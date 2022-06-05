Топовый вечер понедельника: европейские звезды и наши соседи

Белоруссия – Азербайджан (21:45)

Белоруссия и Азербайджан почти никогда не представляли серьезную силу на мировом уровне, но это вовсе не значит, что их матчи скучные и неинтересные. Обе сборные переживают тяжелейшие времена, и в их очном противостоянии есть несколько интриг:

1. Сможет ли Азербайджан одержать долгожданную победу? За последние 15 матчей азербайджанцы сыграли два раза вничью (против Ирландии и Катара), а вкус победы игроки почувствовали лишь раз – как раз в матче с Белоруссией год назад (2:1).

2. Будет ли в матче Белоруссии 0:0? Удивительно, но белорусы почти никогда не отстаиваются у своих ворот, благодаря чему создаются моменты у обоих ворот. Из-за этого в матчах при участии Белоруссии редко можно встретить счет 0:0, который в последний раз был зафиксирован аж три года назад.

3. Сможет ли Азербайджан не пропустить? В конце 2020 года Азербайджан отстоял нулевую ничью в 2020 году против сборной Люксембурга, и с тех пор команда ни разу не смогла сыграть «на ноль», а прошло уже 16 матчей. И если пропущенные голы от Португалии, Сербии и других именитых команд можно оправдать, то в случае с Катаром, Мальтой, Латвией и Казахстаном сделать это труднее.

Австрия – Дания (21:45)

Австрия провалила отбор на ЧМ-2022, пропустив вперед себя Данию, Шотландию и даже Израиль, из-за чего местная федерация футбола решилась на замену главного тренера. После окончания клубного сезона в сборную пришел экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник, который в дебютном матче на новом посту сотворил практически чудо. Австрия в первом туре ЛН не оставила шансов хорватам в гостевом матче, обыграв их со счетом 3:0.

Но теперь Рангника ждет испытание ещё сложнее. В Вену едет одна из самых прогрессирующих команд мира – сборная Дания. Датчане уже удивили всех на последнем чемпионате Европы, затем максимально уверенно прошли на ЧМ в Катар, а в первом туре новой Лиги наций скандинавы обыграли сборную Франции. Более того, Бензема и компания вели в счете, но вышедший во втором тайме Корнелиус отметился дублем.

Нас ждет классный матч двух атакующих команд, в котором не точно не будет скучно.

Хорватия – Франция (21:45)

Данному соперничеству можно смело давать приставку «принципиальное» за последние годы. Все началось в 2018 году, когда Франция обыграла Хорватию в финале ЧМ со счетом 4:2. С тех пор они встречались еще два раза в Лиге наций, где каждый раз французы становились победителями (4:2, 2:1).

Хорватия сильно изменилась по сравнению с 2018 годом, но в ее команде до сих пор играют много топ-игроков: Модрич, Брекало, Ковачич, Крамарич и другие. Отдельное внимание заслуживают Пашалич и Влашич, которые почти наверняка появятся с первых минут в матче с французами.

Предстоящая встреча – очередной шанс для хорватов доказать, что разгромное поражение от австрийцев было случайным и сборная все еще может соперничать с лучшими сборными мира. С другой стороны будут играть сверхмотивированные французы, которые до матча с Данией не проигрывали в официальных играх с лета 2019 года.