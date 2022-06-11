Абаскаль – откуда он вообще взялся? Изучаем путь нового тренера «Спартака»

Обычно клубам требуется время для назначения нового специалиста, но руководству красно-белых понадобилось менее суток, чтобы назвать имя преемника Паоло Ваноли. Встречайте, Гильермо Абаскаль. А кто это такой?

Гильермо Абаскаль - уроженец Севильи, начинавший первые футбольные шаги в самой известной академии города, после чего попал в «Барселону» в возрасте 11 лет, но до профессионального спорта рыжеволосый мальчик так и не дошёл. Однако Гильермо выбрал другой путь - тренерский.

Первую работу в большом футболе Абаскаль получил в 2012 году с подачи Уная Эмери, назначившего 23-летнего парня на должность тренера-терапевта, а потом на видеоаналитика. Через пять лет испанец набрался опыта, почувствовал силу и улетел из насиженного месте в Швейцарию тренировать один из клубов низших лиг, но зато уже в качестве главного.

Далее в Абаскаля поверили «Лугано», «Асколи», «Волос» и «Базель». В последнем из них он исполнял обязанности главного тренера и после сезона должен был принять под руководству молодёжную команду, но незамедлительно разорвал контракт и уехал в Россию. Ни в одном из вышеназванных клубов Гильермо не задержался больше, чем на год - пугающий факт в контексте «Спартака».

Зато на радость фанатам московского клуба новый главный тренер является поклонником Пепа Гвардиолы, который, как известно, предпочитает современный атакующий комбинационный футбол с высоким прессингом и активными флангами.

«Я использую схему 4-3-3, но это лишь числа. Главное - концепция доминирования с высокой игрой крайних защитников. Футбол должен развлекать зрителей», - сказал Абаскаль

Что ж, посмотрим как он построит такой футбол в российских реалиях.

А напоследок несколько интересных фактов:

● В карьере Абаскаля нет ни одного выигранного турнира. Главное достижение - второе место в чемпионате Швейцарии. При нём команда поднялась на одну строчку.

● Абаскаль - четвёртый тренер «Спартака» из-за рубежа и второй из Испании. Первым был как раз наставник Гильермо - Унаи Эмери, который неоднозначно провёл этап карьеры в России.

● Абаскаль не котировал Фёдора Чалова в «Базеле». При нём российский форвард появился с первых минут всего в шести матчах из 16.

● Абаскаль станет самым молодым тренером РПЛ. Например, из игроков в «Спартаке» Виктор Мозес младше тренера на два года, Квинси Промес - на три.