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Серебряный матч. «Динамо» принимает «Сочи»

21 мая пройдет финальный, 30-й тур чемпионата России по футболу сезона-2021/22. Все матчи пройдут одновременно. Во многих из них отсутствует хоть какая-нибудь интрига, но есть центральная встреча, которая определит судьбу медалей.
Серебряный матч. «Динамо» принимает «Сочи»
18 мая 2022 20:07
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "Сочи"

Какая мотивация перед последним туром?

«Динамо» на протяжении всего сезона наступало на пятки «Зениту», но команду подвёл ряд факторов, помешавших бороться за чемпионство. Более того, на финише сезона игра команды совсем развалилась, из-за чего вторая команда турнирной таблицы проиграла аж три игры подряд. В последнем сыгранном туре бело-голубым удалось не проиграть «Локомотиву», но это только продлило безвыигрышную серию до четырёх. В последний раз москвичи выиграли в РПЛ больше месяца назад.

«Сочи» за те же четыре матча набрал десять очков, благодаря чему сравнялся по очкам с «Динамо», и теперь южане уступают вторую строчку исключительно из-за дополнительных показателей (в личной встрече на курорте «Динамо» выиграло со счетом 1:0). Команде Владимира Федотова нужно обязательно выигрывать, чтобы обойти своих визави, а «Динамо» для второго места будет достаточно сыграть вничью.

Составы

«Динамо» подходит к последнему туру почти в оптимальном составе, хотя и есть некоторые потери. До сих пор неизвестно состояние Диего Лаксальта, который продолжает восстанавливаться от повреждения в кубкомом матче, а так же в точно такой ситуации находится Денис Макаров. Но главная новость - не про них, а про Николу Моро и Вячеслава Грулёва, которых очень не хватало в матче с «Локомотивом». Теперь, отбыв дисквалификацию, они смогут выйти на матч 30-го тура.

Ориентировочный состав «Динамо»:

У «Сочи» под вопросом Жоазиньо, получивший повреждение в прошлом туре. Зато снова точно сможет помочь основной центральный защитник Данила Прохин, отбывший дисквалификацию из-за перебора карточек.

Ориентировочный состав «Сочи»:

Статистика и факты

● «Сочи» не проиграл ни одного гостевого матча в 2022 году (пять ничьих и одна победа)

● «Сочи» в 2022 году проиграл лишь один матч за 11 туров

● Если «Динамо» займет второе место, то повторит своё лучшее достижение в истории РПЛ

● Матч первого круга завершился со счётом 1:0 в пользу «Динамо». Победный гол забил Арсен Захарян

● В новейшей истории «Динамо» и «Сочи» встречались пять раз: два раза команды обменялись победами, один раз сыграли вничью. Всего было забито 14 голов (в среднем 2.8 за матч)

● «Сочи» - лучшая команда по играм в гостях после «Зенита»: восемь побед в 14 матчах

Чего ожидать от матча?

«Сочи» ещё три года назад играл в ФНЛ, но уже сейчас клуб можно назвать одним из самых стабильных в российском футболе. Качественный тренер, великолепная селекция и чётко выстроенная стратегия позволила южанам за короткий период времени взлететь до тройки РПЛ. Команда при любом исходе последнего тура займет лучшее место в своей истории, но как известно, аппетит приходит во время еды, поэтому коллектив Федотова будет играть исключительно на победу.

Для «Динамо» же важно не упустить хотя бы вторую строчку РПЛ и дать болельщикам понять, что клуб готов участвовать в чемпионской гонке следующего сезона. «Серебро» - это отличный результат, учитывая все проблемы по ходу чемпионата.

источник: «Советский спорт»
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