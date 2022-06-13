Анзор Кавазашвили: Ринат максимально использовал данный ему от бога талант

Легенду «Спартака» и сборной СССР поздравляет другая легенда «Спартака» и сборной из предыдущих поколений вратарей Анзор Кавазашвили.

– Из всех вратарей, что были после нас в «Спартаке», самым ярким был, конечно, Ринат, – говорит Кавазашвили. – Он отличался своей пластичностью, умением выбора позиции и умением выходить на верховые мячи. Ринат максимально использовал свои данный ему от бога талант. И при этом всегда сохранял хладнокровие. Поэтому он совершенно закономерно долгие годы занимал пост номер один в сборной СССР.

Фото: ФК «Спартак»

– И это при том, что Дасаев играл в эпоху Лобановского в сборной, но великий тренер ставил только его, хотя конкурентом был основной вратарь киевлян Виктор Чанов.

– Ни один тренер не поставит в состав игрока или вратаря, который не является на данный момент лучшим. Просто Ринат был лучшим в своем поколении, потому на протяжении многих лет его место в воротах сборной СССР не вызвало никаких вопросов.

Я вот только сожалению, что в 1988 году Ринат покинул «Спартак» и поехал играть в «Севилью». Понятно, что ему хотелось заработать под конец карьеры. Но там в другой стране, в другой среде у него не пошло. В «Спартаке» команда была единым организмом, все были, как братья. В «Севилье» все было иначе. Из-за этого Ринат быстро завершил карьеру. И с бизнесом в «Севилье» у него не пошло. Думаю, если б он не уехал, еще два-три года мог отыграть на высоком уровне.

Фото: ФК «Спартак»

– Когда молодой, никому не известный Дасаев из второй лиги появился в «Спартаке», и Бесков ему предпочел опытнейшего и именитого Прохорова. Вас это решение Бескова не удивило?

– Бесков есть Бесков. Он всегда удивлял своим неожиданными решениями, которые потом оказывались самыми правильными. Иной тренер рассматривал бы кандидатуры условных Иванова, Петрова, Сидорова. Вроде это самые очевидные игроки, которых нужно приглашать. А Бесков никого из них не берет, а приглашает футболиста, которого никто из других тренеров не пригласил бы. В этом весь Бесков.

– Это так – в 1977 году, когда «Спартак» вылетел в первую лигу, основу составили совершенно неизвестные футболисты из команд второй и первой лиг. Среди них был молодой вратарь Ринат Дасаев. Эта команда в этот же сезон вернулась в высшую лигу, а через год стала чемпионом СССР.

– Изумительное чутье, умение увидеть и раскрывать таланты, было присуще Бескову и Виктору Александровичу Маслову.

Фото: ФК «Спартак»

– Анзор Амберкович, что хотите пожелать Ринату?

– Я крепко обнимаю этого замечательного человека. И хочу ему пожелать оставаться еще долгие годы таким же крепким, симпатичным человеком, таким, каким мы его все любим.