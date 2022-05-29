Финал круче, чем в Лиге чемпионов! «Спартак» выиграл Кубок России в юбилейный сезон

АНШЛАГ В «ЛУЖНИКАХ»

Финал Кубка России по составу участников стал великолепным завершением сезона. Да, лучший клуб страны «Зенит» сюда не добрался, зато заветную возможность завоевать трофей получили два столичных гранда – порадовавшее всех своей игрой, но провалившее концовку чемпионата «Динамо» и отмечающий столетний юбилей «Спартак».

Для болельщиков обеих команд это стало грандиозным событием. Потому его и решили провести в «Лужниках», но даже на эту 85-тысячную арену смогли попасть далеко не все. С билетами сразу начались сложности, в том числе и из-за перекупщиков. Но для тех, кто попал, РФС подготовил обширную программу, включающую исполнение песен «Хором Турецкого» и МакSим – любимицы спартаковских фанатов.

Атмосфера была классной, несмотря на отсутствие солидной группы фанатов красно-белых. Кстати, их все равно оказалось заметно больше динамовских болельщиков, а всего собралось 73 тысячи зрителей. Лучшее свидетельство тому, что эту игру ждала вся Москва. Да и не только, ведь многие болельщики приехали из других городов.

ПРОЩАЛЬНЫЙ МАТЧ ШВАРЦА И ВАНОЛИ?

Для тренеров обеих команд этот матч тоже стал грандиозным событием. Наставник бело-голубых Сандро Шварц провел, вероятно, последний матч перед возвращением в Германию, где его ждут в «Герте». Паоло Ваноли никто не ждет, но и он может попрощаться с Москвой, поскольку своей работой на весеннем отрезке совсем не впечатлил. Зато добрался до финала Кубка, чего со «Спартаком» не происходило с 2006 года.

Иностранные специалисты очень тепло поприветствовали друг друга. Даже слишком тепло – как два товарища во вражеском тылу.

ЛЕЩУК VS МАКСИМЕНКО

А вот их выбор стартового состава несколько удивил. Так, оба выбрали в качестве вратарей финала номинальных дублеров Александра Максименко и Игоря Лещука. Последний запомнился пятью пропущенными мячами в заключительном туре РПЛ с «Сочи», но это европейская практика – выпускать в кубке условно вторых вратарей.

Кроме того, немец отзеркалил расстановку соперника, отправив с первых минут пятерых защитников (5-3-2) – впервые в текущем сезоне. Жертвой перестановок пал опорник Никола Моро, которого заменил опустившийся глубже Арсен Захарян, а впереди барражировали Федор Смолов и Константин Тюкавин.

Ваноли удивил еще больше – на решающую игру он не выпустил Шамара Николсона, Зелимхана Бакаева, Наиля Умярова и Романа Зобнина. В основе появились сразу четыре молодых россиянина – Руслана Литвинова, Даниила Хлусевича (оборона), Данила Пруцева и Михаила Игнатова (средняя линия). Виктор Мозес вновь появился слева, где его КПД в разы ниже, так что оптимальным старт «Спартака» назвать язык не поворачивается.

ИДЕАЛЬНЫЙ ТАЙМ «СПАРТАКА»

Дебют встречи подтвердил верность замысла Ваноли. Динамовцы вроде бы начали ее агрессивнее, но уже на 10-й минуте пропустили – Игнатов открылся между линиями, здорово развернулся перед штрафной и покатил на ход Александру Соболеву. Тот выскочил один на один с Лещуком и отправил мяч в ближний угол. Стоит признать, что Лещук в этом эпизоде сыграл явно не лучшим образом, пропустив его под рукой. Сумасшедше заряженный Соболев невероятно эмоционально отметил этот успех.

Этот гол как будто стал для динамовцев ударом под дых. Перестановка Шварца лишила команду привычного прессинга и не дала ничего в позиционном нападении. Сзади же у бело-голубых постоянно возникали сложности в зоне между правым центральным защитником Сергеем Паршивлюком и латералем Гильермо Варелой. В основном здесь действовал Квинси Промес, но регулярно приходили и Игнатов, Мозес и даже Соболев.

