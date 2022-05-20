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«Динамо» против «Сочи», Слуцкий в ФНЛ, Карпин выше Федуна. Интриги 30-го тура РПЛ

В субботу восемью матчами завершится чемпионат России. Выбираем пять самых любопытных развязок заключительного дня.
«Динамо» против «Сочи», Слуцкий в ФНЛ, Карпин выше Федуна. Интриги 30-го тура РПЛ
20 мая 2022 14:53
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

ВТОРОЕ СЕРЕБРО «ДИНАМО» ИЛИ ПЕРВОЕ «СОЧИ»?

С чемпионом России все понятно давно, а вот два других комплекта медалей еще не разыграны. И очень здорово, что в заключительном туре они будут распределены в очной встрече.

Как бы ни завершился их матч, сезон уже станет историческим для обеих команд. «Динамо» лишь раз в российской истории финишировало вторым – в далеком 1994 году, а «Сочи» вообще ведет отсчет своего существования лишь с 2018 года (что, конечно, неправильно, ведь получается, что клуб с момента создания сразу оказался в ФНЛ) и в медалях не был ни разу.

Так что вне зависимости от исхода их болельщикам будет что вспомнить. Что, впрочем, не снижает накала борьбы. Бело-голубые за четыре последних тура набрали всего одно очко, позволив сочинцам отыграть девять и сравняться, но все еще имеют преимущество – в первом круге на «Фиште» они победили 1:0, так что в этот раз их устроит и ничья.

Источник фото: ФК «Сочи»

Однако ж подопечные Владимира Федотова набрали на финише великолепный ход – 4 победы и 3 ничьи в 7 последних турах. На этом отрезке они обыграли в Москве ЦСКА (1:0), разгромили «Рубин» 6:0, отобрали очки у «Локомотива» (2:2) и даже «Зенита» (0:0).

Тем не менее, фаворитами у букмекеров являются москвичи. Арсен Захарян и компания должны собрать волю в кулак и сделать последний решающий шаг в противостоянии с заметно уступающим в классе соперником – трансферная стоимость состава южан более чем в три раза ниже, чем у динамовцев.

Если им это удастся, второй сезон подряд немецкому тренеру удастся совершить рывок со столичной командой. Год назад это был Доменико Тедеско, теперь – Сандро Шварц. Экс-спартаковец затем получил работу в праймовом «Лейпциге», так что и динамовцу есть к чему стремиться. Что до Федотова, то он уже точно российский топ-тренер, попавший в шорт-листы всех отечественных грандов, но разве это повод останавливаться?

СЛУЦКИЙ НА ВЫЛЕТ?

Потенциально главный позор сезона. «Рубин» начинал его участником еврокубков, а завершает матчем за выживание. Причем соперником казанцев будет располагающаяся в зоне вылета «Уфа», так что если башкирам удастся победить в столице Татарстана, команда Леонида Слуцкого впервые с 2002 года зарубится в ФНЛ. Ну, если в РПЛ не примут мораторий на вылет, но об этом чиновничьем беспределе все и так в курсе.

Весну экс-наставник сборной России встречал на десятой строчке, в девяти очках от пьедестала, но за 11 туров его команда набрала лишь жалкие 7 (!) очков, разваливаясь у всех на глазах. 1:6 от ЦСКА, 0:6 от «Сочи», 0:3 от прямого конкурента «Урала» за тур до конца…

Источник фото: ФК «Рубин»

И разговоры о массовом отъезде легионеров не состоятельны. По российским меркам у команды добротный состав. Например, «Краснодар» вообще выудил из академии целую пачку куда менее опытных игроков, что не мешает ему стабильно давать результат.

Что до «Уфы», то у нее в составе на себя обращает внимание только лучший бомбардир сезона Гамид Агаларов, на счету которого 19 голов в 28 матчах. Если бы не регулярный шантаж премьер-лиги со стороны гендиректора уфимцев Шамиля Газизова о том, что в случае вылета клуб будет расформирован, симпатии многих нейтральных зрителей наверняка были бы на стороне его скромной, но самобытной команды.

«ЗЕНИТ» ПОМОЖЕТ КЕРЖАКОВУ?

