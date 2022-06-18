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Андрей Червиченко: В Турции у Дзюбы должно получиться, иначе его ждет судьба Кокорина

Артем Дзюба перейдет в один из турецких клубов. Ранее сообщалось, что форвард близок к подписанию контракта с «Фенербахче», но сегодня появилась информация, что Дзюба станет игроком «Галатасарая».
Андрей Червиченко: В Турции у Дзюбы должно получиться, иначе его ждет судьба Кокорина
18 июня 2022 23:15
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Зенит»

Ранее отпали варианты с «Црвеной Звездой» и греческим ПАОКом. Представители белградского клуба даже выступили с заявлением, что Дзюба им и не был нужен, они ищут молодого, быстрого форварда. Уверен, сербы лукавят – не договорились по деньгам, как и греки. Да и уровень чемпионата Сербии для Артема слабоват. Он еще может удачно «попылить» в более статусных чемпионатах.

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что у Артема вполне может получиться проявить себя в Турции.

Было много разговоров, что Дзюба окажется у Черчесова в «Ференцвароше», которому скоро стартовать в отборе Лиги чемпионов. Но там вряд ли Артему дали бы устраивающую его зарплату.
Конечно, в Венгрии, наверное, 200 тысяч в год считается большой зарплатой, говорит Червиченко. – Ну куда после «Зенита» так падать? «Ференцварош» не вариант для Дзюбы.

В августе 34 года Артему. В Турции фанаты сумасшедшие. Там никто цацкаться не будет – приехала звезда, давай, забивай. Иначе сожрут заживо.
Не будет забивать – сядет на лавку, как Кокорин. Будет наслаждаться жизнью и получать хорошие деньги. А эти будут ему платить. Итальянцы считаются самыми хитрожопыми, и надо же, их Кокорин, как пупсиков развел.

Да, это знатная эпопея: «Фиорентина» хотела продать Кокорина в зимнее трансферное окно – не получилось. Сказали – будем пытаться продать в летнее. И так будут продавать до лета 2024 года, пока у него контракт не закончится.
Эта музыка будет вечной, цитирует Андрей Червиченко фразу из знаменитой песни «Наутилуса Помпилиуса».

Артем такой судьбы не заслужил, он классный форвард, лучший из россиян в последние года четыре.
Чемпионат Турции сейчас не настолько сильный, чтобы Дзюба не нашел там себя. Он умеет давить на защиту, отдает хорошо, сам моменты отлично использует, головой забивает. Думаю, все у него там получится.

источник: «Советский спорт»
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