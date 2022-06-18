Дождется ли «Уфа» Гончаренко?

Почти все клубы ФНЛ – которую, кстати, совсем скоро официально надо будет называть по-другому – определились с главным тренером. Осталось дождаться «Енисея», который потерял своего волшебника Вадима Гаранина, отбывшего в Сочи. Также томит ожиданием и «Уфа». В башкирском клубе все непросто. Там до сих пор, не готовы смириться с понижением в классе. Все-таки «Уфа» давно не бывала в ФНЛ. Последний раз в первой лиге клуб играл в сезоне-2013/14. Попав на стыковые матчи с «Томью», команда под предводительством в тот момент Игоря Колыванова смогла пройти Томск и начиная с сезона-2014/15 регулярно играла в РПЛ. До этого года. Принять такое сложно, конечно, и клубу, и лично Шамилю Газизову, одному из самых амбициозных гендиров в нашем футболе. Особенно, когда до 1 июля есть еще небольшая лазейка для возращения в премьер-лигу.

И, как хочет всех в этом убедить «Уфа», подбрасывает ей такую возможность якобы «Факел», которому до 30 июня надо устранить, по указанию РФС, все недочеты, связанные со стадионом, чтобы иметь возможность выступать в новом сезоне в РПЛ. У Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже пока на руках только временный сертификат соответствия требованиям элитного дивизиона. На прошлой неделе на домашнем стадионе «Факела» побывала комиссия РПЛ во главе с исполнительным директором лиги Сергеем Чебаном. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заверил футбольных чиновников, что все необходимые работы будут закончены в оговоренные сроки. Тем более что сейчас стадион находится в полном ведении местных властей. В марте этого года воронежская арена на ближайшие пять лет перешла в безвозмездное управление области. Затем ее должны вернуть профсоюзам.

Главное, чего до сих пор нет на арене в Воронеже и над чем сейчас активно работают - это СКУД (система контроля и управления доступом). Без нее проводить матчи премьер-лиги нельзя. Даже несмотря на то, что сразу после приезда комиссии РПЛ, клуб заявил своим резервным стадионом «Волгоград Арену».

Будем надеяться на то, что сказка все же случится. В том смысле, что симпатичный своим футболом клуб из, пожалуй, самого фанатского города России, спустя 20 лет, все-таки окажется в РПЛ.

И единственные пока, кто сказки не любит - это башкиры. Не сдаст «Факел» стадион к 1 июля - «Уфа», согласно пункту 4.5.5 регламента РПЛ, может занять его место в премьер-лиге. По правилам, клуб не получивший лицензию РФС-1 к началу чемпионата, должен быть заменен на команду с 14-го места турнирной таблицы РПЛ. Так что у «Уфы» пока еще остаются шансы вернуть себе место в элитном дивизионе. Хотя, директор РФС по развитию Максим Митрофанов в своем недавнем интервью и сказал, что у «Уфы» тоже могут быть не выполнены замечания, которые применили к клубу», но, судя по всему, замечаний там значительно меньше, чем у «Факела».

Потому, видимо, дальновидный Шамиль Газизов и не зовет пока никого конкретного в главные тренеры. Да, вчера, «Уфа» объявила, что исполняющим обязанности главного тренера «Уфы» назначен Сергей Томаров. 40-летний специалист работает в системе башкирского клуба с 2010 года и хорошо знает его изнутри. Но все прекрасно понимают, что в случае исключения «Факела» из элитного дивизиона, имя наставника «Уфы» моментально поменяется. Неспроста сегодня в информационном поле применительно к башкирскому клубу фигурирует фамилия Виктора Гончаренко. Дыма без огня, как известно не бывает. Бывший рулевой ЦСКА и Краснодара готов, судя по слухам, принять «Уфу», тем более, что Гончаренко уже тренировал клуб в 2016 году и достаточно успешно. Но камбэк белорусский специалист готов совершить только при одном условии - «Уфа» остается в РПЛ.

Развязка этой истории совсем близко. И недавнее собрание РПЛ, где решали вопрос о принятии в лигу новых клубов, ее приблизила и, возможно, лишила «Уфу» последней надежды. Согласно предоставленным документам и единогласно в большую семью премьер-лиги включили «Оренбург», «Торпедо» и «Факел».