Потенциальный скандал на финише. «Нижний Новгород» идет в одном очке от зоны переходных матчей, а его спонсором является «Газпром трансгаз Нижний Новгород» дочернее предприятие «Газпрома», на средства которого шикует «Зенит». Проще говоря, два клуба лиги живут на деньги одной компании. Неслучайно же возглавляет «НН» легендарный для питерцев Александр Кержаков.

Источник фото: ФК «Нижний Новгород»

В такой ситуации велик соблазн увидеть желание одних помочь другим. Особенно после того, как Сергей Семак торжественно отпустил на каникулы бразильский костяк команды: Малкома, Клаудиньо, Дугласа Сантоса, Вендела и Юри Альберто. Аналогичное предложение поступило и колумбийцу Вильмару Барриосу, но он попросил перенести «дополнительные выходные» на начало следующего сезона. Неужели тот факт, что лучшие футболисты были отпущены перед ключевым для «младшего родственника» матчем – простое совпадение? Верится с трудом.

Тем не менее, и говорить о том, что чемпион России будет помогать аутсайдеру, нельзя. Во всяком случае, заранее. Тем более, что у Кержакова очень зубастая команда, лучшие свои матчи играющая именно против лидеров премьер-лиги: 1:0 и 0:0 с «Сочи», 2:1 и 1:1 со «Спартаком», 2:1 и 0:1 с «Динамо». Также они отбирали очки у «Крыльев Советов», «Ростова», «Краснодара»… В общем, могли бы попортить жизнь чемпиону и без поблажек, а теперь любой положительный результат будет «с душком». Или чемпионы все же не позволят рисковать своей репутацией?

ФЕДУН ФИНИШИРУЕТ НИЖЕ КАРПИНА?

«Спартаку» вылет из элиты не грозит, однако сезон РПЛ на 100% провальный. 10-е место особенно остро выглядит на фоне девятой строчки «Ростова», который возглавляет Валерий Карпин, некогда названный Леонидом Федуном «сбитым летчиком».

Более того, Карпин вернулся в «Ростов» весной, когда тот был в шаге от переходных матчей, но выиграл 6 матчей из 10 (плюс 2 ничьи и 2 поражения), в том числе у «Спартака» (3:2), и обошел красно-белых в таблице. Это мощнейший щелчок по носу боссу красно-белых.

Источник фото: ФК «Ростов»

В заключительном туре красно-белые играют в Химках, которые пару лет назад при Газизове едва не стали неофициальным фарм-клубом москвичей. Сейчас же «Химки» в зоне стыков, так что рубиться будут беспощадно. К слову, в подмосковной команде играют экс-спартаковцы Денис Глушаков, Резиуан Мирзов (в аренде) и Александр Руденко. Готов поставить квартиру на то, что один из них забьет.

«Ростову», однако», будет не проще – он завершает сезон выездом в гости к злому после серии неудач ЦСКА.

МОЛОДЕЖЬ «КРАСНОДАРА» КРУЧЕ ЛЕГИОНЕРОВ ЦСКА?

Еще недавно армейцы грозились навязать борьбу «Зениту», а завершают сезон лишь пятыми, что особенно контрастирует с результатами «Краснодара». Красно-синие зимой привезли нескольких легионеров с претензией на место в основе, а «быки» расстались со всеми иностранцами и стали играть необстрелянной молодежью. Один из матчей завершали даже 11 воспитанниками клуба, что само по себе гениально и безумно одновременно.

Источник фото: ФК «Краснодар»

Так вот в последних пяти турах армейцы со всем своим легионом набрали жалкие четыре очка, проиграв три игры подряд, тогда как краснодарцы выбили десятку. К слову, они одержали победу и в очном противостоянии – 1:0. Теперь «быки» опережают москвичей на два очка и имеют все шансы завершить сезон выше в турнирной таблице. Тогда Евгению Гинеру стоит задуматься над тем, чтобы полностью пересмотреть клубную стратегию.

«Краснодар» на финише принимает «Ахмат», а ЦСКА – «Ростов». Вполне равные условия для заочной дуэли.

источник: «Советский спорт»
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