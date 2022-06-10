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Мбаппе спасает Дешама от унижения! Франция вырвала ничью в Австрии, но осталась последней в группе

Чемпионы мира ничем не напоминают команду, выигравшую чемпионат мира в России. Хотя состав ошеломительный.
Мбаппе спасает Дешама от унижения! Франция вырвала ничью в Австрии, но осталась последней в группе
10 июня 2022 23:47
автор: Артем Зибрак
автор фото: Федерация футбола Франции

БЕНЗЕМА В ОСНОВЕ, МБАППЕ – В ЗАПАСЕ

Когда в последний раз мы видели могущественную сборную Франции в таком удручающем положении? После двух туров она набрала всего очко, так что в Вене не имела права на осечку. Понимал это и Дидье Дешам, но все равно выпустил смешанный состав. С одной стороны в основу вернулся Карим Бензема, с другой – остался на лавке Килиан Мбаппе. Вот и пойми, как наставник относится к Лиге наций.

Австрийцы вслед за сенсационным выездным разгромом Хорватии (3:0) столь же неожиданно проиграли дома Дании (1:2), но Ральф Рангник должен быть доволен вторым промежуточным местом. Против чемпионов мира он решил сыграть в схеме 4-4-2 с Марко Арнаутовичем (это его 101-я игра за сборную) и Андреасом Вайманом в нападении.

Давид Алаба привычно вышел в центре обороны, что лично у меня вызывает печаль, поскольку в средней линии от него можно ждать большего. К сожалению, в тех командах, в которых играет Алаба, на тех позициях всегда мощная конкуренция. В Австрии, например, за края отвечают Марсель Забитцер (слева) и Конрад Лаймер (справа). Второй подтвердил свое право на основу классной результативной передачей, с которой был открыт счет.

АХ, КАКАЯ ПАУЗА АРНАУТОВИЧА!

Первый тайм показал, что не зря австрийцы располагаются в турнирной таблице выше французов. Они не прижимались к воротам и четко контролировали перемещения соперников, вынудив их увязнуть в середине поля. Сдерживать гостей им удавалось не без помощи частых, зато эффективных нарушений.

Неудивительно, что единственный момент в первом тайме французы создали после розыгрыша штрафного. Патрик Пенц неудачно отбил подачу прямо перед собой, и Бензема получил возможность беспрепятственно головой направить его в сетку. Но времени подстроиться и форварда не было, и Пенц успел, уже лежа, выбросить руку.

Убедившись, что сзади все в порядке, хозяева провели классную комбинацию. Ксавер Шлагер завладел мячом на чужой половине и доставил его на угол штрафной Арнаутовичу, тот гроссмейстерски дождался забегания Лаймера и покатил на ход набравшему скорость партнеру, чей зрячий прострел и замкнул Вайман. Это его лишь первый гол в 18 матчах за сборную!

МБАППЕ ДЕЛАЕТ РАЗНИЦУ

Вот после перерыва французы наконец всерьез взялись за дело, накрепко заперев соперника на его половине поля. Моменты посыпались один за другим. Особо старался слева Кингсли Коман, чей дриблинг раз за разом ставил австрийцев в тупик. Рангник посмотрел на это 10 минут и заменил Лаймера на Валентино Лацаро.

Помогало не сильно, поэтому Рангник перестроил игру команды на 5-4-1 (не исключено, что дополнительный защитник понадобился для компенсации выбывшего из-за травмы Алабы), то есть принял истину, что в оставшееся время придется лишь отбиваться. Дешам тем временем выпустил звезду «ПСЖ» Мбаппе и мобильного Маттео Гендузи. С каждой минутой австрийцы все сильнее прижимались к воротам, а французы уставали и торопились.

И вот когда уже показалось, что хозяева смогут устоять, они зачем-то побежали вперед и нарвались на контратаку, которую молниеносно разыграли Мбаппе и Кристофер Нкунку, вышедший на замену четырьмя минутами ранее. Мог Килиан спасти и три очка, но, вывалившись один на один с вратарем в самой концовке, пробил столь сильно, столь и примолинейно.

Несмотря на солидную игру во втором тайме и спасенную ничью, пора признать, что после Лиги наций-2021 Франция под руководством Дешама провела слишком много блеклых матчей. И если раньше хотя бы давала результат, то теперь нет и этого. Нельзя с таким составом после первого круга идти на последнем месте, рискуя вылететь из элитного дивизиона. Может, федерации футбола стоит задуматься о смене тренера до поездки в Катар?

ЛИГА НАЦИЙ
ЛИГА A
ГРУППА 1
3-Й ТУР

Австрия – Франция – 1:1 (1:0)

Голы: Вайман, 37 – 1:0. Мбаппе, 83 – 1:1.

Австрия: Пенц, Лайнер (Лацаро, 54), Траунер, Алаба (Дансо, 69), Вебер, Лаймер, Шлагер, Зайвальд, Забитцер, Вайман (Грегорич, 64), Арнаутович (Онисиво, 64).

Франция: Льорис, Павар, Салиба, Конате, Тео Эрнандес, Коман (Нкунку, 79), Камара, Тчуамени (Гендузи, 63), Диаби, Гризманн (Мбаппе, 63), Бензема.

Предупреждения: Лайнер, 9. Зайвальд, 17. Забитцер, 89. Дансо, 90.

Судья: Сидиропулос (Греция).

источник: «Советский спорт»
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