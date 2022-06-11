Нравится, не нравится. «Спартак» грозит сорвать общероссийский праздник футбола

На эту дату на «Газпром Арене» был запланирован концерт группы «Руки Вверх». Как сообщила пресс-служба «Зенита», клуб провел переговоры с группой и стороны приняли компромиссное решение перенести концерт на 16 июля.

Вроде бы все хорошо, все довольны. Но, все же, не все. Директор группы Роберт Погосян выказался довольно жестко.

«Это ужасно, просто нож нам в спину. «Газпром Арена» год назад дала нам эту дату. Это ужасно! Как можно такое творить? Это то же самое, что вы завтра снимете квартиру, приедете в нее, а там другие люди говорят: мы ее арендовали, уезжайте», - такова была первая реакция Погосяна.

Но в результате обо всем договорились. Против футбола не попрешь. Да еще когда на афише «Зенит» - «Спартак».

Но сразу после появления новости пошли инсайды из стала красно-белых: мол, там подумывают о таком невиданном демарше, как бойкот игры.

Можно понять руководство «Спартака» - не хочется играть на переполненном стадионе в стане принципиального соперника. И логично было провести матч в «Лужниках». В столице государства на главном стадионе страны принято проводить финалы кубка. Так было в СССР, так принято в Англии и Германии. Все логично, учитывая, какой праздник мы все увидели недавно во время финала Кубка России. Но, как считается, «Зенит» был против «Лужников». Хотя фанатский десант из Питера вполне мог бы выглядеть внушительно.

Как считает известный футбольный агент Дмитрий Селюк, «Зенит» на правах сильного мог бы предоставить право сопернику выбора стадиона. Как это было принято в былые века во время дуэлей. Логика в этих словах есть.

А вот, что говорит гуру нашего тренерского цеха Юрий Семин.

«Вообще не играет никакой роли, где пройдёт матч. Всё будет организовано на самом высоком уровне что в Питере, что в Москве или любом другом городе. Я помню, что «Зенит» в последний раз играл с «Локомотивом» на стадионе «Динамо». Никто и ничего тогда не говорил об этом».

Кстати, десант красно-белых в городе на Неве тоже может быть впечатляющим, так было всегда.

А теперь о бойкоте. Это, конечно, невиданно: не понравился город и стадион - не приедем. Похоже на обиду ребенка в детском саду, у которого забрали любимую игрушку, потому что настало время обеда.

При этом за неявку «Спартаку» грозит штраф в размере – внимание! - от 20 000 до 150 000 рублей.

Товарищи, господа, самим-то не смешно? 20 тыс., ну пусть 100 тыс. рублей. Всего-то за срыв общенационального футбольного праздника!

И это, когда стране и так непросто, когда наш футбол забанен в мире, и, похоже, надолго.

Матч на Суперкубок – это глоток оптимизма, радости для миллионов российских болельщиков. И нас этого праздника хотят лишить по надуманным причинам.

Хочется напомнить руководству «Спартака» известную фразу: нравится, не нравится, а играть надо. Ради футбола, ради болельщиков.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Суперкубок России будет разыгран в 20-й раз. Чаще всего титул завоевывал ЦСКА — семь раз. Петербург принимал матч Суперкубка лишь однажды, в 2015-м году. Тогда «Зенит» по пенальти обыграл «Локомотив» на «Петровском».