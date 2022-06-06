ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Призраки русского футбола. Клубы умирают один за другим

Футбол в Европе и Америке – это, в первую очередь, про спорт, конечно, но и про бизнес и шоу, в том числе. Доживем ли мы до того прекрасного момента, когда и к российским клубам выстроится очередь из «привлекательных» инвесторов или так и продолжим наблюдать за большими и малыми трагедиями обанкротившихся команд?
Призраки русского футбола. Клубы умирают один за другим
06 июня 2022 16:24
автор: Анастасия Лукачи

«Нам искренне жаль, что история клуба так бесславно и скоротечно подошла к концу», так год назад со своими болельщиками попрощался «Тамбов», но эти слова могла бы сказать практически любая из команд, что исчезла с радаров российского футбола в последние годы.

Список, на самом деле, внушительный. Даже если и брать временной отрезок всего в пять последних лет. Одно из первых мест в рейтинге футбольных потерь, безусловно, у пермского «Амкара». Самобытная команда, где когда-то начинал свой тренерский путь Станислав Черчесов и в разные годы играли Владимир Габулов, а также нынешний капитан «Спартака» Георгий Джикия. «Амкар» провел 14 сезонов в премьер-лиге, побывал в финале Кубка России, но самое главное - боролся за выход в Лигу Европы! При всем при этом, команда часто балансировала на грани выживания. Накопившиеся долги в полмиллиарда рублей ввели клуб в кому, из которой он уже не выбрался. Новое руководство края, несмотря на все трудовые подвиги «Амкара», решило не спасать команду. Кстати, похожую историю сейчас переживает клуб «Томь», в который местные чиновники больше не горят желанием вкладываться. Риторика очень проста: спасибо вам, конечно, за все, но сейчас у области есть дела поинтереснее, чем поддерживать профессиональный спорт.

Все мы помним и почивший клуб «Тосно», который, потеряв основного спонсора, тоже понадеялся на поддержку местных властей. Но руководство Ленобласти не нашло веских причин сохранить жизнь обладателю Кубка России. Скромный питерский клуб, совершивший своего рода подвиг, просто «похлопали по плечу» и максимально цинично лишили группового этапа Лиги Европы, который команда себе выгрызала весь сезон.

Также, в конвульсиях, уходил и дальневосточный «Луч – Энергия». Три последних года перед расформированием команда практиковала полуголодный образ жизни. Спорные управленческие решения, пандемия, а потом и потеря главного спонсора окончательно добили клуб.

В эти выходные в полку призраков снова прибыло. Легендарный клуб «Анжи» не смог пройти лицензирование и потерял профессиональный статус. Скорее всего, команду, где отметились Роберто Карлос, Самуэль Это’О, Гус Хиддинк и даже Александр Кокорин, ждёт расформирование. Причина все та же: финансовые проблемы, которые тянутся еще со времен участия клуба в РПЛ. На каком-то этапе для главного спонсора команды проект стал неактуален, и он прекратил вкладываться в проект. Клуб, ожидаемо, ушел в пике. Сначала команда не нашла денег, чтобы заявиться в ФНЛ. Теперь выпала и из ФНЛ-2. Но клуб и фанаты продолжают верить в чудо: «Мы верим, что это не конец. Мы верим, что однажды «Анжи» вернется. Однажды эта звезда вновь загорится и будет сиять еще ярче!»

И действительно, при наших футбольных раскладах, ничего другого не остаётся, кроме как верить в чудо. Еще один вариант - писать письмо на имя президента России. Как в свое время сделали футболисты «Тосно» и болельщики «Тамбова».

Ведь российские клубы в основе своей дотационны. Но даже не этом их основная беда. Некомпетентные управленцы вот основная. Пока в этот спорт приходят за сферами влияния, лёгкими бюджетными деньгами или потому, что сверху определили в «социальную нагрузку» - в здешнем футбольном хозяйстве ничего не изменится. Команды продолжат исчезать. Теперь активнее, чем раньше. И, с каждым очередным уходом все призрачнее будет становиться шанс на новые таланты в нашем футболе. Откуда тогда появляться и воспитываться юным дарованиями, если карта региональных клубов совсем оскудеет?

