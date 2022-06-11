«Единственная команда, которая играет в юбках». ЖФК «МедВедь» – красота и футбол

Сейчас в «МедВеде» разносторонние девушки и поэтому помимо футбола, они выступают на различных мероприятиях, участвуют в социальных проектах, а также постоянно развиваются, проходя разные мастер-классы и интересные занятия.

Многие отмечают позитивную атмосферу, которая царит в команде. Во многом это благодаря капитану и создателю Анастасии Раинской.

В Зимнем чемпионате прошлого года ЖФК «МедВедь» стали Чемпионом Москвы среди любительских команд «Ф-лиги» в своем дивизионе, выиграв 12 игр из 12 и пропустив всего четыре мяча. Единственная команда, которая играет в юбках. И у них есть своя хака.