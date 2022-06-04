Ай да Манчини! Италия вторым составом отобрала очки у Германии

МАНЧИНИ ЭКСПЕРИМЕНТИРУЕТ, ФЛИК ГОТОВИТСЯ К КАТАРУ

После невыхода на чемпионат мира итальянцы очень ждали Финалиссимо против сборной Аргентины, но потерпели фиаско, поэтому матч против Германии имел особое значение. Не так много возможностей у подопечных Роберто Манчини вернуть себе уверенность через успех в топ-матчах.

По стартовому составу хозяев стало ясно, что Манчини рассматривает Лигу наций, как возможность для экспериментов. Трио нападающих составили Маттео Политано, Джанлука Скамакка и Лоренцо Пеллегрини, и только последнего можно назвать звездочкой итальянского футбола. Да и Давиде Фраттези в полузащите не самый статусный футболист, мягко говоря. Не оказалось даже в заявке Леонардо Бонуччи, Марко Верратти, Федерико Кьеза и Чиро Иммобиле, а Николо Барелла остался в запасе…

На этом фоне выбор Ханси Флика выглядел куда более мощно – тут и Серж Гнабри, и Томас Мюллер, и Лерой Сане, и Йозуа Киммих, и Леон Горецка. Футболист уровня Тимо Вернера был бы мечтой Манчини, а для немцев он наименее значимый игрок основы. Так что фаворит был очевиден. Как видно, Флик в Болонье не столько экспериментировал, сколько наигрывал состав в Катар.

СОСКУЧИЛИСЬ ПО «БАВАРИИ» ФЛИКА?

При Флике «Бавария» была атакующей машиной и закономерно выиграла Лигу чемпионов. После прихода к сборную он стал воспроизводить мюнхенский принцип игры, так что неудивителен ни его выбор игроков, ни стиль. Немцы с первых минут забрали мяч, раскатывая соперника. Итальянцам зацепиться за мяч удавалось с адским трудом и ненадолго. А попытки добраться до штрафной регулярно завершались определением вне игры.

У Германии свои проблемы. Команда уверенно владела мячом, но как будто сама себя этим фактом убаюкала, и футболисты стали ошибаться в передачах в элементарных моментах – то нога поедет, то партнер поторопится убежать из той позиции, куда адресуется передача. В итоге и у гостей в первом тайме серьезных моментов не было. За исключением удара Гнабри в Джанлуиджи Доннарумму с острого угла после сольного прохода.

Гнабри и понравился в первом тайме больше других. Он пореже допускал невынужденные ошибки, неплохо двигал мяч вперед и был заметен в чужой штрафной, поучаствовав в нескольких перспективных атаках. А у хозяев отметим Бриана Кристанте – полузащитник здорово действовал без мяча, выдавливая оппонентов из опорной зоны, и сыграл огромную роль в том, что соперник до перерыва забить не сумел.

ИТАЛИЯ – ЭТО ХАРАКТЕР И МАТЧ-МЕНЕДЖМЕНТ МАНЧИНИ

Чем итальянцы хороши, так это духом. После перерыва они вышли куда более резвыми и дерзкими, чему способствовали и горячие трибуны. Манчини перевел команду на 4-4-2, и игра зеркально изменилась. Особенно в середине поля, где хозяева здорово действовали персонально по оппонентам и тем самым разбивали их выход из обороны, раз за разом заставляя ошибаться.

А какова разница в возможностях Флика и Манчини? Когда первый выпускал на замену Илкая Гюндогана и Кая Хаверца, второй отправлял в бой малоизвестного Вильфреда Ньонто. И кто сработал лучше? Ньонто всего через несколько минут разорвал на фланге Тило Керера и вложил мяч в ногу Пеллегрини.

Только тогда «бундесманншафт» включилась по-настоящему и сразу же отыгралась – Киммих прибежал в чужую штрафную, собрал подбор и расстрелял Доннарумму. Йозуа блестяще расчерчивал атаки и круто находил свободные зоны перед штрафной, так что Доннарумме в концовке пришлось несладко, но он справился и лишил соперника очков.

Завершали матч хозяева совсем уж молодым составом. Многие ли из вас знают Томмазо Побега, Маттео Канчильери или Самуэли Риччи? Манчини явно строит команду на будущее, и с учетом этого факта результат этой встречи для его команды отличный. Во втором туре Италия примет Венгрию, а немцы – сенсационно проигравших на старте англичан.

Лига наций

Группа 3

1-й тур

Италия – Германия – 1:1 (0:0)

Голы: Пеллегрини, 70 – 1:0. Киммих, 73 – 1:1.

Италия: Доннарумма, Флоренци, Ачерби, Бастони, Бираги (Димарко, 80), Фраттези (Риччи, 85), Кристанте, Тонали (Побега), Политано (Ньонто, 65), Пеллегрини, Скамакка (Канчильери, 85).

Германия: Нойер, Керер, Рюдигер, Зюле, Хендрикс (Хофман, 59), Киммих, Горецка (Гюндоган, 70), Гнабри, Сане (Мусиала, 59), Мюллер (Хаверц, 70), Вернер.

Предупреждения: Пеллегрини, 51. Флоренци, 62. Керер, 62. Тонали, 66. Бастони, 80. Хаверц, 83. Вернер, 89. Канчильери, 90+4.

Судья: Михайлович (Сербия).