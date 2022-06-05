Неужели fan-ID отменят? КПРФ намерена выступить остановить введение «паспорта болельщика»

«ЧИСТЫЙ ПОПУЛИЗМ»

1 июня вступил в силу скандальный закон о fan-ID, однако есть вероятность, что до его реализации дело все же не дойдет. Депутаты Государственной думы от КПРФ намерены внести законопроект об отмене «паспорта болельщика».

По информации «Чемпионата», ссылающегося на свои источники, инициатива будет документально оформлена в ближайшие дни. Правда, председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию:

«Мне ничего об этом не известно. Любая инициатива депутатов рассматривается и правительством, и администрацией президента, Государственной думой и, в конце концов, принимается всеми депутатами. Но любой депутат вправе выступить с любой инициативой. Если коллеги приняли такое решение – окей. Я об этом не слышал».

Так что подтверждения данной новости нет. Однако депутат Госдумы Светлана Журова, во всех интервью поддерживающая fan-ID, уже раскритиковала коллег-коммунистов.

«Намерение КПРФ – популизм чистой воды. Хочется перед своими избирателями быть хорошими. Надо понимать, что паспорт болельщика был принят совершенно для других целей, чтобы правительство имело возможность в любой момент его ввести. Дума под каждое международное соревнование принимала закон о паспорте болельщика. И это занимало достаточно много времени. Поэтому сейчас правительство наделено правом делать этот паспорт болельщика или нет. А так сейчас самого fan-ID, по сути, нет.

Паспорт болельщика в РФ не введен, и никакими законами обязать это сделать невозможно. Правительство может решить, надо или нет в зависимости от международных соревнований, уровня, от ситуации и так далее. Футбольные клубы устанавливают устройства для считывания паспорта болельщика? Правильно! Если у нас будут международные соревнования на том или ином объекте, оно же тоже должно быть.

Если болельщики не хотят вводить паспорт, они могут работать с РФС, правительством. Закон только наделяет правом. Поверьте, пока об этом говорить не стоит. Все будет в каком-то тестовом режиме», – приводит слова Журовой «Чемпионат».

ПЛОХО ЛИ «БЫТЬ ХОРОШИМИ ПЕРЕД СВОИМИ ИЗБИРАТЕЛЯМИ»?

В высказывании Журовой есть важная фраза о том, что КПРФ «хочется перед своими избирателями быть хорошими», поскольку она наглядно демонстрирует отношение болельщиков к самой идее персонификации всех и каждого. Все фан-клубы России от мала до велика, кроме поклонников «Ахмата», после введения закона выступили против него, а активные болельщики «Спартака» отказались от посещения матчей. Так, их не было, например, на победном финале Кубка России против «Динамо».

Удивляют же слова олимпийской чемпионки о том, что паспорт болельщика не введен. Формально это действительно так, но процесс давно запущен (закон был подписан еще в декабре). Например, на 2021-2022 годы из бюджета были выделены более 770 млн рублей, а 4 июля, в преддверии старта нового сезона РПЛ, планируется запустить функцию оформления fan-ID на «Госуслугах».

Более того, уже сообщалось о готовности шести футбольных стадионов к введению fan-ID с первых туров: «Ростов Арены», «Екатеринбург Арены», «Ак Барс Арены», «Фишта», «Нижнего Новгорода» и «Самара Арены». Здесь уже есть система контроля доступа «Горгона-М». Правда, «Рубин» выбыл из РПЛ, так что к началу чемпионата готовыми в элите окажутся менее трети стадионов.

Но это только начало. Остальные арены разделены на две следующие категории. Без «Горгоны-М», но в собственности местных властей находятся «Ахмат Арена», «Арсенал», «Химки» и «Газпром Арена». Они должны присоединиться к программе в декабре. Третья категория – частные стадионы «Открытие Банк Арена», «ВЭБ Арена», «ВТБ Арена», «РЖД Арена» и «Краснодар». Они подключатся в следующем году.

НЕУЖЕЛИ НЕТ БОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ?

Все это наглядно демонстрирует, что хотя прямо сейчас «паспорта болельщиков» не принимают, подготовка идет полным ходом, а значит, инициатива имеет практический смысл, а не теоретический. Футбольные люди это понимают. Например, бывший уже депутат Госдумы и единственный российский тренер, выигрывавший еврокубков в современную эпоху Валерий Газзаев поддержал отмену fan-ID:

«Считаю, что fan-ID в РПЛ абсолютно не нужен. Потому что это повлияет на посещение. Паспорт болельщика важен и нужен, когда в стране проводятся крупные международные соревнования. Пример тому – чемпионат мира 2018 года. А в национальном чемпионате мы должны создавать не препятствия, а наоборот, делать все, чтобы болельщики шли на стадион. Тем более сейчас, когда наш спорт находится в изоляции. Пострадают от этого и клубы».

Тем не менее, пока в отмену закона о «паспорте болельщиков» верится с большим трудом. В продвижение этой идеи были вложены колоссальные средства – материальные и психологические, так сказать. Реакцию фанатов и подавляющего большинства спортивных журналистов преодолевали не для того, чтобы в последний момент все отменить.

Да и способности КПРФ протащить какую-либо инициативу 56 депутатами из 450 явно не хватит без поддержки правящей партии. Так что пока всерьез относиться к перспективам отмены fan-ID причин нет. Надежду можно питать лишь на то, что введение дорогостоящей системы отодвинут на более поздний срок, поскольку сейчас правительству необходимо направлять средства на решение других, куда более актуальных вопросов.