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Дмитрий Селюк: Может, уход Шварца на «Динамо» повлиял, а с приходом Смолова команда повалилась

Футбольный агент Дмитрий Селюк объяснил причины поражения «Динамо» в финале Кубка России от «Спартака» 1:2.
Дмитрий Селюк: Может, уход Шварца на «Динамо» повлиял, а с приходом Смолова команда повалилась
29 мая 2022 20:00
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

- Не знаю, что с «Динамо», возможно, уход Шварца повлиял. И еще раз повторю: пока в «Динамо» играет Федя Смолов, ничего они не выиграют. Как только он появился в команде в январе, «Динамо» начало валиться.

- Почему?
- Федя перетягивает одеяло на себя. Зачем покупали за 10 млн Макарова, почему не играет Грулев? Хорошо, сегодня хотя бы Тюкавин вышел в основе. Но когда парень полгода выходит только на замену, а потом на финал Кубка в основе, трудно ждать от него чего-то невероятного. А Фомина жаль, ни разу не промахнулся с пенальти в сезоне, но в такой напряженной ситуации нервы молодого футболиста подвели.

«Динамо» так никакую борьбу «Зениту» не навязало, хотя после возобновления чемпионата все об этом только и говорили. Больше того, «Сочи» уступили второе место. Это повезло, что ЦСКА был в разобранном состоянии, а так бы и бронзы «Динамо» не видать.

Что касается «Спартака», хочу поздравить Леонида Федуна, его супругу Зарему. При всех сложностях, он продолжает финансировать клуб, построил прекрасный стадион. И вот спустя 19 лет выиграл Кубок России для «Спартака». И свой второй титул в этом клубе. Поздравляю его и всех болельщиков народной команды с Кубком.

- Про атмосферу на стадионе пару слов. Давненько такого аншлага, такого праздника не видели наши болельщики.
- Матч не был фееричным, это была типичная кубковая игра. Было огромное напряжение, много эмоций, борьбы. РФС все отлично организовал. Хочется побольше таких аншлагов, такого футбольного праздника.

источник: «Советский спорт»
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