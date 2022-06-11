ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Нравится, не нравится. «Спартак» грозит сорвать общероссийский праздник футбола

Вчера стало известно, что матч за Суперкубок пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Такое решение приняло бюро исполкома РФС. Однако сразу пошли разговоры, что «Спартак» может бойкотировать матч.
Нравится, не нравится. «Спартак» грозит сорвать общероссийский праздник футбола
11 июня 2022 10:26
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК "Спартак"

На эту дату на «Газпром Арене» был запланирован концерт группы «Руки Вверх». Как сообщила пресс-служба «Зенита», клуб провел переговоры с группой и стороны приняли компромиссное решение перенести концерт на 16 июля.

Вроде бы все хорошо, все довольны. Но, все же, не все. Директор группы Роберт Погосян выказался довольно жестко.

«Это ужасно, просто нож нам в спину. «Газпром Арена» год назад дала нам эту дату. Это ужасно! Как можно такое творить? Это то же самое, что вы завтра снимете квартиру, приедете в нее, а там другие люди говорят: мы ее арендовали, уезжайте», - такова была первая реакция Погосяна.

Но в результате обо всем договорились. Против футбола не попрешь. Да еще когда на афише «Зенит» - «Спартак».

Но сразу после появления новости пошли инсайды из стала красно-белых: мол, там подумывают о таком невиданном демарше, как бойкот игры.

Можно понять руководство «Спартака» - не хочется играть на переполненном стадионе в стане принципиального соперника. И логично было провести матч в «Лужниках». В столице государства на главном стадионе страны принято проводить финалы кубка. Так было в СССР, так принято в Англии и Германии. Все логично, учитывая, какой праздник мы все увидели недавно во время финала Кубка России. Но, как считается, «Зенит» был против «Лужников». Хотя фанатский десант из Питера вполне мог бы выглядеть внушительно.

Как считает известный футбольный агент Дмитрий Селюк, «Зенит» на правах сильного мог бы предоставить право сопернику выбора стадиона. Как это было принято в былые века во время дуэлей. Логика в этих словах есть.

А вот, что говорит гуру нашего тренерского цеха Юрий Семин.

«Вообще не играет никакой роли, где пройдёт матч. Всё будет организовано на самом высоком уровне что в Питере, что в Москве или любом другом городе. Я помню, что «Зенит» в последний раз играл с «Локомотивом» на стадионе «Динамо». Никто и ничего тогда не говорил об этом».

Кстати, десант красно-белых в городе на Неве тоже может быть впечатляющим, так было всегда.

А теперь о бойкоте. Это, конечно, невиданно: не понравился город и стадион - не приедем. Похоже на обиду ребенка в детском саду, у которого забрали любимую игрушку, потому что настало время обеда.

При этом за неявку «Спартаку» грозит штраф в размере – внимание! - от 20 000 до 150 000 рублей.

Товарищи, господа, самим-то не смешно? 20 тыс., ну пусть 100 тыс. рублей. Всего-то за срыв общенационального футбольного праздника!

И это, когда стране и так непросто, когда наш футбол забанен в мире, и, похоже, надолго.

Матч на Суперкубок – это глоток оптимизма, радости для миллионов российских болельщиков. И нас этого праздника хотят лишить по надуманным причинам.

Хочется напомнить руководству «Спартака» известную фразу: нравится, не нравится, а играть надо. Ради футбола, ради болельщиков.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Суперкубок России будет разыгран в 20-й раз. Чаще всего титул завоевывал ЦСКА — семь раз. Петербург принимал матч Суперкубка лишь однажды, в 2015-м году. Тогда «Зенит» по пенальти обыграл «Локомотив» на «Петровском».

