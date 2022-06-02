Матч победителей. Испания – Португалия вступают в новую Лигу наций!

ПОЧЕМУ НУЖНО СЛЕДИТЬ ЗА ЭТИМ МАТЧЕМ?

Изначально Лига Наций была создана для минимизации товарищеских матчей, которые не несли в себе почти никакой мотивации между соперниками. ЛН - это некий аналог Лиги конференций от мира международных сборных, который не только позволяет вписать себя в европейскую историю, но и увеличивает шансы на попадание на ЧМ и ЧЕ.

Португалия в первом же сезоне данного турнира без проблем стала первой в группе с Италией и Польшей (две ничьи и две победы), после чего в плей-офф были обыграны сборные Швейцарии и Нидерландов. Испания в том году в плей-офф не вышла, пропустив вперёд Англию.

Во втором розыгрыше турнира формат ЛН был изменён, и количество команд в группах было увеличено до четырёх. На этот раз уже Португалия осталась за бортом плей-офф, а испанцы вышли дальше, где «фурия» обыграла итальянцев, но в финальном матче уступила французам.

Эти результаты доказывают, что в отличие от некоторых команд, Португалия и Испания на полном серьёзе относятся к Лиге Наций, в которой показывают свой максимум. Поддавков не будет. Испания - Португалия – это яркая афиша футбольной субботы!

СОСТАВЫ

Луис Энрике, как обычно, пребывал в тяжелом выборе при составлении заявки на ближайшие матчи, а окончательный выбор выглядит следующим образом:

Целая россыпь звезд, некоторым из которых придётся довольствоваться только скамейкой запасных, потому что ориентировочный состав испанцев на матч со сборной Португалией будет выглядеть так:

И если кто-то может «потягаться» с испанцами по количеству звезд в заявке, то это Португалия. Один только Криштиану Роналду чего стоит!

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ ПОРТУГАЛИИ:

СТАТИСТИКА И ФАКТЫ

● Четыре последних очных матча завершились ничейным результатом (дважды 0:0 и 3:3 на ЧМ-18)

● В группу с Португалией и Испанией попали чехи и швейцарцы

● Матч пройдёт на арене «Бенито Вильямарин», являющейся домашней для «Бетиса»

● Испания забивает 12 матчей подряд

● В семи последних матчах испанцы забивают первыми

● Матч рассудит англичанин Майкл Оливер, который назначил четыре пенальти и показал одну красную карточку в последних десяти матчах