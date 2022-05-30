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БЕТСИТИ Кубок России стал по-настоящему народным

По итогам прошедшего финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу – 2022 эксклюзивный комментарий «Советскому спорту» дал СЕО БЕТСИТИ Юрий Нестеров.
БЕТСИТИ Кубок России стал по-настоящему народным
30 мая 2022 19:47
автор: Сергей Иванов
автор фото: Пресс-служба БЕТСИТИ

– Как оцените итоги нынешнего розыгрыша БЕТСИТИ Кубка России?
– Лучшей оценкой нашей с Российским футбольным союзом работы стали переполненные трибуны стадиона «Лужники». Финал БЕТСИТИ Кубка России посетили 69 306 болельщиков. Мы установили новый рекорд турнира. Не сомневаюсь, что этот финал войдет в историю, как один из самых лучших и зрелищных за всю историю Кубка.

Мы с партнерами из РФС реализуем стратегию популяризации футбола и его развития в регионах. После масштабной реформы и ребрендинга турнир стал еще более зрелищным и привлекательным. В этом сезоне число участников возросло до 99 – впервые в истории в турнире приняли участие две любительские команды. БЕТСИТИ Кубок России стал по-настоящему народным. Клубы из ФНЛ преподнесли сразу несколько сенсаций – «Алания» и «Енисей» заслуженно пробились в полуфинал. Все это успех для популяризации футбола. В этом году мы установили бенчмарк для всех футбольных турниров страны. Важно продолжить соответственность заданной планке. Уверен, что нам с партнерами из РФС это удастся!

– Какие интересные кейсы удалось реализовать во время финала БЕТСИТИ Кубка России?
– Большой ажиотаж вызвала наша matchday-активация – заказ сувенирных билетов с финала БЕТСИТИ Кубка России. Все желающие перед дерби «Спартак» – «Динамо» могли оформить заявку на бесплатный сувенирный билет, который мы отправим болельщикам по почте. Мы приняли и обработали несколько тысяч заявок. Люди захотели сохранить память об этом финале, заполучить кусочек истории. Это лишний раз доказывает, что финал БЕТСИТИ Кубка России – главный матч года.

Шоу-программа и торжественная церемония награждения по яркости и резонансу не только не уступали финалу Лиги чемпионов, но и во многом превзошли главный футбольный турнир континента. Когда переполненные «Лужники» пели в унисон с МакSим «Знаешь ли ты», по коже пробегали мурашки. Это были искренние и неподдельные эмоции.

В мае мы проделали огромную работу, чтобы сделать игру в БЕТСИТИ более удобной для клиентов – запустили программу лояльности с кэшбеком до 10%, а новым игрокам предложили повышенный бонус – до трех фрибетов по 1000 рублей. Также вместе с финалом БЕТСИТИ Кубка России завершился наш всероссийский конкурс прогнозов «Игра миллионов», в котором мы разыгрывали 3 000 000 рублей.

– Перед финалом вы говорили, что вернете в «Лужники» атмосферу финала чемпионата мира. Удалось реализовать задуманное?
– На этот вопрос могут ответить 69 306 болельщиков в «Лужниках» и еще миллионы довольных зрителей у телеэкранов. Вчера мы все на один день перенеслись в 2018 год, когда вся страна жила футболом. Финал БЕТСИТИ Кубка России снова окунул нас в эту атмосферу праздника. Качество футбола, телевизионной картинки и шоу-программы соответствовало лучшим мировым аналогам. По уровню организации мы превзошли финал Лиги чемпионов. Хотел отдельно отметить, что мы, как титульный партнер турнира, собрали уникальную команду профессионалов, без которой это невозможно было бы это осуществить.

источник: «Советский спорт»
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