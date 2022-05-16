Кому на вылет? Разбираем все расклады последнего тура РПЛ

Официально занял последнее место тульский «Арсенал», и еще пять команд не гарантировали себе прописку в РПЛ на следующий сезон.
Как сохранить место в лиге, так и вылететь напрямую в ФНЛ, могут пять клубов из подвала таблицы:
Поэтому «центральных» матчей в 30-м туре будет сразу четыре:
● «Химки» - «Спартак»
● «Нижний Новгород» - «Зенит»
● «Арсенал» - «Урал»
● «Рубин» - «Уфа»
И их могло быть на один больше, но расписание уготовило матч между прямыми конкурентами за выживание, в котором встретятся 13-я и 14-я команды.
Учитывая плотность турнирной таблицы, не лишним будет напомнить, как будут определяться занятые места, если количество очков у у нескольких команд будет равным. По регламенту турнира возьмутся следующие показатели:
– по результатам игр между собой
– общее количество побед в сезоне
– разница голов
– количество забитых голов
«НИЖНИЙ НОВГОРОД»
Победа над «Зенитом»
Гарантированное место в РПЛ на следующий сезон.
Ничья с «Зенитом»
Одно очко точно устроит, но нужно надеяться, что два клуба из троицы «Рубина», «Урала» и «Химок» не одержат победы.
Поражение от «Зенита»
В случае более очевидного результата, то есть проигрыша «Нижнего Новгорода» лучшей команде страны, то не исключен вариант, при котором сразу четыре клуба из подвала таблицы наберут равное количество очков. И тогда придётся отталкиваться именно по результатам игр между соперниками. «НН» сыграл с ними следующим образом:
● Против «Рубина» - 1:0 и 2:1
● Против «Урала» - 1:0 и 1:1
● Против «Химок» - 0:0 и 1:1. Но побед в сезоне больше у «НН», поэтому они окажутся в таблице выше
● Против «Уфы» - 0:0 и 1:2
Прямой вылет Александру Кержакову и его команде не грозит, но достаточно много раскладов, при котором они могут отправиться в «стыки».
«УРАЛ»
Победа над «Арсеналом»
Гарантированное место в РПЛ на следующий сезон.
Ничья с «Арсеналом»
Одно очко тоже может устроить, но нужно, чтобы хотя бы две команды из числа «Нижнего Новгорода», «Химок» и «Рубина» не одержали победы.
Поражение «Арсеналу»
Вновь нужно смотреть на очные противостояния с соседями по таблице:
● Против «НН» - 1:1 и 0:1
● Против «Рубина» - 0:4 и 3:0. Уступают по количеству голов
● Против «Химок» - 0:0 и 0:1
● Против «Уфы» - 1:0 и 2:1
Лишь благодаря двум победам над «Уфой», «Урал» обеспечил себе, хотя бы, место в стыках.
«ХИМКИ»
Победа над «Спартаком»
Гарантированное место в РПЛ на следующий сезон только в том случае, если «Урал» и «НН» не одержат свои победы.
Ничья со «Спартаком»
«Химкам» к дополнительным показателям придётся обращаться уже в случае ничьи:
● Против «НН» - 0:0 и 1:1. Уступают по победам в сезоне
● Против «Урала» - 0:0 и 1:0
● Против «Рубина» - 1:1 и 3:2
● Против «Уфы» - 1:2 и 2:3
Поражение «Спартаку»
Зона стыков, но точно не прямой вылет в ФНЛ.
«Химки» уступили в очных встречах «Уфе», но их спасает матч «Рубина» и «Уфы», благодаря чему лишь одна команда может обойти их в таблице.
«РУБИН»
Победа над «Уфой»
Гарантированное место в РПЛ на следующий сезон только в том случае, если две команды из тройки «НН», «Урал» и «Химки» потеряют очки.
Ничья с «Уфой»
Если казанцы смогут отстоять ничью с «Уфой», то они не только точно не вылетят в ФНЛ напрямую, но и могут избежать стыков. Для этого нужно, чтобы «Урал» проиграл «Туле», а «Химки» - «Спартаку». В других случаях Леонид Слуцкий вновь окажется в подвешенном состоянии, а очные встречи с соперниками выглядят так:
● Против «НН» - 0:1 и 1:2
● Против «Урала» - 4:0 и 0:3. Опережают по количеству голов
● Против «Химок» - 1:1 и 2:3
Поражение «Уфе»
Никаких шансов не останется. Только дорога вылет в дивизион ниже..
«УФА»
Победа над «Рубином»
Победа над «Рубином», вероятнее всего, отправит «Уфу» в стыковые матчи, но есть расклады, при которых клуб может вскарабкаться даже на 12-е место. Уфимцы превзошли в очных противостояниях «НН» с «Химками», но проиграли дважды «Уралу». Есть много различных раскладов, и всё будет зависеть от игр в параллельных матчах.
Ничья и поражение с «Рубином»
Об этом и речи быть не может. Любой из этих результатов гарантированно и напрямую отправляет Гамида Агаларова и его команду в ФНЛ.