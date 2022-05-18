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Владимир Быстров: Катали мяч и ждали, когда это закончится

Возвращаемся к недавнему матчу «Спартак» - «Зенит» с анализом от бывшего полузащитника, отыгравшего в обеих командах - в «Зените» и «Спартаке».
Владимир Быстров: Катали мяч и ждали, когда это закончится
18 мая 2022 00:02
автор: Вадим Федотов
автор фото: ФК "Спартак"

– Одно разочарование от этой игры, потому что Ваноли был испуганный. Придуманная оборонительная тактика – наверное, не то, что хотелось бы видеть от «Спартака», играющего дома, при своих болельщиках с немотивированным «Зенитом». Гости хоть и не давили, но вышли играть в пять защитников. И так академично играли…

– Чья мотивация была выше?

– Даже не знаю. Скорее – у журналистов: целую неделю можно было говорить об этом матче, ждать хорошей игры. Тем более, последние туры чемпионата России нас радуют зрелищным футболом. Видимо, один не хотел проигрывать в принципиальном сражении, а второй немножко испугался «Зенита».

– Да, такая афиша у встречи, но турнирного-то значения она не имеет…

– Если бы решалась судьба медалей или выхода в Лигу чемпионов, это был бы накал. В тех ситуациях я еще могу понять, что можно выбрать оборонительную тактику и побеждать 1:0, но когда нет ничего такого – сыграйте для болельщиков, в атакующий футбол. Это будет только красить вас! Но у каждого своё видение футбола. И если к «Зениту» меньше вопросов – всё-таки команда стала чемпионами, свою задачу выполнила за несколько туров до конца, – то вот «Спартак», особенно после 1:7 в первом круге, обязан играть с давлением, в атаку.

Видимо, у Ваноли другой взгляд. Помнится, в свое время из команды увольняли тренеров с формулировкой «неспартаковский футбол». Теперь же, по словам тренера, играли хорошо. По крайней мере, лучше, чем в первом круге. По мне, так лучше играть, как в октябре, нежели в такой футбол.

– Как прокомментируете тактическую схему построения команд в первом тайме? Не было ощущения, что Ваноли связал лидеров «Зенита» по рукам?

– Они сами себя связали, когда стали чемпионами. Ведь зенитовцы не находились в ситуации, когда побеждать нужно было в обязательном порядке. Поэтому непонятно, кого там Ваноли связывал. Если бы игра была за какое-то место, тогда интересно было бы посмотреть за этим процессом. А так, два паса не могли между собой дать, стояли на своей половине поля, изредка выходили и поднимались наверх. Если быть объективным, то это игра команды, которая занимает десятое место. Ну а для «Зенита» как чемпиона – тоже зрелище не очень. Выпустите лучше тогда ближайший резерв – пускай покажут себя. Правда, Семак говорит о каких-то бонусах. Он тренер – ему видней.

– Бразильцы «Зенита» комбинировали на подступах к штрафной «Спартака», но обостряющих пасов Алберто и Сергеев не получали. Это недоработки позиционного нападения или грамотно выстроенная оборона?

– Это недоработки матча, в котором ничего уже не было нужно командам. Одни просто катали мяч и ждали, пока игра закончится. Другие просто оборонялись. Вот и всё. Если бы больше рисковали, то мы бы увидели совершенно другой футбол. А так – много поперечных передач, мяч назад катали, ну а то, что «Зенит» играет в пять защитников, мы проходили уже в Лиге чемпионов: ничего интересного из этого не выходит.

источник: «Советский спорт»
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Владимир Быстров: Катали мяч и ждали, когда это закончится
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Возвращаемся к недавнему матчу «Спартак» - «Зенит» с анализом от бывшего полузащитника, отыгравшего в обеих командах - в «Зените» и «Спартаке».
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