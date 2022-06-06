Призраки русского футбола. Клубы умирают один за другим

«Нам искренне жаль, что история клуба так бесславно и скоротечно подошла к концу», – так год назад со своими болельщиками попрощался «Тамбов», но эти слова могла бы сказать практически любая из команд, что исчезла с радаров российского футбола в последние годы.

Список, на самом деле, внушительный. Даже если и брать временной отрезок всего в пять последних лет. Одно из первых мест в рейтинге футбольных потерь, безусловно, у пермского «Амкара». Самобытная команда, где когда-то начинал свой тренерский путь Станислав Черчесов и в разные годы играли Владимир Габулов, а также нынешний капитан «Спартака» Георгий Джикия. «Амкар» провел 14 сезонов в премьер-лиге, побывал в финале Кубка России, но самое главное - боролся за выход в Лигу Европы! При всем при этом, команда часто балансировала на грани выживания. Накопившиеся долги в полмиллиарда рублей ввели клуб в кому, из которой он уже не выбрался. Новое руководство края, несмотря на все трудовые подвиги «Амкара», решило не спасать команду. Кстати, похожую историю сейчас переживает клуб «Томь», в который местные чиновники больше не горят желанием вкладываться. Риторика очень проста: спасибо вам, конечно, за все, но сейчас у области есть дела поинтереснее, чем поддерживать профессиональный спорт.

Все мы помним и почивший клуб «Тосно», который, потеряв основного спонсора, тоже понадеялся на поддержку местных властей. Но руководство Ленобласти не нашло веских причин сохранить жизнь обладателю Кубка России. Скромный питерский клуб, совершивший своего рода подвиг, просто «похлопали по плечу» и максимально цинично лишили группового этапа Лиги Европы, который команда себе выгрызала весь сезон.

Также, в конвульсиях, уходил и дальневосточный «Луч – Энергия». Три последних года перед расформированием команда практиковала полуголодный образ жизни. Спорные управленческие решения, пандемия, а потом и потеря главного спонсора окончательно добили клуб.

В эти выходные в полку призраков снова прибыло. Легендарный клуб «Анжи» не смог пройти лицензирование и потерял профессиональный статус. Скорее всего, команду, где отметились Роберто Карлос, Самуэль Это’О, Гус Хиддинк и даже Александр Кокорин, ждёт расформирование. Причина все та же: финансовые проблемы, которые тянутся еще со времен участия клуба в РПЛ. На каком-то этапе для главного спонсора команды проект стал неактуален, и он прекратил вкладываться в проект. Клуб, ожидаемо, ушел в пике. Сначала команда не нашла денег, чтобы заявиться в ФНЛ. Теперь выпала и из ФНЛ-2. Но клуб и фанаты продолжают верить в чудо: «Мы верим, что это не конец. Мы верим, что однажды «Анжи» вернется. Однажды эта звезда вновь загорится и будет сиять еще ярче!»

И действительно, при наших футбольных раскладах, ничего другого не остаётся, кроме как верить в чудо. Еще один вариант - писать письмо на имя президента России. Как в свое время сделали футболисты «Тосно» и болельщики «Тамбова».

Ведь российские клубы в основе своей дотационны. Но даже не этом их основная беда. Некомпетентные управленцы – вот основная. Пока в этот спорт приходят за сферами влияния, лёгкими бюджетными деньгами или потому, что сверху определили в «социальную нагрузку» - в здешнем футбольном хозяйстве ничего не изменится. Команды продолжат исчезать. Теперь активнее, чем раньше. И, с каждым очередным уходом все призрачнее будет становиться шанс на новые таланты в нашем футболе. Откуда тогда появляться и воспитываться юным дарованиями, если карта региональных клубов совсем оскудеет?