Спартаковцы могли удваивать преимущество после того, как Мозес, не замечая оппонентов, разогнался в середине и протолкнул мяч ценой стыка мимо двоих на Промеса. Голландец под углом выскакивал к воротам, но бить не решился, а отпасовал на Соболева плохо – Роман Евгеньев передачу прервал. Игнатов успел на добивание, но зарядил сильно выше ворот.

Первый тайм красно-белые провели почти идеально – демонстрировали абсолютное взаимопонимание (в отличие от соперника), легко комбинировали и толком ничего не дали создать у своих ворот. У «Динамо» было два перспективных подхода, но оба они завершились плохими передачами Шиманьского. Особенно печально было это видеть, когда динамовцы убегали четыре в два после отбора мяча в середине у Мартинса Перейры.

ПРОМЕС СПАСАЕТ СЕЗОН

Второй тайм начался куда более логично. В том смысле, что «Динамо» ожидаемо завладело мячом и провело серию куда более акцентированных, чем до перерыва, атак. И это без единой замены в перерыве. «Спартак» же за инициативу бороться не стал. Как оказалось, зря. Вскоре после возобновления игры бело-голубые отыгрались. Проводивший последний матч Самуэль Жиго сначала бросился в подкат под Варелу, отбив мяч на Захаряна, а затем – под удар Арсена, чем не оставил шансов Максименко.

Показалось, что бело-голубая волна смоет спартаковские надежды на трофей, но тем за счет переката мяча между защитниками удалось успокоить игру. Восстановилось равновесие, которое Ваноли удалось склонить в свою сторону заменой отлично проведшего первый тайм Игнатова на Николсона.

Через семь минут красно-белые провели убойную контратаку, завершившуюся буллитом Промесом. Голландец обыграл Лещука и отправил мяч в пустые ворота, после чего бросился в толпу болельщиков. Соболев выдал голевую, только что вышедший Николсон – предголевую.

ФОМИН СПАСАЕТ СЕЗОН «СПАРТАКА»

Только после этого Шварц прибег к ответным заменам, выпустив Даниила Лесового (вместо Паршивлюка) и Вячеслава Грулева (вместо проведшего невзрачный матч Смолова). Появление первого позволило вернуться к привычной расстановке 4-3-3.

Все шло к заслуженной победе «Спартака», но уже в компенсированное время Литвинов в верховом единоборстве локтем задел по лицу Грулева, и Кирилл Левников после просмотра повтора указал на 11 метров. Закономерное, но от того не менее драматичное решение, ведь не смазавший ни единого пенальти в карьере (14 из 14) Даниил Фомин пробил… выше! Боже, какая концовка! Но Зарема будет в ярости…

Так невероятно драматично «Спартак» выиграл 4-й Кубок России (11-й с учетом советской эпохи) и все-таки завоевал трофей в юбилейный год. Видимо, футбольный бог решил, что красно-белым нужнее. А вот за «Динамо» обидно. Команда провела лучший за десятилетие сезон, но проиграла борьбу за серебро и Кубок. Если Шварц все-таки не останется, еще большой вопрос, когда представится второй такой шанс.

Кубок России

Финал

«Спартак» - «Динамо» - 2:1 (1:0)

Голы: Соболев, 10 – 1:0. Захарян, 55 – 1:1. Промес, 72 – 2:1.

Нереализованный пенальти: Фомин, 90+8 (мимо).

«Спартак»: Максименко, Литвинов, Жиго, Джикия (Кофрие, 66), Хлусевич, Пруцев, Перейра, Мозес, Игнатов (Николсон, 66), Промес (Умяров, 90), Соболев (Зобнин, 82).

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк (Лесовой, 77), Бальбуэна, Евгеньев, Варела (Моро, 88), Скопинцев (Макаров, 88), Захарян, Фомин, Шиманьски, Тюкавин, Смолов (Грулев, 77).

Предупреждения: Соболев, 81. Максименко, 90+2.

Судья: Левников (Санкт-Петербург).