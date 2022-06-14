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Соскучились по настоящей сборной Германии? Команда Флика размазала Италию в Лиге наций

К заключительному игровому дню Лиги наций мы наконец дождались яркой игры от топ-сборных. Немцы на своем поле раздавили чемпионов Европы 5:2. Вернер оформил дубль.
Соскучились по настоящей сборной Германии? Команда Флика размазала Италию в Лиге наций
14 июня 2022 23:49
автор: Артем Зибрак

ПОСЛЕДНИЙ ТОП-МАТЧ ИЮНЯ

Программу июньской Лиги наций закрывала матч со статусной вывеской Германия – Италия. Чемпионы Европы этим летом удивляют во всем. Во-первых, максимально экспериментальным составом, во-вторых, очень приличными результатами. В Менхенгладбах итальянцы приехали в статусе лидера группы, а немцы после первого круга пропустили вперед даже Венгрию.

Команду Ханса-Дитера Флика не узнать. Не по выбору игроков, а по качеству игры. Флик как будто перевез в сборную из «Баварии» свои атакующие принципы, но с куда меньшей эффективность. При подавляющем преимуществе три первых матча они завершили вничью, хотя с составом тренер экспериментирует редко. В этот вечер необычным стоит признать лишь выход Йонаса Хофмана на позиции правого вингера.

Что до гостей, то для нынешнего периода их состав можно назвать даже нормальным. Линия обороны так вообще адекватная – Давиде Калабрия, Джанлука Манчини, Алессандро Бастони, Леонардо Спинаццола. А вот к нападению в лице Маттео Политано, Джакомо Распадори и Вильфреда Ньонто нам еще предстоит привыкать.

ГЕРМАНИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ!

Германия с первых минут привычно завладела мячом и быстро открыла счет в результате изящной комбинации, в которой поучаствовали Никлас Зюле (забросил диагональ в штрафную), Тимо Вернер (отбросил мяч на фланг), Давид Раум (зряче прострелил в центр) и Йозуа Киммих. Последний классно ворвался в штрафную вторым темпом и метров с восьми переиграл Джанлуиджи Доннарумму, отправив ему мяч между ног.

Первый пас Зюле вообще стал чуть ли не основным орудием хозяев в первом тайме. Защитник очень часто получал мяч от партнеров, но это не недостаток владения, а элемент достоинства, поскольку тот еще разок опасно забросил мяч в штрафную, а в остальных случаях классно разводил мяч по флангам и находил адресатов между линиями.

Итальянцы пытались отодвинуть игру от своих ворот, но мяч перехватить у них не получалось. Совсем слабо играл Бриан Кристанте, не успевавший ловить оппонентов перед своей штрафной, чему свидетельством лишь одно удачное оборонительное действие за 45 минут. Бундесманшафт несколько раз здорово разбегалась, отлично пользуясь обилием свободных зон, но Доннарумма до последнего оставлял партнеров в игре, пока в компенсированное время Бастони руками не завалил Хофмана. Илкай Гюндоган с «точки» удвоил преимущество.

ДУБЛЬ ВЕРНЕРА ЗА МИНУТУ

К чести Роберто Манчини, он не опустил руки и в раздевалке придумал неплохой ответный ход – за счет двойной замены поменял схему на 3-5-2 с очень высоко играющими латералями и значительно поднял Кристанте. В течение первых трех минут тот дважды остался неприкрытым в чужой опорной зоне и опасно бил по воротам. К сожалению для гостей, Спинаццола в первой же позиционной атаке соперника перенервничал на линии вратарской и откинул мяч прямо на Томаса Мюллера, доведшего счет до разгромного.

Вот теперь все стало окончательно ясно. Итальянцы не сдавались, но оказались в полупозиции. Ни завладеть мячом, ни перекрыть зоны сзади им не удавалось, и хозяева стали раз за разом разрывать оборону «скуадры адзурры». Два гола Вернера с разницей в минуту выглядели закономерным исходом. Второй из них так вообще кошмарной передачей создал Доннарумма.

Италия провела худший матч в этой Лиге наций (голы Ньонто и Бастони впечатления не изменили), а Германия – лучший, но даже на этом фоне выделялись Киммих и Мюллер, на которых держалось преимущество команды в середине поля. А еще надо отметить Сержа Гнабри. Он выдал три передачи под удар за четыре минуты после выхода на замену и отдал две голевые Вернеру в течение первых пяти минут.

Благодаря победе Германия обошла Италию, но стала лишь второй – Венгрия сенсационно разгромила в гостях Англию (4:0) и за два тура до конца возглавила группу смерти. У новых лидеров уже семь очков против всего двух у британцев, так что почти наверняка элитный дивизион покинет топ-сборная. Вау!

ЛИГА НАЦИЙ. ЛИГА A. ГРУППА 3. 4-Й ТУР

Германия – Италия – 5:2 (2:0)

Голы: Киммих, 10 – 1:0. Гюндоган, 45+4 – с пенальти – 2:0. Мюллер, 51 – 3:0. Вернер, 68 – 4:0. Вернер, 69 – 5:0. Ньонто, 79 – 5:1. Бастони, 90+4 – 5:2.

Германия: Нойер, Клостерманн, Зюле (Та, 87), Рюдигер, Раум, Киммих, Гюндоган, Хофман (Гнабри, 64), Мюллер (Мусиала, 75), Зане, Вернер (Нмеча, 75).

Италия: Доннарумма, Калабрия, Манчини (Скамакка, 78), Бастони, Спинаццола (Димарко, 66), Кристанте, Фраттези (Скальвини, 46), Барелла, Политано (Луиш, Фелипе, 44), Ньонто, Распадори (Капрари, 46).

Предупреждения: Рюдигер, 61. Зане, 82.

Судья: Ковач (Румыния).

источник: «Советский спорт»
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