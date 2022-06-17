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Андрей Червиченко: Правильное решение РПЛ – чем больше зарплата судей, тем меньше у них соблазнов

16 июня собрание клубов Российской премьер-лиги приняло решение об увеличении расходов на судейство и организации системы VAR.
Андрей Червиченко: Правильное решение РПЛ – чем больше зарплата судей, тем меньше у них соблазнов
17 июня 2022 14:07
автор: Юрий Волохов
автор фото: РФС

Клубы поддержали предложение департамента судейства РФС по увеличению расхода на судейство с 775,3 млн рублей за четыре сезона до 937,2 млн рублей. Это подразумевает увеличение базового вознаграждения арбитров за матч.

Вознаграждение главного арбитра матча РПЛ вырастет со 100 тыс. рублей до 174 тыс. за матч, а ассистента – с 47,8 тыс. рублей до 87 тыс.

Правильное решение, считает экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко. – Чем больше судьи будут получать, тем меньше будет у них соблазнов на всякие другие вещи.

– Скептики скажут: чем больше зарплата судей, тем больше размер взятки.
Размер взятки тоже ограничен. Ведь люди, которые дают взятки, хорошо считают экономический смысл этой взятки. В случае повышения зарплат, у судей появится экономический смысл не брать. Соответственно снижается экономический смысл дачи взятки. Судья будет рассуждать: у него есть неплохая зарплата, сейчас возьмет несколько зарплат, а потом будет лет пять шить варежки в местах не столь отдаленных за 10 тысяч в месяц.

Еще был рассмотрен пункт о мотивационных выплатах. Это, видимо, премии?
Не знаю, возможно, это какие-то выплаты дополнительные, если арбитр отсудил несколько матчей без нареканий. Это тоже очень важно. Это, о чем я говорю уже несколько лет. Похоже, кто-то за моими словами внимательно следит. Дополнительные бонусы хорошо мотивируют. Это логично, видимо, это будет решать какая-то комиссия.

Саму сумму мы не обсудили. Арбитр в поле за обслуживание матчей РПЛ получал 100 тыс. рублей, теперь будет получать до 174 тыс. Вознаграждение ассистента увеличилось с 47,8 тыс. до 87 тыс. Нормальная цифра?
Нормальная – пять матчей отсудил, получи без малого миллион. К тому же они ведь не только высшую лигу судят, и первую тоже. Есть мотивация работать честно, повышать свою квалификацию, чтобы тебе больше матчей доверяли.

В общем, решения были приняты правильные, а дальше уже система будет притираться, по ходу дела будет понятно, какие механизмы работают, какие нет.

источник: «Советский спорт»
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