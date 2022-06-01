Теперь мы под «защитой». В России активирован закон о fan-ID

1 июня в этом году получилось не только про День защиты детей, в целом, но и про день защиты детей от интереса к футболу в будущем, в частности. В этот день в России вступил в силу закон о fan-ID.

И уже как по написанному, закон есть, а соблюдать его пока негде. Согласно предварительным договоренностям, с начала очередного футбольного сезона (пока никто не знает его точной даты) в тестовом режиме систему должны опробовать на шести аренах, принимавших матчи ЧМ-2018. Речь идет о стадионах: «Ростов Арена», «Екатеринбург Арена», «Самара Арена», «Ак Барс Арена» (которая до ноября 2019 года была «Казань Арена»), «ФИШТ» и стадион «Нижний Новгород». Надо ли говорить, что ни на одной из названных арен работы по подготовке к fan-ID не то что не завершены – где-то они просто толком и не начинались. До старта сезона так или иначе не больше полутора месяцев, и, есть подозрение, что половина из этих стадионов либо не сможет пока реализовать мечты чиновников о тотальном контроле за болельщиками, либо откажется от проведения матчей, либо будут искать компромисс. Ведь мир 30 декабря 2021 года, когда и был подписан документ о паспорте болельщика, и мир сегодня – это две большие разницы. Большинство клубов, прописанные на аренах-передовиках испытаний fan-ID, штормит. Где-то пока нет главного тренера, где-то нет нормального финансирования, а кто-то вообще потерял прописку в высшей лиге и зачем им паспорт болельщика в ФНЛ, где и без того проблемы с посещаемостью, непонятно.

Столичные клубы тоже пока не горят желанием ограничивать себя fan-ID. ЦСКА, например, в лице своего гендиректора Романа Бабаева, еще до официального подписания закона о паспорте болельщика, назвал его «тяжелым и серьезным». Cейчас армейский клуб объявил, что система заработает на стадионе не раньше сезона-2023/24. Связано это, естественно, с серьезными материальными затратами, которые понесет ЦСКА в связи с реконструкцией своей домашней арены под нужды fan-ID. И, похоже, чаша сия, не минует ни один из клубов, какими бы зажиточными они ни казались. Еще раз подчеркнем: сегодня, когда финансовый вопрос в футбольном сообществе актуален как никогда, введение паспорта болельщика будет встречать серьёзное сопротивление на самых разных уровнях.

Когда ты попадаешь в режим выживания, оперативное введение fan-ID для тебя не в приоритете. Безусловно, на уровне правительства пилюлю сразу подсластили – на внедрение системы в 2022 году из бюджета обещали выделить порядка 773 млн рублей. Но обещать - не значит жениться. Ещё в марте президент РПЛ Ашот Хачатурянц говорил: «Нужны немалые деньги на устранение. Изучим сумму. Хотим обратиться, чтобы мы получили целевое финансирование». Интересно, как обстоят дела на сегодняшний день. А пока, видимо, будут торговаться. Не зря же, Министерство спорта РФ занялось аудитом инфраструктуры всех стадионов на предмет их соответствия использованию fan-ID.