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Абаскаль – откуда он вообще взялся? Изучаем путь нового тренера «Спартака»
Абаскаль – откуда он вообще взялся? Изучаем путь нового тренера «Спартака»
Бердыева, Федотова, Карпина, Осинькина и даже Кержакова называли одними из претендентов на ставшее вакантным место главного тренера московского «Спартака», но Федун и его приближенные приняли другое неожиданное решение.
11.06.2022 12:00
Футбол
автор: Никита Шмытов
Суперкубок – не повинность, а честь. Если «Спартак» играть не хочет, пусть в Петербург едет «Динамо»
Суперкубок – не повинность, а честь. Если «Спартак» играть не хочет, пусть в Петербург едет «Динамо»
Изящное решение насущной проблемы.
11.06.2022 11:53
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Единственная команда, которая играет в юбках». ЖФК «МедВедь» – красота и футбол
«Единственная команда, которая играет в юбках». ЖФК «МедВедь» – красота и футбол
ЖФК «МедВедь» был основан в 2016 году. Изначально проект предполагался как соединение шоу и футбола, поэтому акцент в наборе в команду был сделан на творческих девушек
11.06.2022 11:00
Футбол
Нравится, не нравится. «Спартак» грозит сорвать общероссийский праздник футбола
Нравится, не нравится. «Спартак» грозит сорвать общероссийский праздник футбола
Вчера стало известно, что матч за Суперкубок пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Такое решение приняло бюро исполкома РФС. Однако сразу пошли разговоры, что «Спартак» может бойкотировать матч.
11.06.2022 10:26
Футбол
автор: Юрий Волохов
Мбаппе спасает Дешама от унижения! Франция вырвала ничью в Австрии, но осталась последней в группе
Мбаппе спасает Дешама от унижения! Франция вырвала ничью в Австрии, но осталась последней в группе
Чемпионы мира ничем не напоминают команду, выигравшую чемпионат мира в России. Хотя состав ошеломительный.
10.06.2022 23:47
Футбол
автор: Артем Зибрак
Как два пальца Абаскаль. Что говорят о новом тренере «Спартака»
Как два пальца Абаскаль. Что говорят о новом тренере «Спартака»
Журналисты и блогеры словно срочно отозваны из отпусков. Вялое обсуждение – где играть Суперкубок – уже давно забыто. Тема номер один – испанский юноша в «Спартаке», 33-летний тренер. Посмотрим, что пишут в самых разных соцсетях.
10.06.2022 14:48
Футбол
автор: Ярослав Николаев
Дмитрий Селюк: «Спартак» часто меняет тренеров, чтоб обсуждали, и про 10-е место все забудут
Дмитрий Селюк: «Спартак» часто меняет тренеров, чтоб обсуждали, и про 10-е место все забудут
Горячая новость дня - Паоло Ваноли покинул «Спартак». Вместо него стремительно был назначен испанец Гильермо Абаскаль, с февраля он возглавлял швейцарский «Базель».
10.06.2022 14:44
Футбол
автор: Юрий Волохов
Кем надо усиливаться «Спартаку»?
Кем надо усиливаться «Спартаку»?
Любой новый специалист не сможет добиться успеха с красно-белыми, пока москвичи не усилят некоторые позиции перед новым сезоном.
10.06.2022 12:55
Футбол
автор: Никита Шмытов
Евгений Ловчев: Кто заменит Ваноли? Есть Тихонов, Аленичев, Бердыев освободился
Евгений Ловчев: Кто заменит Ваноли? Есть Тихонов, Аленичев, Бердыев освободился
Неожиданная новость - Паоло Ваноли покинул «Спартак», хотя не было даже намека, что итальянец может уйти.
10.06.2022 11:20
Футбол
автор: Юрий Волохов
Легенды и другие кумиры. Обзор трансферных новостей
Легенды и другие кумиры. Обзор трансферных новостей
Трансферное окно еще не открылось, но работа на рынке переходов уже вовсю кипит.
10.06.2022 09:59
Футбол
автор: Никита Шмытов
Сабмишн от Тейшейры и нокаут от Вали Шевченко! Расклад и лучшие ставки на UFC 275
12 июня в Сингапуре пройдет представительный турнир UFC, в одном из центральных боев которого мы увидим знаменитую Валентину Шевченко. «Плеймейкер» оценивает шансы участников.
Рангник и Модрич отправили Францию на дно! В Лиге наций снова весело
В группе 1 высшего дивизиона Лиги наций австрийцы на своем поле сыграли вничью с чемпионами мира французами — 1:1, а хорваты вырвали победу в Дании — 1:0, перевернув игру после выхода Луки Модрича.
«Лига Ставок» отметила 14-летие, Winline стал партнером РПЛ. Букмекерский обзор
Последние новости из мира отечественного беттинга.
Новая система ЧМ, киберсудейство и повышение Кибалко. Конгресс ISU завершился для России не так уж плохо
В Таиланде подошел к концу конгресс Международной федерации катания на коньках.
Теперь «Спартак» точно не вылетит! Как красно-белые докатились от Эмери до его видеоассистента
Очередной главный тренер народной команды 33-летний Гильермо Абаскаль не вызывает большого доверия.
Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в цифрах
Представляем нового испанского наставника красно-белых, о котором в России до 10 июня 2022 года не знал никто кроме нападающего ЦСКА Федора Чалова.
«Я в шоке». Мостовой — о выборе «Спартака» в пользу испанского тренера-ноунейма
Бывший лидер «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал «Плеймейкеру» назначение Гильермо Абаскаля.
«Купили за копейку канарейку!» Червиченко — о назначении Абаскаля главным тренером «Спартака»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением о новом главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.
«Ваноли сделал черное дело». Кавазашвили — об уходе главного тренера «Спартака»
Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал «Плеймейкеру» расторжение контракта с Паоло Ваноли, еще не зная о назначении на освободившийся пост Гильермо Абаскаля.
Леклер возьмет реванш, Перес снова доедет до подиума! Расклады и ставки на Гран-при Азербайджана
10 - 12 июня в Баку состоится восьмой этап чемпионата «Формулы-1». «Плеймейкер» оценивает шансы пилотов и команд на самой быстрой городской трассе королевских гонок.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Турнир Radio Monte Carlo Golf Cup

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика