На чем зарубились Семак и Аршавин? Трансферный скандал в «Зените»

Россия

Споры в «Зените»

Инсайдер Иван Карпов докладывает, что «Зенит» прорабатывает варианты с новыми голкиперами, но не исключен вариант, при котором трансфер так и не произойдёт. Связано это с убеждением Андрея Аршавина, который считает, что нужно дать шанс воспитаннику клуба 19-летнему вратарю Даниилу Одоевского. Сергей Семак не солидарен с гендиректором клуба и настаивает на переходе Лантратова.

Агаларов и «Сочи»

«Сочи» не отличается от других клубов РПЛ и тоже заинтересован в подписании Гамида Агаларова. Федотов видит в россиянине замену Кассьерре, уход которого вероятен в трансферное окно. Примечательно, что форвард «Уфы» стилистически отличается от крупногабаритных нападающих, которых привык использовать главный тренер южан.

Урунов возвращается в «Спартак»

«Уфа», вылетевшая в ФНЛ, сообщила, что по итогам сезона клуб решил не выкупать у «Спартака» Остона Урунова, и футболист вернётся в московский клуб.

«Футбольный клуб «Уфа» благодарит Остона за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!» – говорится в заявлении клуба

Германия

РПЛ - новая кузница тренеров для Бундеслиги

Экс-главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке, так и не успевший поработать в России, нашел новое место работы. «Боруссия» из Мёнхенгладбаха официально объявила о назначении Фарке, контракт с которым заключен до 2025 года. Он стал третьим тренером Бундеслиги с опытом работы в российских клубах после Тедеско и Шварца.

Италия

Бельерин в Италии

Испанский правый защитник Эктор Бельерин пропал с экранов матчей АПЛ, но не пропал из шорт-листов больших клубов. Прошедший сезон принадлежащий «Арсеналу» игрок провёл в «Бетисе» на правах аренды, но, судя по всему, в Лондон испанец уже не вернётся. К 27-летнему игроку серьёзный интерес проявляют «Рома» и «Ювентус», готовые рассмотреть разные варианты перехода, вплоть до обмена футболистами.

Испания

Замена Суаресу

В текущее межсезонье мадридский «Атлетико» покидает Луис Суарес, но клуб уже нашел ему замену. Им может стать испанский форвард Рауль де Томас из «Эспаньола», который забил 40 мячей в Ла Лиге за последние два сезона. Форвард является воспитанником «Реала». Проблемой может стать сумма отступных, которая зафиксирована на уровне в 75 млн евро.

Уход де Йонга

Испанские СМИ сообщают, что «МЮ» и «Барселоне» удалось договориться о сумме трансфера Френки де Йонга за 80 млн евро. Осталось решение за самим футболистом, которого убеждает перейти новоиспеченный тренер английского клуба Эрик тен Хаг

Франция

Перестройка в «ПСЖ»

«ПСЖ» в последние годы всегда является главным ньюсмейкером на трансферном рынке, но порой в некоторые слухи поверить практически невозможно. Английское издание The Telegraph сообщает, что новым главным тренером французского гранда может стать никто иной, как Жозе Моуриньо. Во многом такая инициатива исходит от нового спортивного директора Луиша Кампуша, который ранее работал с португальцем в «Реале».

Также Кампуш намерен изменить трансферную политику клуба, сделав ставку на французских игроков. Для освобождения под них места «ПСЖ» готов продать Икарди, Паредеса, Вейналдума, Эрреру и Гуйе.

Остальной мир

Завершение карьеры Тевеса

Карлос Тевес, находящийся без клуба с прошлого лета, официально сообзил о завершении карьеры. 38-летний аргентинец играл за «Боку Хуниорс», «Коринтианс», «Вест Хэм», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ювентус» и «Шанхай Шеньхуа». В прощальном заявлении аргентинец отметил, что одним из главных толчков в этом решении послужила смерть отца.

Пирло получит шанс тренировать любимчика Слуцкого

Экс-тренер «Ювентуса» Андреа Пирло может продолжить карьеру в Турции. В услугах итальянца заинтересован «Фатих Карагюмрюк», занявший восьмое место в последнем сезоне. За данный клуб играют Ахмед Муса, Фабио Борини, Джанер Эркин, Кристиан Бистрович и другие знакомые многим футболисты.

Легенда «Ювентуса» в США

Ещё одна легенда итальянского футбола отправится в США. О продолжении карьеры Джорджо Кьеллини в MLS было давно известно, но никто не знал конкретный клуб. Сегодня Фабрицио Романо подтвердил факт подписания договора Кьеллини с «Лос-Анджелесом».