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Германия – Англия: редкий случай, когда обе команды в роли догоняющих!
Германия – Англия: редкий случай, когда обе команды в роли догоняющих!
Во вторник, 7 июня, в 21:45, состоится центральный матч тура Лиги наций-2022/2023, в котором сборная Германии на «Альянц Арене» в Мюнхене примет сборную Англии.
06.06.2022 16:40
Футбол
автор: Никита Шмытов
Призраки русского футбола. Клубы умирают один за другим
Призраки русского футбола. Клубы умирают один за другим
Футбол в Европе и Америке – это, в первую очередь, про спорт, конечно, но и про бизнес и шоу, в том числе. Доживем ли мы до того прекрасного момента, когда и к российским клубам выстроится очередь из «привлекательных» инвесторов или так и продолжим наблюдать за большими и малыми трагедиями обанкротившихся команд?
06.06.2022 16:24
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Затыки со стыками: сборная Украины шестой раз не смогла преодолеть «стыковой» барьер
Затыки со стыками: сборная Украины шестой раз не смогла преодолеть «стыковой» барьер
Стыковые матчи за путевку на ЧМ или Евро становятся для сборной Украины непреодолимым препятствием. Поражение от Уэльса стало шестой неудачной попыткой украинцев пробиться на один из двух главных турниров.
06.06.2022 13:32
Футбол
автор: Юрий Волохов
Крыховяк обратно в Россию? Моуриньо скупает «своих»? Трансферные вопросы и ответы
Крыховяк обратно в Россию? Моуриньо скупает «своих»? Трансферные вопросы и ответы
Уедет ли Оздоев в Европу? Останется ли Федотов на курорте в Сочи? Вернет ли Клопп Пулишича себе? Каждый день мы собираем трансферные слухи, инсайды и «сливы», из которых в сумме формируется масштабный взгляд на кровеносную систему русского и мирового футбола.
06.06.2022 11:27
Футбол
автор: Никита Шмытов
Эталонный Хеннесси! Уэльс не пустил Украину на чемпионат мира в Катар
Эталонный Хеннесси! Уэльс не пустил Украину на чемпионат мира в Катар
Сборная Уэльса благодаря фантастической игре вратаря Уэйна Хеннесси на своем поле одолела команду Украины со счетом 1:0. Единственный мяч в свои ворота забил Андрей Ярмоленко.
05.06.2022 21:09
Футбол
Новый русско-украинский скандал: теперь в футболе
Новый русско-украинский скандал: теперь в футболе
Перед матчем сборной Украины за право поехать в Катар в финальную часть чемпионата мира дровишек в огонь подбросил неожиданно Российский футбольный союз
05.06.2022 18:50
Футбол
автор: Сергей Терехов
Дмитрий Селюк: Украина победит Уэльс в два мяча, она просто сильнее
Дмитрий Селюк: Украина победит Уэльс в два мяча, она просто сильнее
Футбольный агент Дмитрий Селюк уверен в сегодняшней победе сборной Украины над Уэльсом в отборочном матче ЧМ-2022.
05.06.2022 16:42
Футбол
автор: Юрий Волохов
Сегодня Уэльс – Украина: возобладает ли спортивный принцип и не вмешается ли политика?
Сегодня Уэльс – Украина: возобладает ли спортивный принцип и не вмешается ли политика?
Сегодня в Кардиффе пройдет финальный матч за последнюю путевку на ЧМ-2022. Сборная Уэльса сыграет со сборной Украины. «Советский спорт» рассуждает о раскладах перед этой игрой.
05.06.2022 16:34
Футбол
автор: Юрий Волохов
Москва и Луганск – побратимы. Вспоминаем спортивные успехи небольшого украинского города в СССР
Москва и Луганск – побратимы. Вспоминаем спортивные успехи небольшого украинского города в СССР
Москва и Луганск стали городами-побратимами. В сложное время столица Росси подставила свое мощное плечо этому небольшому городу. В связи с этим вспоминаем серьезные спортивные успехи во времена СССР украинского города.
05.06.2022 15:29
Футбол
автор: Юрий Волохов
Неужели fan-ID отменят? КПРФ намерена остановить введение «паспорта болельщика»
Неужели fan-ID отменят? КПРФ намерена остановить введение «паспорта болельщика»
Новость из серии «мечтать не вредно».
05.06.2022 13:22
Футбол
автор: Артем Зибрак
Похоже, эту пластинку заело навсегда… Как Газизов проиграл «Спартаку», но отсудил 89 миллионов лично у Федуна
Суд в Уфе встал на сторону Шамиля Газизова, удовлетворив исковое заявление бывшего спартаковского гендира.
Сергей Хусаинов: Федун прав. Вспомните пенальти в финале Кубка. Поставили бы такой в ворота «Зенита»?!
Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал «Плеймейкеру» резонансное заявление Леонида Федуна.
55:48 в нашу пользу! Как Россию вопреки воле Украины пустили на конгресс ISU
В Таиланде начался конгресс Международной федерации катания на коньках. Вопреки опасениям, российская делегация примет в нем участие – предложение Украины об отстранении наших и белорусов не прошло.
«Небесная лига» для «Анжи», «Титаник» для Федуна и «иноагент» для Украины. Обзор футбольных мемов
Последние новости футбола и не только в картинках.
Ежемесячный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 06.06.2022: на кону 16 995 312 рублей!
6 июня 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Месси забил пять, а Роналду — уже 117! Как Криштиану продолжил бить свой же рекорд
Стартовавший в воскресенье второй тур Лиги наций подарил болельщикам дубли двух суперзвезд — Криштиану Роналду и Эрлинга Холанда. А в одном из товарищеских матчей Лионель Месси оформил пентатрик в ворота эстонцев.
Камбэк по-кучеровски! Гол и две передачи русского суперфорварда вернули «Тампу» в полуфинал Кубка Стэнли (видео)
Никита Кучеров обеспечил «молниям» волевую победу над «Рейнджерс» (3:2), благодаря которой отставание команды в полуфинальной серии плей-офф НХЛ сократилось до минимума (1-2).
Катара — нема! Как Украина из-за автогола Ярмоленко пролетела мимо ЧМ-2022
В стыковом матча за путевку на чемпионат мира в Катаре сборная Уэльса на своем поле с минимальным счетом одолела украинцев благодаря голу Андрея Ярмоленко в свои ворота.
Надаль решил не отставать от любимого «Реала»! Как великий Рафа тоже стал 14-кратным в Париже-2022
Рафаэль Надаль 14-й раз стал чемпионом «Ролан Гаррос» - главного теннисного турнира на грунтовых кортах. В финальном матче знаменитый испанец обыграл в трех партиях Каспера Руда из Норвегии.
«Целый час за ними по комнате аккуратненько бегала!» Анна Щербакова приютила бездомного пса
Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова посетила выставку бездомных животных и забрала домой питомца по кличке Мёд.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика