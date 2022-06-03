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Кому забил Пике - студентке или милфе?

Отношения одной из главных пар мирового футбола трещат по швам. Собрали для вас хронологию событий.
Кому забил Пике - студентке или милфе?
03 июня 2022 21:21
автор: Максим Тузин

Не выдаём себя за экспертов в области семейной психотерапии, но нередки случаи, когда мужчины на втором десятке совместной жизни бегут налево от однообразия и заевшего быта. Это испытание Жерар Пике и Шакира не прошли.

И вот ленты информагентств полыхнули вестью о расставании. Его подробности шокировали ещё больше. Разрушительницей звёздной пары стала скромный (хотя с какой стороны посмотреть) техник клинической биомедицинской лаборатории по имени Белен Гавира.

Всё бы ничего, рядовой случай, пожмут плечами многие. Но в этой истории есть и другая любопытная спираль, как будто вынутая из многочисленных сценариев латиноамериканских сериалов. Белен - мама молодого полузащитника «Барсы» Гави. Талантливый выпускник кантеры в этом сезоне дебютировал в Ла Лиге и стал твёрдым игроком основы.

Его мама, видимо, зашла к Пике попросить опытнейшего защитника взять сына на поруки. Молодых семнадцатилетних парней всегда окружает множество соблазнов. Их диалог плавно перетёк во внезапную вспышку страсти и тут по канонам всех мылодрам домой вернулась Шакира с детьми. Говорят, её внезапный камбэк Жерар даже не заметил.

Ближе к полуночи эту инфу опроверг крупный барселонский паблик с формулировкой: да, изменил, но не с милфой, а со студенткой двадцати лет, мол, на молодых потянуло. От обилия информации в магазинах столицы Каталонии резко подскочили продажи поп-корна.

Пока диспозиция неизменна, никаких новых вводных не поступало. А то ведь могут вбросить и про измену с мужчиной, свят-свят.

Новые серии громкого скандала ждём в ближайшее время. Продолжим держать свечку, простите, руку на пульсе событий.

источник: «Советский спорт»
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Кому забил Пике - студентке или милфе?
Отношения одной из главных пар мирового футбола трещат по швам. Собрали для вас хронологию событий.
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