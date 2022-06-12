Испания отходит от стиля, но возвращает результат. Победу над Чехией принесли Солер и Сарабия

«КРАСНАЯ ФУРИЯ» В ПОГОНЕ ЗА РОНАЛДУ

Невероятно насыщенным получается июнь этого года, если учесть, что чемпионатов мира или Европы не проводится. Кажется, Лига наций только стартовала, а уже пересекла экватор – Испания и Чехия встретились второе воскресенье подряд. Причем в Праге гости избежали поражения лишь на последней минуте и к четвертому туру пришли вторыми вслед за Португалией.

Не так часто в этом розыгрыше турнира сборные предстают в мощных составах, но испанцы лимит неудач исчерпали, поэтому Луис Энрике выбрал очень бодрый набор игроков. Так, в середине поля прерывать контратаки соперника должен был Родри, организовывать атаки Карлос Солер и Коке, а разгонять на фланге – Марко Асенсио и Дани Ольмо.

У чехов отметим любимца болельщиков «Локомотива» Яна Кухту, принявшего участие в трех мячах команды из четырех – два гола и передача. Без результативного касания он ушел с поля только в Португалии, но там Ярослав Шилгавы неожиданно заменил форварда в перерыве. И как показалось, зря. Алекс Крал, как и в прошлый раз, вышел на замену, но на сей раз уже по истечении получаса игры.

В ИГРЕ ИСПАНИИ ВСЕ МЕНЬШЕ ТИКИ-ТАКИ

При всей громкости имен испанских футболистов стартовый состав Луиса Энрике удивил тем, что при всем своем «каталонском» видении игры от отказался чуть ли не ото всех игроков, настроенных на комбинационный футбол – Жорди Альбу, Пау Торреса (отличный первый пас), Серхио Бускетса, Гави, Ансу Фати, Пабло Сарабии. Такое впечатление, что он попытался подстроиться под физически мощного, не стесняющегося навязывать силовой футбол соперника.

Получилось ни рыба ни мясо. Преимущество хозяев во владении было колоссальным (77%-23% в первом тайме), но до гола в середине тайма абсолютно стерильным и даже рискованным. Чехи мгновенно выскакивали в контратаки и дважды знатно потревожили Унаи Симона, но вратарь вытащил два сложнейших удара Вацлава Черны и Кухты.

Тем неожиданнее оказалась результативная комбинация – Асенсио открылся за спинами защитников, принял заброс из глубины, развернулся и покатил вбежавшему в штрафную Солеру. Тому оставалось просто расстрелять Алеша Мандоуса. Гол хороший, но для испанцев не характерный. Вкупе с подбором исполнителей он вынуждает нас задаться риторическим пока вопросом: Энрике системно вносит изменения в стиль игры или ситуативно отходит от привычных догматов, чтобы научить команду быть более адаптивной?

ЧЕМ БОЛЬШЕ «БАРСЫ», ТЕМ ВЕСЕЛЕЕ

До конца тайма вдохновленные испанцы провели еще несколько интересных атак, а затем опять переключили скорости, вернувшись к унылому контролю мяча без особого стремления к продвижению. У чехов больше всех понравился Якуб Пешек – неординарный вингер пражской «Спарты» со стильным дриблингом и творческим потенциалом. В одном эпизоде, зацепившись за мяч в борьбе с Дани Карвахалем, он мягко перебрасывал Симона, но чуть-чуть закинул за перекладину.

У хозяев, в свою очередь, стоит отметить замененного на 72-й минуте Асенсио. Он не только отдал голевую, но и в целом был одним из немногих, кто пытался что-то придумать. Остальные рисковали редко. В том числе и разочаровавший Ольмо. Он был заперт на левом краю, плохо открывался между линиями и за спинами защитников, часто ошибался в передачах.

Иронично, что вышедший вместо Асенсио Сарабия и удвоил преимущество. Он, кстати, оказался единственным не игроком «Барселоны» из пяти новичков по ходу второго тайма. С их появлением Испания стала больше напоминать себя прежнюю, оживилась, действовала мобильнее и разнообразнее. Голевую комбинацию разыграли свежие игроки: Гави протащил мяч по центру, Ферран Торрес открылся на углу штрафной, получил мяч на ход и прострелил на дальнюю штангу, где Сарабия забил в пустые.

Благодаря этой победе испанские футболисты одними из первых отправились на заслуженный отдых, да еще и в роли лидеров группы – Португалия сенсационно проиграла не набравшей до той поры ни очка Швейцарии.

ЛИГА НАЦИЙ

ЛИГА A

ГРУППА 2

4-Й ТУР

Испания – Чехия – 2:0 (1:0)

Голы: Солер, 24 – 1:0. Сарабия, 75 – 2:0.

Испания: Симон, Карвахаль, Эрик Гарсия, Иньиго Мартинес, Маркос Алонсо (Альба, 78), Солер (Гави, 58), Родри, Коке (Бускетс, 78), Асенсио (Сарабия, 72), Ольмо, Мората (Ферран Торрес, 59).

Чехия: Мандоус, Зима, Брабец, Емелка, Садилек (Крал, 30), Соучек, Цоуфал, Зелены (Калвах, 79), Пешек (Тецль, 79), Черны (Глошек, 60), Кухта (Юречка, 60).

Предупреждение: Карвахаль, 78.

Судья: Чакыр (Турция).