1:1 и 2:3

Поражение «Уфе»

Никаких шансов не останется. Только дорога вылет в дивизион ниже..

«УФА»

Победа над «Рубином»

Победа над «Рубином», вероятнее всего, отправит «Уфу» в стыковые матчи, но есть расклады, при которых клуб может вскарабкаться даже на 12-е место. Уфимцы превзошли в очных противостояниях «НН» с «Химками», но проиграли дважды «Уралу». Есть много различных раскладов, и всё будет зависеть от игр в параллельных матчах.

Ничья и поражение с «Рубином»

Об этом и речи быть не может. Любой из этих результатов гарантированно и напрямую отправляет Гамида Агаларова и его команду в ФНЛ.

источник: «Советский спорт»
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