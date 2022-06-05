Москва и Луганск – побратимы. Вспоминаем спортивные успехи небольшого украинского города в СССР

«ЗАРЯ» – ОСНОВА СБОРНОЙ СССР

Перенесемся в далекий 1972 год. Скромная «Заря» из провинциального Ворошиловграда очень удачно начала чемпионат СССР по футболу. Настолько, что было решено отправить на престижный турнир «Кубок независимости», посвященный 150-летию независимости Бразилии, сборную СССР, составленную целиком из «Зари» под руководством тренера ворошиловградской команды Германа Зонина.

Это было компромиссное, но весьма разумное решение. Национальная сборная СССР только что сыграла в финальной части чемпиона Европы в Бельгии, где заняла второе место. А уже в конце августа нашей команде предстояла Олимпиада в Мюнхене. А тут «Заря», лидер чемпионата, команда, показывающая интересный футбол. Почему не поощрить? «Зарю» усилии несколькими опытными игроками – Анатолием Бышовцем («Динамо» Киев), Евгением Ловчевым («Спартак»), Альбертом Шестерневым (ЦСКА) и Кахи Асатиани («Динамо» Тбилиси). Правда, двое последних так и не появились на поле.

Впервые попавшие на такой турнир футболисты «Зари» не стушевались, выступили достаточно успешно. Сборная СССР в первом матче обыграла Уругвай 1:0 (гол – Владимир Онищенко), затем проиграла сборным Аргентины и Португалии, оба раза по 0:1. И не вышла в следующий этап, однако игроки получили неоценимый опыт.

А затем была Олимпиада в Мюнхене, где уже в составе первой сборной было четверо футболистов из «Зари» – Анатолий Куксов, Вячеслав Семенов, Юрий Елисеев и Владимир Онищенко.

Онищенко скоро перейдет в киевское «Динамо», где составит потрясающую пару в нападении с Олегом Блохиным.

Напомним, сборная СССР на Олимпиаде в Мюнхене завевала бронзовые медали.

А что кается «Зари», команда из небольшого города совершила спортивный подвиг, впервые в своей истории став чемпионом СССР в такой-то компании.

«Заря» набрала 40 очков, опередив динамовцев из Киева и Тбилиси, у которых было по 35.

Кстати, хороший повод напомнить, что лучшим футболистом 1972 года был признан добрый друг «Советского спорта» Евгений Ловчев.

ЮРАН, СЕМАК, ГАМУЛА И ДРУГИЕ

Ворошиловград и потом давал нашему футболу отличных футболистов.

Сергей Юран воспитывался в Луганске, отыграл за «Зарю» два сезона (1985-87), после чего перебрался в киевское «Динамо». А дальше вы все помните.

Сергей Семак родился в поселение Сычанское Ворошиловградской области. Играл за молодежную команду в Луганске, молодое дарование заметили и пригласили в 1992 году в Москву, в «Асмарал».

Еще один яркий персонаж нашего футбола Игорь Гамула, увы, ушедший из жизни в декабре 2021 года.

Коренной житель Ворошиловграда (Луганска), сезон провел за местную «Зарю». Вся дальнейшая футбольная жизнь его была связана с Ростовом.

Александр Заваров, самый яркий, самый звездный воспитанник местного футбола. Звезда сборной СССР и киевского «Динамо» второй половины 80-х. Обладатель Кубка кубков-1986 и вице-чемпион Европы-1988, обладатель Кубка УЕФА-1990 (с «Ювентусом»). В 1988 году на волне успеха на Евро-88 был продан за рекордные для того времени 5 млн долларов в «Ювентус».