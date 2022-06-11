Суперкубок – не повинность, а честь. Если «Спартак» играть не хочет, пусть в Петербург едет «Динамо»

Леонид Федун и Зарема Салихова, по слухам, вроде бы отходят от оперативного управления «Спартаком», но клуб продолжает бомбить. Боссы красно-белых на дух не переносят «Зенит» и все, что с ним связано. Такой вывод можно сделать из многочисленных выступлений Заремы. Так что угрозы о бойкоте Суперкубка никого не удивляют.

Тем не менее, я не понимаю, почему вокруг этой темы столько шума. Точнее, понимаю. Потому что это «Спартак», а все, что с ним связано, всегда собирает хорошие просмотры и обсуждается болельщиками команд вне зависимости от клубных пристрастий. Поэтому каждое СМИ и каждый спортивный журналист посчитали своей обязанностью перед профессией высказаться на эту тему. Этой заметкой мне бы хотелось закрыть дискуссию.

СКАНДАЛ СПРОВОЦИРОВАЛ РФС

Но прежде, чем сделать предложение, которое всех устроит, хочу обратить внимание на такой нюанс. Можно сколь угодно презирать и насмехаться над спартаковским руководством, но нельзя не признать, что решение о бойкоте было предсказуемо, поскольку после финала Кубка России клуб сразу высказался – сыграем где угодно, ТОЛЬКО НЕ в Петербурге.

Но РФС при всем обилии вариантов от Калининграда до Сочи выбирает единственный неприемлемый для одной из сторон вариант. Еще раз – ЕДИНСТВЕННЫЙ из всех. Тот, который автоматически становится скандальным в том числе и потому, что в нужные даты на стадионе запланирован музыкальный концерт и распроданы 30 тысяч билетов. Вот скажите, какая в этом была необходимость? И что это, как не желание подчеркнуть, кто здесь власть?

Да, аргументы о том, что «Зенит» несколько раз брал Суперкубок в Москве, резонны. Настоящему чемпиону ничто не помешает показать свой класс. Тем не менее, надо разделять города и клубы. Москва – столица с несколькими стадионами и клубами, а не территория исключительно «Спартака» (в отличие от Петербурга, проповедующего принцип «один город – одна команда»). Здесь располагается национальная арена «Лужники». Представьте, что «Манчестер Сити» отказался бы играть с «Арсеналом» на «Уэмбли», потому что она в Лондоне. Смешно же, не правда ли?

Я к тому, что конкретно «Лужники» – стадион федерального уровня, как сказал бы один комментатор, поэтому ехать сюда не зазорно. А «Газпром Арена» – домашняя арена одного из участников Суперкубка. Вот где кроется несправедливость. Ну, да бог с ним. Решили и решили. Вопрос: что делать теперь?

НЕ ХОЧЕТ «СПАРТАК», ПРЕДЛОЖИТЕ «ДИНАМО»

Коллеги наперебой перепечатывают аналитические выкладки юристов, сообщившие, что «Спартаку» за неявку грозит штраф от 20 тысяч до 150 тысяч рублей. Вот это мне кажется странным. Почему в контексте Суперкубка вообще идет речь о каком-то наказании? Пусть этот турнир проводится всего в один матч, но он дает возможность выиграть трофей, и допускают к нему не просто не всех, а вообще самых избранных – только чемпиона и обладателя Кубка.

Так что право открывать новый сезон – не повинность, а честь. И если один из получивших это право по тем или иным причинам отказывается от возможности, что может быть проще, чем передать ее следующему наиболее достойному? Представьте, что «Спартак» решил бойкотировать Лигу чемпионов. Что сделает РФС? Просто направит путевку в элитарный турнир следующему клубу в иерархии.

Аналогично надо поступить и здесь. Раз красно-белые на этих условиях играть не хотят, надо предложить поехать в Петербург финалисту Кубка России «Динамо». Это наказание для красно-белых будет даже суровее – болельщики, футболисты, персонал сами устроят клубным боссам ад. А уж если бело-голубые еще и выиграют…

На мой взгляд, это изящное решение, которое всех устроит. «Спартак» будет наказан за снобизм, «Зенит» получит сильного соперника, «Динамо» – бонус за смазанную концовку, а Суперкубок – классную вывеску и наверняка зрелищный матч. Так что все будут довольны, а значит, РФС сможет повернуть собственноручно спровоцированный скандал в позитивное русло. Что особенно ценно, ведь позитив Александру Дюкову сейчас нужен, как никогда.

Ну, а на будущее следует присмотреться к испанскому и немецкому опыту проведения Суперкубка с участием четырех команд. Мы же хотим повышать зрелищность и интенсивность внутренних соревнований. И заранее прописать в регламенте, что турнир может проводиться только на нейтральных для всех участников полях или даже городах. И тема будет закрыта навсегда