Новый защитник «Спартака», 100-миллионная сделка «Реала» и жены, мешающие трансферам

РОССИЯ

СОСТОЯВШИЕСЯ СДЕЛКИ

«Спартак» бесплатно подписал Мацея Рыбуса. Экс-защитник «Локомотива» получил контракт на два года. Теперь левый фланг защиты красно-белых окончательно укомплектован.

В «Краснодар» вернулись несколько игроков из аренд. Ожидаемо продолжит свою карьеру в родном клубе Даниил Уткин, но неожиданно в тренировочном процессе обнаружились Кордоба и Кайо. Также ранее сообщалось о возвращении Рамиреса. Теперь «Краснодар» начинает напоминать себя прежнего.

Новичок ФНЛ – футбольный клуб «Родина» – перед стартом сезона сменила главного тренера. Команду покинул Денис Бояринцев, который вывел «Родину» в дивизион выше, а на его место пришел Дмитрий Парфенов.

СЛУХИ

Греческий агент Николас Петропулос внезапно сообщил, что его клиентом Матео Кассьеррой интересуется «Ривер Плейт», «Црвена Звезда», «Олимпиакос», «Фенербахче» и… «Зенит»! Судя по всему, питерский клуб видит в форварде замену Артему Дзюбе. Путь Санкт-Петербург – Сочи знаком многим футболистам, а трансфера в обратную сторону еще ни разу не было.

Инсайдер Иван Карпов сообщает об интересе «Фрайбурга» к Даниилу Фомину. Ранее полузащитник «Динамо» заявлял о желании играть в Европе, поэтому на потенциальный трансфер дал предварительное согласие. Однако провернуть сделку будет трудно, так как московский клуб точно покидает Себастьян Шиманьски, а также большой шанс на трансфер Николы Моро, поэтому вряд ли «Динамо» горит желанием потерять третьего (да еще и с нужным паспортом) игрока за короткий промежуток времени.

ГЕРМАНИЯ

СЛУХИ

Трансфер Роберта Левандовского в «Барселону» затягивается, из-за чего другие клубы активизировались и готовы составить каталонцам конкуренцию за польского форварда. Немецкое издание TZ сообщает, что «Челси» рассматривают бомбардира на случай срыва его трансфера в Испанию, а также при продаже Ромелу Лукаку, в услугах которого не заинтересован Томас Тухель. Препятствием в переговорах Левадовского и «Челси» может стать жена, не желающая переезжать в Англию.

Также уход поляка из «Баварии» не обходится без внимания «ПСЖ», который на протяжении нескольких лет хотел видеть Роберта в своих рядах. Но учитывая состав, для начала парижанам нужно избавиться от других атакующих игроков, и только потом думать о подписании форварда.

ИСПАНИЯ

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«Реал» официально объявил о подписании хавбека «Монако» Орельена Тчуамени. Контракт рассчитан на шесть лет, а сумма сделки может достигнуть около 100-110 млн с бонусами, 80 из них - гарантированы. Ранее полузащитник сборной Франции отказал «ПСЖ»

ИТАЛИЯ

СЛУХИ

Практически нет шансов остаться в своем клубе Стефану де Врею, к которому проявляют интерес ряд клубов Европы. В услугах 30-летнего защитника «Интера» нуждаются «МЮ», «Челси» и «Ньюкасл», но последнему из них нидерландец уже отказал. Если «Интер» не продаст игрока этим летом, то рискует вообще ничего не заработать на нем, так как контракт де Врея заканчивается летом 2023 года.

Но потеря де Врея для «Интера» – это полбеды. Также клуб вряд ли что-то сможет противопоставить «ПСЖ», который должен усилить парижский клуб для борьбы в ЛЧ. Ранее сообщалось, что итальянцы требуют за своего лидера не менее 50 млн евро.

Схема с подписанием Поля Погба в «Ювентус» – великолепная афера для туринского клуба, но все же не бесплатная, как кажется на первый взгляд. Да, француз покинул «МЮ» и пребывает в статусе свободного агента, но «Ювентусу» придется раскошелиться на агентские, подписные и другие бонусы, которые выйдут, примерно, в 30 млн евро.