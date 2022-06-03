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Заводной апельсин! Нидерланды уничтожили Бельгию в Брюсселе

Вот это кураж! Команда Луи ван Гала забила 25 мячей в семи последних играх, из них четыре пришлись на Бельгию – 4:1. Депай оформил дубль.
Заводной апельсин! Нидерланды уничтожили Бельгию в Брюсселе
03 июня 2022 23:45
автор: Артем Зибрак
автор фото: Королевский футбольный союз Нидерландов

ЭКС-ЗЕНИТОВЕЦ В ОСНОВЕ, СПАРТАКОВЕЦ – В ЗАЯВКЕ

Третий игровой день Лиги наций подарил болельщикам еще одну топовую по вывеске встречу – сборная Бельгии на своем поле принимала Нидерланды. До матча они считались фаворитами группы 4, в которую не повезло попасть Польше и Уэльсу, а после фаворит остался один.

У хозяев даже в заявке отсутствовал герой финала Лиги чемпионов Тибо Куртуа, а в основе появился Симон Миньоле. Зато с первых минут появился другой футболист «Реала» Эден Азар. В Мадриде он нечасто появляется на поле, а вот в сборной по-прежнему незаменим. Как и Кевин де Брейне с Ромелу Лукаку. Она они ничем не запомнились, а форвард не доиграл даже до перерыва.

У голландцев отметим присутствие Вирджила ван Дейка в центре обороны, Френки де Йонга в средней линии и Мемфиса Депая в нападении. Крайний защитник Натан Аке появился в тройке центральных. Оказался в заявке и спартаковец Гус Тил, но на поле он так и не вышел.

У обеих команд хватало в составе статусных, но проведших не лучший сезон футболистов. Натан Аке мало играл в «Ман Сити», Мемфис Депай ждал большего от своего нахождения в «Барселоне», далеко не все получалось в Каталонии у Френки де Йонга, то же относится к Эдену Азару в «Реале», Ромелу Лукаку в «Челси» и даже Акселю Витселю в Дортмунде.

ЛУКАКУ «СБЕЖАЛ» ОТ УНИЖЕНИЯ

Аке «сотворил» первый голевой момент – выбивая мяч у Лукаку, попал в Тимоти Кастаня, и тот засадил мяч в крестовину. Но то был лишь эпизод, ведь у бельгийцев в обороне все намного хуже. Следом Дедрик Боята в подкате выбил мяч на Стивена Бергейса, но Миньоле спас после выхода один на один, а после розыгрыша углового хозяева потеряли в центре штрафной Депая, но тот промахнулся мимо ближнего угла.

В середине первого тайма Роберто Мартинес потерял Лукаку. Тот получил какое-то повреждение и досрочно покинул поле. Покинул без сожаления и даже не хромая. Это стало такой неожиданностью для тренерского штаба, что замена ему была даже не готова. Через десяток-другой секунд надел футболку и выскочил на газон Леандро Троссард. На острие переместился де Брейне, до которого мяч почти не доходил.

К тому моменту преимущество голландцев вырисовывалось все четче. Они постепенно наращивали владение мячом и регулярно доставляли его к чужой штрафной. Один Бергвейн нанес больше ударов (4), чем вся сборная Бельгии (3). Он и открыл счет ударом из-за пределов штрафной – открылся в опорной зоне, развернулся и бахнул. Витсель своего оппонента откровенно проворонил.

ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН

В перерыве хозяева никаких выводов из первого тайма. Боята вновь сыграл неудачно, на сей раз в передаче, и перехвативший мяч Дейви Классен начал вторую голевую атаку, которую завершил реализовавший выход один на один Депай. И это при том, что в паузу Мартинес сделал еще две замены, и таким образом их общее количество к возобновлению игры достигло трех.

Оранжевые в этом матче во всем превосходили соперника от ведения единоборств до взаимопонимания между игроками – то есть и индивидуально, и командно. Показательным получился третий гол, когда Бергвейн вывел на удар по центру (опять черная дыра в опорной зоне бельгийцев) Стивена Бергейса, Классен оказался первым на подборе и прострелил на пустые ворота Мемфису Дюмфрису.

Но и на этом они не остановились, забив еще и четвертый мяч. Это ван Дейк забросил мяч вперед, Дейли Блинд в стиле Артема Дзюбы головой скинул мяч на ход партнеру, и Депай расстрелял беднягу Миньоле. Это уже просто футбольная соната. Бельгийцы только недоуменно переглядывались не в состоянии понять, почему у них не получается вообще ничего – ни впереди, ни сзади.

Так команда Луи ван Гала победила Бельгию впервые с 1997 года, забила аж 25 мячей в семи последних играх и стала главным фаворитом группы. Что до бельгийцев, то если они продолжат полагаться исключительно на статус едущих с ярмарки звезд, то их ждет горькое разочарование. Уж если профилонивший весь сезон Азар выходит в старте, значит, дела действительно плохи. Или в команде, или в тренерском штабе.

Лига наций. Группа 4. 1-й тур

Бельгия – Нидерланды – 1:4 (0:1)

Голы: Бергвейн, 40 – 0:1. Депай, 51 – 0:2. Дюмфрис, 61 – 0:3. Депай, 65 – 0:4. Батшуайи, 90+3 – 1:4.

Бельгия: Миньоле, Вертонген, Боята, Алдервейрелд, Менье (Карраско, 67), де Брейне, Витсель (Батшуайи, 67), Кастань, Ванакен (Онана, 46), Э. Азар (Мертенс, 46), Лукаку (Троссард, 27).

Нидерланды: Силлессен, Тимбер, ван Дейк, Аке (де Лигт, 74), Дюмфрис, Классен, Ф. де Йонг, Блинд, Бергейс (Копмейнерс, 83), Бергвейн, Депай.

Предупреждения: Мертенс, 47. Ван Дейк, 89.

Судья: Мартинес (Испания).

источник: «Советский спорт»
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