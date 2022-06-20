Рыбуса отстранили от сборной из-за контракта со «Спартаком». Он пожертвовал ЧМ ради семьи

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус не поедет на чемпионат мира в Катар из-за того, что решил продолжить карьеру в РПЛ. Это официальная позиция Польского футбольного союза.

«Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич после сборов команды, которые завершились на прошлой неделе, поговорил с Рыбусом, ноходящимся сейчас в Польше. Тренер сообщил игроку, что из-за его нынешней клубной ситуации его не вызовут на сентябрьские сборы, а также не будут рассчитывать при выборе состава на ЧМ-2022 в Катаре», – заявили в федерации.

НАКАЖУТ ЛИ ФЕДЕРАЦИЮ ЗА ОТСТРАНЕНИЕ РЫБУСА?

Вряд ли. По крайней мере, в Польше такого не ожидают.

«Мы не ожидаем каких-либо санкций со стороны УЕФА или ФИФА за размытые формулировки по невызову Мацея Рыбуса. Всегда все вызовы в сборную курировались лично главным тренером», – сообщил пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски.

Футболистов нечасто отстраняют от игр национальных команд по политическим мотивам, да и нынешнее решение формально никто так не характеризовал. А факт невызова кого-то в сборную не может рассматриваться ФИФА или УЕФА, как некое неправомерное деяние. Например, Карим Бензема несколько лет не играл в сборной из-за ситуации с шантажом Матье Вальбуэна, и никто не скрывал причин его отстранения. Но никаких санкций к французам не последовало. Это сугубо внутреннее дело каждой федерации.

КАК ОТРЕАГИРОВАЛИ ИГРОК И КЛУБ?

Минимально. Несмотря на печальные известия, никто не хочет раздувать скандал, который может обернуться только тем, что двери в сборную для игрока будут закрыты окончательно.

«Не можем комментировать решения польской федерации. Мацей подписал соглашение со «Спартаком», клуб в него верит, а сам игрок готовится к началу сборов вместе с командой», – прокомментировал ситуацию глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Защитник тоже не стал лезть на рожон и от комментариев отказался.

ПОЧЕМУ РЫБУС ОСТАЛСЯ В РОССИИ?

Ни для кого не секрет, что в Москве он нашел свою любовь. Его супруга и дети являются гражданами России, так что его желание остаться неудивительно. Более того, Рыбус знал о позиции федерации еще весной. Так что подписание контракта со «Спартаком» после истечения соглашения с «Локомотивом» – шаг осознанный.

Еще неделю назад его агент объяснял причины продолжения карьеры в РПЛ так: «У него двое детей и русская жена. Он живет в России уже 10 лет. Они решили остаться там, где Рыбус и его семья в безопасности. Его больше не вызовут в сборную Польши? Если любому человеку дать выбор – семья или сборная – каждый выберет семью».

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ «СПАРТАКА» И САМОГО ИГРОКА?

Если задуматься, для клуба это вообще плюс. Рыбусу 32 года, так что нужды в том, чтобы засветить игрока в целях дальнейшей перепродажи, у красно-белых нет. Зато он не будет покидать расположение команды в паузы на матчи сборных. Значит, тренеры не потеряют его из виду и смогут лучше подвести к играм за клуб, а сам возрастной уже футболист получит больше возможностей для восстановления.

Что до Мацея, то, по сути, он выбирал между местом в обойме сборной и формулой «семья + высокая зарплата в хорошем клубе». На закате карьеры хороший заработок важнее десятка матчей за сборную, в которой он провел 66 игр.

ДЛЯ ПОЛЬШИ ОТСУТСТВИЕ РЫБУСА – ПОТЕРЯ?

Не особо. Мацей был заметным, но не ключевым футболистом. Показательно, что в 2021 году он принял участие только в 8 матчах из 15, и только в пяти провел на поле больше тайма. Причем из них три – против Андорры и Албании. Так что хотя поляки и не отказались бы от его услуг, эту потерю переживут.

В 2022 году Рыбус вообще не выходил на поле в футболке национальной сборной. На его позицию на левом фланге вызывались 23-летние Тимотеуш Пухач («Унион», в прошедшем сезоне выиграл с «Трабзоном» чемпионат Турции) и Камил Пестка («Краковия»). А против Бельгии и Нидерландов, например, в Лиге наций в обороне выходили левый полузащитник 20-летний Никола Залевски («Рома») и правый защитник Бартош Бережиньски («Сампдория»).

ДРУГИМ ПОЛЬСКИМ ФУТБОЛИСТАМ ИЗ РПЛ ТОЖЕ ГРОЗИТ ОТСТРАНЕНИЕ?

Нет. Кветковски подчеркнул, что заявление касается только Рыбуса, хотя в России выступают еще и Себастьян Шиманьски (по слухам, намерен уехать из «Динамо» в Европу) с Гжегожем Крыховяком (вернулся из Греции).

Такой неоднородный подход к разным игрокам может объясняться еще и тем, что последние двое на контрактах и в полной мере не могут управлять своей судьбой, а Рыбус остался здесь показательно, несмотря на предупреждения из Варшавы.