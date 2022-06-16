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Москва ждет Суперкубок. Женский Суперкубок

Женский футбол в последнее время набирает обороты. Не только в Европе, но и у нас просыпается активный интерес к этому виду спорта. Почти каждый большой российский футбольный клуб сегодня считает важным для себя иметь полноценную женскую команду. Работа в этом направлении ведется активная: растет число престижных турниров, профессионализм футболисток, судейства, а главное - количество болельщиков на трибунах. 18 июня в Лужниках их точно соберется немало. 
Москва ждет Суперкубок. Женский Суперкубок
16 июня 2022 23:33
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: ФК "Локомотив"

Опережая интригу мужского Суперкубка, уже в эту субботу, 18 июня, в Лужниках две сильнейшие российские женские футбольные команды покажут, как правильно бороться за столь важный трофей. Действующий чемпион, победитель женского чемпионата России по футболу «Локомотив», и серебряный призер Суперлиги - ЦСКА - встретятся на стадионе «Спортгородок Лужники» и выяснят, кто станет счастливым обладателем Суперкубка в этом году.

Это второй розыгрыш Суперкубка в истории российского женского футбола. Дебют турнира состоялся в прошлом году. Тогда в Нижнем Новгороде трофей также оспаривали «Локомотив» и ЦСКА. Победа осталась за «железнодорожницами». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Локомотива», а автором единственного гола в основное время стала нападающая Марина Федорова.

В этом году к игре за Суперкубок оба клуба подойдут примерно в равных весовых категориях. Шансы завоевать почетный трофей высоки у каждой из команд. А значит, тем интереснее будет наблюдать за противостоянием. Тем более что судить этот матч доверили одному из лучших наших арбитров - Анастасии Пустовойтовой.

ФК "Локомотив"

В преддверии этого захватывающего женского дерби мы задали несколько вопросов главному тренеру ЖФК «Локомотив» Елене Фоминой:

- Вы - обладатели первого в истории России женского Суперкубка. К игре 18 июня с какими эмоциями готовитесь?

- У нас новый сезон, новые матчи, новый футбольный год. То, что было в прошлом году - это уже история. Поэтому мы готовимся к Суперкубку так же, как и в первый раз: все с чистого листа. И вообще, доказывать всегда тяжелее, чем завоевать. Мы понимаем и меру, и зону ответственности.

- Главный судья матча - Анастасия Пустовойтова. Это назначение что-то меняет для вас? И принципиально ли кто арбитр - мужчина или женщина?

- Мы очень рады назначению Анастасии. Это один из наиболее квалифицированных арбитров в нашем футболе. Все её регалии, все её заслуги, тот факт, что она судила Олимпийские игры и финал женской Лиги чемпионов - все это говорит само за себя. Анастасия – большой профессионал, и здорово, что она судит этот матч. Если говорить в целом, то, не принципиально кто судит, женщина или мужчина. Главное, повторюсь, чтобы это был профессионал.

- Использовали ли какие-то специальные методы подготовки к Суперкубку?

- Безусловно, длительные турниры - это одна история. Например, Кубок России, когда у нас много матчей. А Суперкубок, где всего один матч - это уже другое. И это, конечно, сложнее. Один матч, который решает все. Многое стоит на кону. Все хотят выиграть, хотят победить. Это ещё больше мотивирует игроков. Психология играет важную роль. Но у нас нет специальных методов подготовки.

- Уже знаете, что скажете девчонкам перед выходом на поле в эту субботу?

- Конечно. Но ситуация может меняться, эмоции у команды могут быть разные. Банальные слова тут не помогут. Каждому игроку надо будет точечно что-то сказать, в зависимости от того состояния, в котором он будет находиться.

- Если снова заберете Суперкубок, будете претендовать на чемпионский коридор?

- Мы ставим для себя самые высокие задачи. Хотелось бы повторить историю прошлого года. Будем к этому стремиться. А про чемпионский коридор - я думаю, мы должны всей нашей Суперлигой до этого дорасти, до такого профессионализма и уважения друг к другу. Это уже высший уровень мастерства игроков, штаба, и я надеюсь, что в ближайшем будущем мы дойдем до этого и до чемпионского коридора в том числе. Все вместе.

Суперкубковый матч «Локомотив» - ЦСКА начнется 18 июня, в 14.00, с прямой трансляцией на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

источник: «Советский спорт»
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Женский футбол в последнее время набирает обороты. Не только в Европе, но и у нас просыпается активный интерес к этому виду спорта. Почти каждый большой российский футбольный клуб сегодня считает важным для себя иметь полноценную женскую команду. Работа в этом направлении ведется активная: растет число престижных турниров, профессионализм футболисток, судейства, а главное - количество болельщиков на трибунах. 18 июня в Лужниках их точно соберется немало. 
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