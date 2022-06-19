Борис Рапопорт: Зарема женщина неглупая, все реально понимает. Но – пиарится

– Учитывая, что я питерский человек, воспринял такую новость совершенно спокойно. Не могу понять, почему «Спартак» так взволновало это решение? Насколько я понимаю ситуацию, Питер лишился финала Лиги чемпионов по известным причинам. И в качестве частичной компенсации «Газпром-арене» был отдано право проведения Суперкубка. Объективно «Спартак» можно понять - да, такие матчи можно проводить на нейтральном поле. Однако, на мой взгляд, такой вариант не проходил. Единственное исключение – это проведение матча в «Лужниках». Но тогда был бы повод говорить питерскому клубу. Кстати, в мой период работы в «Зените» в качестве спортивного директора мы играли в «Лужниках» с ЦСКА, но даже не было никаких мыслей о том, что армейская команда играет дома. Поэтому всё должно пройти достаточно спокойно.

– «Спартак» угрожает бойкотом.

– Не думаю, что «Спартак» сделает какой-то демарш и откажется от игры. Думаю, что это будет неумно. Да, хорошие арены построены к чемпионату мира в Волгограде, бывшем Кенигсберге или Ростове-на-Дону. Но «Газпром Арена» даст хорошие условия. Во-первых, фанаты «Спартака» приедут. В Питере озаботятся тем, чтобы всё прошло гладко. Ехать от Москвы до города на Неве недалеко. Так что думаю, всё будет нормально.

– Как Вам высказывания Заремы Салиховой?

– Она всё время пиарится, для того чтобы привлечь внимание. Женщина неглупая, всё реально понимает. Возможно, что и в футболе разбирается. Однако нужно выходить «Спартаку» и играть. Последние игры команда провела неплохо. Особенно – финал Кубка с «Динамо». Состав у команды вполне приличный. И есть шанс дать бой «Зениту». А лучше мотивации, на мой взгляд, даже быть не может! Поэтому Зарема может говорить всё, что угодно, но я думаю, что здесь больше пиара, нежели разумных моментов.

– А как вы считаете, идея проведения Суперкубка из двух матчей – в Москве и в Питере – имела право на жизнь?

– Я думаю, что нет смысла. Никогда так не проводилось. Из-за того, что не могли определить место проведения, делать два матча – это неправильно. Я думаю, что достаточно одной игры. Во всех странах Суперкубок проводится из одного поединка. Регламент наверняка сделан был еще раньше. И нужно его менять, чтобы делать две встречи. На 2023-й год, если такая идея будет, можно менять. Учитывая, что мы отлучены сейчас от европейского футбола, конечно, лишняя игра была бы интересной. Но я вижу, что РФС во всех моментах скрупулезно выполняет решение регламента. Это касалось вылета команд из РПЛ, количества команд ФНЛ. И если что-то менять, то нужно заранее определить. Начиная чемпионат, нужно на берегу договориться о том, как он будет заканчиваться.